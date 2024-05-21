https://crimea.ria.ru/20240521/v-sevastopole-neizvestnyy-oskvernil-installyatsiyu-ko-dnyu-pobedy-1137460308.html

В Севастополе неизвестный осквернил инсталляцию ко Дню Победы

В Севастополе неизвестный осквернил инсталляцию ко Дню Победы - РИА Новости Крым, 21.05.2024

В Севастополе неизвестный осквернил инсталляцию ко Дню Победы

Уголовное дело возбуждено по факту осквернения инсталляции ко Дню Победы в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления... РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T13:42

2024-05-21T13:42

2024-05-21T13:53

севастополь

происшествия

осквернение памятников советским воинам

история

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9 мая

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту осквернения инсталляции ко Дню Победы в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю.По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ – "Осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично". Также следствие установит обстоятельства и личность молодого человека, который совершил данное преступление."В рамках следствия тщательным образом дать принципиальную оценку действиям подозреваемого согласно санкциям вышеуказанной статьи", - поручил глава регионального СК Владимир Терентьев.В апреле уголовное аналогичное уголовное дело было возбуждено против приезжего, который осквернил Вечный огонь в Севастополе на Мемориале Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма пойдет под суд за оскорбление памяти защитников ОтечестваКрымчанина осудили за осквернение памятника участникам спецоперацииОсквернил памятник героям СВО: в Бахчисарае задержали вандала

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, осквернение памятников советским воинам, история, крымский следком, 9 мая, новости крыма