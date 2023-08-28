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Осквернил памятник героям СВО: в Бахчисарае задержали вандала - РИА Новости Крым, 28.08.2023
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Осквернил памятник героям СВО: в Бахчисарае задержали вандала
Осквернил памятник героям СВО: в Бахчисарае задержали вандала - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Осквернил памятник героям СВО: в Бахчисарае задержали вандала
В Бахчисарайском районе Крыма вандал пойдет под суд за осквернение памятника героям спецоперации, сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T15:26
2023-08-28T15:26
происшествия
бахчисарай
новости крыма
вандализм
закон и право
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма вандал пойдет под суд за осквернение памятника героям спецоперации, сообщает пресс-служба МВД по республике.По данным ведомства, видеозапись об инциденте появилась в одном из Telegram-каналов. Изучив запись, полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ установили личность и задержали молодого человека, который признал свою вину и написал явку с повинной.Злоумышленник задержан, ему грозит до трех лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:"Красочному" вандалу из Евпатории грозит 15 лет тюрьмы за попытку терактаВандалы разрушили семь скульптур проекта "Симферопольские пчелы"В Крыму задержан студент, осквернивший памятник "Вежливым людям" – МВД
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РИА Новости Крым
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происшествия, бахчисарай, новости крыма, вандализм, закон и право, крым
Осквернил памятник героям СВО: в Бахчисарае задержали вандала

МВД: в Крыму вандал пойдет под суд за осквернение памятника героям СВО

15:26 28.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма вандал пойдет под суд за осквернение памятника героям спецоперации, сообщает пресс-служба МВД по республике.
По данным ведомства, видеозапись об инциденте появилась в одном из Telegram-каналов. Изучив запись, полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ установили личность и задержали молодого человека, который признал свою вину и написал явку с повинной.
"В отношении 23-летнего правонарушителя отделом дознания ОМВД России по Бахчисарайскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм)", - сказано в сообщении.
Злоумышленник задержан, ему грозит до трех лет лишения свободы.
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ПроисшествияБахчисарайНовости КрымаВандализмЗакон и правоКрым
 
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