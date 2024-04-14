https://crimea.ria.ru/20240414/ukraina-ponesla-kolossalnye-poteri--za-sutki-bolee-1200-boevikov-1136544432.html
Украина понесла колоссальные потери – за сутки более 1200 боевиков
Украина понесла колоссальные потери – за сутки более 1200 боевиков - РИА Новости Крым, 14.04.2024
Украина понесла колоссальные потери – за сутки более 1200 боевиков
Потери ВСУ за сутки превысили 1200 боевиков. Самый большой урон противнику был нанесен на Авдеевском и Донецком направлениях. В Херсонской области была... РИА Новости Крым, 14.04.2024
2024-04-14T13:55
2024-04-14T13:55
2024-04-14T14:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Потери ВСУ за сутки превысили 1200 боевиков. Самый большой урон противнику был нанесен на Авдеевском и Донецком направлениях. В Херсонской области была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны РФ.На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в районе населенного пункта Новокалиново. Бои происходили в районе сел Первомайское, Водяное, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи.На Донецком направлении российским военнослужащим удалось занять более выгодные рубежи. Противник потерял до 470 военнослужащих, 20 автомобилей, 5 самоходных артиллерийских установок и три гаубицы.На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям двух украинских бригад. Потери врага составили до 150 солдат.Потери украинских боевиков при этом составили до 150 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился трех автомобилей и езе трех единиц боевой техники.На Купянском направлении также было улучшено положение по переднем краю и нанесено поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ.На Белгородском направлении ВСУ потеряли за сутки около 60 военнослужащих. Группировка войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Терновая и Гатище Харьковской области, а также Радское Сумской области.Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, одна самоходка и станция радиоэлектронной борьбы "Нота".На Херсонском направлении в боях было уничтожено до 55 украинских военных, а также два автомобиля, гаубица и две станции РЭБ.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый закон о мобилизации Зеленский подпишет в течение 2 недельБолее 200 украинских дронов и авиабомба JDAM уничтожены за суткиСу-25 ударили по ВСУ ракетами для поражения особо прочных укрытий
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министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, украина, россия, вооруженные силы россии
Украина понесла колоссальные потери – за сутки более 1200 боевиков
ВСУ за прошедшие сутки потеряли более 1200 боевиков – Минобороны
13:55 14.04.2024 (обновлено: 14:09 14.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Потери ВСУ за сутки превысили 1200 боевиков. Самый большой урон противнику был нанесен на Авдеевском и Донецком направлениях. В Херсонской области была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны РФ.
На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в районе населенного пункта Новокалиново. Бои происходили в районе сел Первомайское, Водяное, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи.
"Противник потерял до 460 военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также 122-мм гаубицу Д-30", - отметили в министерстве.
На Донецком направлении российским военнослужащим удалось занять более выгодные рубежи. Противник потерял до 470 военнослужащих, 20 автомобилей, 5 самоходных артиллерийских установок и три гаубицы.
На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям двух украинских бригад. Потери врага составили до 150 солдат.
Потери украинских боевиков при этом составили до 150 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился трех автомобилей и езе трех единиц боевой техники.
На Купянском направлении также было улучшено положение по переднем краю и нанесено поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ.
"Потери противника составили до 30 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортера, две боевые бронированные машины "Козак", два автомобиля, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и 122-мм гаубица Д-30", - уточнили в ведомстве.
На Белгородском направлении ВСУ потеряли за сутки около 60 военнослужащих. Группировка войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Терновая и Гатище Харьковской области, а также Радское Сумской области.
Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, одна самоходка и станция радиоэлектронной борьбы "Нота".
На Херсонском направлении в боях было уничтожено до 55 украинских военных, а также два автомобиля, гаубица и две станции РЭБ.
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