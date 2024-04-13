https://crimea.ria.ru/20240413/bolee-200-ukrainskikh-dronov-i-aviabomba-jdam-unichtozheny-za-sutki-1136525089.html

Более 200 украинских дронов и авиабомба JDAM уничтожены за сутки

Более 200 украинских дронов и авиабомба JDAM уничтожены за сутки - РИА Новости Крым, 13.04.2024

Более 200 украинских дронов и авиабомба JDAM уничтожены за сутки

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили более 220 украинских беспилотников, а также реактивные снаряды иностранных систем залпового огня и... РИА Новости Крым, 13.04.2024

2024-04-13T13:53

2024-04-13T13:53

2024-04-13T13:54

министерство обороны рф

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/05/1135420454_0:177:1015:748_1920x0_80_0_0_1a4abf92a915fb6f34dd6198f2adcdb8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили более 220 украинских беспилотников, а также реактивные снаряды иностранных систем залпового огня и управляемую авиационную бомбу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 112 районах.По данным военного ведомства, с начала проведения специальной военной операции уничтожено 583 самолета, 270 вертолетов, 20 826 беспилотников, 501 зенитный ракетный комплекс, 15 767 танков и других боевых бронемашин, 1 266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8849 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20 960 единиц специальной военной автомобильной техники.Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Первомайское в Донецкой Народной Республике.Читайте также на РИА Новости Крым:Су-25 ударили по ВСУ ракетами для поражения особо прочных укрытийПоследний поход ВСУ и крах Украины: в Минобороны РФ сделали заявлениеНовости СВО: Киев потерял почти 7 тысяч солдат за неделю боев

https://crimea.ria.ru/20240413/drony-kamikadze-vsu-atakovali-agrariev-na-belgorodschine--ranen-traktorist-1136522872.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, вооруженные силы россии