https://crimea.ria.ru/20230828/oskvernil-pamyatnik-geroyam-svo-v-bakhchisarae-zaderzhali-vandala-1130998710.html

Осквернил памятник героям СВО: в Бахчисарае задержали вандала

Осквернил памятник героям СВО: в Бахчисарае задержали вандала - РИА Новости Крым, 28.08.2023

Осквернил памятник героям СВО: в Бахчисарае задержали вандала

В Бахчисарайском районе Крыма вандал пойдет под суд за осквернение памятника героям спецоперации, сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости Крым, 28.08.2023

2023-08-28T15:26

2023-08-28T15:26

2023-08-28T15:26

происшествия

бахчисарай

новости крыма

вандализм

закон и право

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма вандал пойдет под суд за осквернение памятника героям спецоперации, сообщает пресс-служба МВД по республике.По данным ведомства, видеозапись об инциденте появилась в одном из Telegram-каналов. Изучив запись, полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ установили личность и задержали молодого человека, который признал свою вину и написал явку с повинной.Злоумышленник задержан, ему грозит до трех лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:"Красочному" вандалу из Евпатории грозит 15 лет тюрьмы за попытку терактаВандалы разрушили семь скульптур проекта "Симферопольские пчелы"В Крыму задержан студент, осквернивший памятник "Вежливым людям" – МВД

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, бахчисарай, новости крыма, вандализм, закон и право, крым