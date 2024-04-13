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Более 200 украинских дронов и авиабомба JDAM уничтожены за сутки - РИА Новости Крым, 13.04.2024
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Более 200 украинских дронов и авиабомба JDAM уничтожены за сутки
Более 200 украинских дронов и авиабомба JDAM уничтожены за сутки - РИА Новости Крым, 13.04.2024
Более 200 украинских дронов и авиабомба JDAM уничтожены за сутки
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили более 220 украинских беспилотников, а также реактивные снаряды иностранных систем залпового огня и... РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T13:53
2024-04-13T13:54
министерство обороны рф
новости сво
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потери всу
новости
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили более 220 украинских беспилотников, а также реактивные снаряды иностранных систем залпового огня и управляемую авиационную бомбу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 112 районах.По данным военного ведомства, с начала проведения специальной военной операции уничтожено 583 самолета, 270 вертолетов, 20 826 беспилотников, 501 зенитный ракетный комплекс, 15 767 танков и других боевых бронемашин, 1 266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8849 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20 960 единиц специальной военной автомобильной техники.Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Первомайское в Донецкой Народной Республике.Читайте также на РИА Новости Крым:Су-25 ударили по ВСУ ракетами для поражения особо прочных укрытийПоследний поход ВСУ и крах Украины: в Минобороны РФ сделали заявлениеНовости СВО: Киев потерял почти 7 тысяч солдат за неделю боев
https://crimea.ria.ru/20240413/drony-kamikadze-vsu-atakovali-agrariev-na-belgorodschine--ranen-traktorist-1136522872.html
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министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, вооруженные силы россии
Более 200 украинских дронов и авиабомба JDAM уничтожены за сутки

Более 200 украинских дронов и авиабомба JDAM уничтожены за сутки

13:53 13.04.2024 (обновлено: 13:54 13.04.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили более 220 украинских беспилотников, а также реактивные снаряды иностранных систем залпового огня и управляемую авиационную бомбу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 222 украинских беспилотных летательных аппарата, восемь реактивных снарядов систем залпового огня Himars и Vampire, а также управляемая авиационная бомба JDAM", – сказано в сообщении.
Также оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 112 районах.
По данным военного ведомства, с начала проведения специальной военной операции уничтожено 583 самолета, 270 вертолетов, 20 826 беспилотников, 501 зенитный ракетный комплекс, 15 767 танков и других боевых бронемашин, 1 266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8849 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20 960 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Первомайское в Донецкой Народной Республике.
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