https://crimea.ria.ru/20240413/osvobozhden-naselennyy-punkt-pervomayskoe-v-dnr-1136524072.html

Освобожден населенный пункт Первомайское в ДНР

Освобожден населенный пункт Первомайское в ДНР - РИА Новости Крым, 13.04.2024

Освобожден населенный пункт Первомайское в ДНР

Российский военные освободили населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.04.2024

2024-04-13T13:22

2024-04-13T13:22

2024-04-13T13:29

донецкая народная республика (днр)

авдеевка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Российский военные освободили населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, российские военные отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 23-й, 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Первомайское, Красногоровка, Бердычи и Ленинское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 235 военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, а также гаубицу "Д-30".С начала года Вооруженные силы России взяли под контроль 403 квадратных километра территорий новых регионов страны.19 марта на Авдеевском направлении подразделениями группировки войск "Центр" был освобожден населенный пункт Орловка. 17 марта ВС России в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Мирное Запорожской области. 12 марта российские войска освободили населенный пункт Невельское на Донецком направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила село Красное в ДНРКогда начнется восстановление Артемовска и Авдеевки – ПушилинОккупированные Киевом части новых регионов РФ нужно освободить – Песков

донецкая народная республика (днр)

авдеевка

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), авдеевка, потери всу , вооруженные силы россии, новости сво, новости, министерство обороны рф