https://crimea.ria.ru/20240414/novyy-zakon-o-mobilizatsii-zelenskiy-podpishet-v-techenie-2-nedel---mnenie--1136542625.html
Новый закон о мобилизации Зеленский подпишет в течение 2 недель - мнение
Новый закон о мобилизации Зеленский подпишет в течение 2 недель - мнение - РИА Новости Крым, 14.04.2024
Новый закон о мобилизации Зеленский подпишет в течение 2 недель - мнение
Владимир Зеленский может в течение последующих двух недель подписать новый законопроект об ужесточении мобилизации на Украине, часть норм после опубликования... РИА Новости Крым, 14.04.2024
2024-04-14T11:24
2024-04-14T11:24
2024-04-14T11:25
владимир зеленский (президент украины)
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мобилизация на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский может в течение последующих двух недель подписать новый законопроект об ужесточении мобилизации на Украине, часть норм после опубликования документа вступит в силу сразу, часть - через месяц, заявил первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко.В четверг Верховная рада приняла законопроект об усилении мобилизации на Украине. Из текста документа накануне внесения документа на рассмотрение во втором чтении в парламент комитет по вопросам нацбезопасности и обороны исключил пункт о демобилизации. Представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин позже заявил, что планируется разработать отдельный законопроект о демобилизации, на это отведено восемь месяцев.Он добавил, что офис Зеленского будет некоторое время изучать документ на соответствие конституции.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://crimea.ria.ru/20240411/mobilizatsiya-na-ukraine-kak-novyy-zakon-povliyaet-na-chislennost-vsu-1136481992.html
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владимир зеленский (президент украины), украина, мобилизация на украине, верховная рада украины, новости, мнения
Новый закон о мобилизации Зеленский подпишет в течение 2 недель - мнение
Новый закон о мобилизации на Украине Зеленский подпишет в течение 2 недель - мнение
11:24 14.04.2024 (обновлено: 11:25 14.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский может в течение последующих двух недель подписать новый законопроект об ужесточении мобилизации на Украине, часть норм после опубликования документа вступит в силу сразу, часть - через месяц, заявил первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко.
В четверг Верховная рада приняла законопроект об усилении мобилизации на Украине. Из текста документа накануне внесения документа на рассмотрение во втором чтении в парламент комитет по вопросам нацбезопасности и обороны исключил пункт о демобилизации. Представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин позже заявил, что планируется разработать отдельный законопроект о демобилизации, на это отведено восемь месяцев.
"Я думаю, что с понедельника спикер сможет подписать его, направить на подпись Зеленскому. У Зеленского будет две недели, и я думаю, он затягивать не будет", - приводит слова Корниенко украинское издание "Главком".
Он добавил, что офис Зеленского будет некоторое время изучать документ на соответствие конституции.
"Оптимистически, за следующие две недели он будет опубликован и он вступит в силу, а дальше нужно отсчитывать определенные сроки, потому что часть норм сразу будет действовать, а некоторые - через месяц", - добавил Корниенко.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.