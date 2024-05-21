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В Севастополе неизвестный осквернил инсталляцию ко Дню Победы - РИА Новости Крым, 21.05.2024
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В Севастополе неизвестный осквернил инсталляцию ко Дню Победы
В Севастополе неизвестный осквернил инсталляцию ко Дню Победы - РИА Новости Крым, 21.05.2024
В Севастополе неизвестный осквернил инсталляцию ко Дню Победы
Уголовное дело возбуждено по факту осквернения инсталляции ко Дню Победы в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления... РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T13:42
2024-05-21T13:53
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происшествия
осквернение памятников советским воинам
история
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту осквернения инсталляции ко Дню Победы в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю.По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ – "Осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично". Также следствие установит обстоятельства и личность молодого человека, который совершил данное преступление."В рамках следствия тщательным образом дать принципиальную оценку действиям подозреваемого согласно санкциям вышеуказанной статьи", - поручил глава регионального СК Владимир Терентьев.В апреле уголовное аналогичное уголовное дело было возбуждено против приезжего, который осквернил Вечный огонь в Севастополе на Мемориале Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма пойдет под суд за оскорбление памяти защитников ОтечестваКрымчанина осудили за осквернение памятника участникам спецоперацииОсквернил памятник героям СВО: в Бахчисарае задержали вандала
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, происшествия, осквернение памятников советским воинам, история, крымский следком, 9 мая, новости крыма
В Севастополе неизвестный осквернил инсталляцию ко Дню Победы

По факту осквернения инсталляции ко Дню Победы в Севастополе возбуждено уголовное дело

13:42 21.05.2024 (обновлено: 13:53 21.05.2024)
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюИнсталляция к 9 мая в Севастополе
Инсталляция к 9 мая в Севастополе
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту осквернения инсталляции ко Дню Победы в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю.
"В ходе мониторинга Telegram-каналов было выявлено видео, на котором молодой человек оскверняет инсталляцию ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, установленной на площади Ушакова", - говорится в сообщении.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ – "Осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично".
Также следствие установит обстоятельства и личность молодого человека, который совершил данное преступление.
"В рамках следствия тщательным образом дать принципиальную оценку действиям подозреваемого согласно санкциям вышеуказанной статьи", - поручил глава регионального СК Владимир Терентьев.
В апреле уголовное аналогичное уголовное дело было возбуждено против приезжего, который осквернил Вечный огонь в Севастополе на Мемориале Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.
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