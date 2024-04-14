https://crimea.ria.ru/20240414/novyy-zakon-o-mobilizatsii-zelenskiy-podpishet-v-techenie-2-nedel---mnenie--1136542625.html

Новый закон о мобилизации Зеленский подпишет в течение 2 недель - мнение

Новый закон о мобилизации Зеленский подпишет в течение 2 недель - мнение - РИА Новости Крым, 14.04.2024

Новый закон о мобилизации Зеленский подпишет в течение 2 недель - мнение

Владимир Зеленский может в течение последующих двух недель подписать новый законопроект об ужесточении мобилизации на Украине, часть норм после опубликования... РИА Новости Крым, 14.04.2024

2024-04-14T11:24

2024-04-14T11:24

2024-04-14T11:25

владимир зеленский (президент украины)

украина

мобилизация на украине

верховная рада украины

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мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский может в течение последующих двух недель подписать новый законопроект об ужесточении мобилизации на Украине, часть норм после опубликования документа вступит в силу сразу, часть - через месяц, заявил первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко.В четверг Верховная рада приняла законопроект об усилении мобилизации на Украине. Из текста документа накануне внесения документа на рассмотрение во втором чтении в парламент комитет по вопросам нацбезопасности и обороны исключил пункт о демобилизации. Представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин позже заявил, что планируется разработать отдельный законопроект о демобилизации, на это отведено восемь месяцев.Он добавил, что офис Зеленского будет некоторое время изучать документ на соответствие конституции.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://crimea.ria.ru/20240411/mobilizatsiya-na-ukraine-kak-novyy-zakon-povliyaet-na-chislennost-vsu-1136481992.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), украина, мобилизация на украине, верховная рада украины, новости, мнения