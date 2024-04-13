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Освобожден населенный пункт Первомайское в ДНР - РИА Новости Крым, 13.04.2024
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Освобожден населенный пункт Первомайское в ДНР
Освобожден населенный пункт Первомайское в ДНР - РИА Новости Крым, 13.04.2024
Освобожден населенный пункт Первомайское в ДНР
Российский военные освободили населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T13:22
2024-04-13T13:29
донецкая народная республика (днр)
авдеевка
потери всу
вооруженные силы россии
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Российский военные освободили населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, российские военные отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 23-й, 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Первомайское, Красногоровка, Бердычи и Ленинское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 235 военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, а также гаубицу "Д-30".С начала года Вооруженные силы России взяли под контроль 403 квадратных километра территорий новых регионов страны.19 марта на Авдеевском направлении подразделениями группировки войск "Центр" был освобожден населенный пункт Орловка. 17 марта ВС России в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Мирное Запорожской области. 12 марта российские войска освободили населенный пункт Невельское на Донецком направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила село Красное в ДНРКогда начнется восстановление Артемовска и Авдеевки – ПушилинОккупированные Киевом части новых регионов РФ нужно освободить – Песков
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донецкая народная республика (днр), авдеевка, потери всу , вооруженные силы россии, новости сво, новости, министерство обороны рф
Освобожден населенный пункт Первомайское в ДНР

Освобожден населенный пункт Первомайское в ДНР - Минобороны

13:22 13.04.2024 (обновлено: 13:29 13.04.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФлаг ДНР
Флаг ДНР - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Российский военные освободили населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На Авдеевском направлении подразделениями группировки войск "Центр" активными и самоотверженными действиями освобожден населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении.
Кроме того, российские военные отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 23-й, 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Первомайское, Красногоровка, Бердычи и Ленинское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 235 военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, а также гаубицу "Д-30".
С начала года Вооруженные силы России взяли под контроль 403 квадратных километра территорий новых регионов страны.
19 марта на Авдеевском направлении подразделениями группировки войск "Центр" был освобожден населенный пункт Орловка. 17 марта ВС России в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Мирное Запорожской области. 12 марта российские войска освободили населенный пункт Невельское на Донецком направлении.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)АвдеевкаПотери ВСУВооруженные силы РоссииНовости СВОНовостиМинистерство обороны РФ
 
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