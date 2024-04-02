https://crimea.ria.ru/20240402/armiya-rossii-osvobodila-bolee-400-kvadratnykh-kilometrov-novykh-territoriy-1136219053.html

Армия России освободила более 400 квадратных километров новых территорий

Армия России освободила более 400 квадратных километров новых территорий - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Армия России освободила более 400 квадратных километров новых территорий

С начала года Вооруженные силы России взяли под контроль 403 квадратных километра территорий новых регионов страны. Об этом во вторник на тематическом... РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T13:03

2024-04-02T13:03

2024-04-02T13:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. С начала года Вооруженные силы России взяли под контроль 403 квадратных километра территорий новых регионов страны. Об этом во вторник на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу.19 марта на Авдеевском направлении подразделениями группировки войск "Центр" был освобожден населенный пункт Орловка. 17 марта ВС России в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Мирное Запорожской области. 12 марта российские войска освободили населенный пункт Невельское на Донецком направлении.Министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 февраля доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск "Центр" населенного пункта Авдеевка в Донецкой Народной Республике. Операция проводилась под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.20 февраля президент России Владимир Путин сообщил о взятии под контроль российских войск населенного пункта Крынки.22 февраля подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении и улучшили положение по переднему краю. 26 февраля российские военные освободили населенный пункт Ласточкино. А 28 февраля – Петровское на Авдеевском направлении. 12 марта освобожден населенный пункт Невельское на Донецком направлении. 17 марта в Минобороны сообщили об освободили населенного пункта Мирное Запорожской области.В конце марта Шойгу вручил медаль "Золотая Звезда" командующему группировкой войск "Центр" генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, который руководил операцией по освобождению Авдеевки Донецкой Народной Республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила село Красное в ДНРКогда начнется восстановление Артемовска и Авдеевки – ПушилинОккупированные Киевом части новых регионов РФ нужно освободить – Песков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сергей шойгу, вооруженные силы россии, новости сво, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе