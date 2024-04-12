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Уголовное дело возбуждено после осквернения Вечного огня в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.04.2024
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Уголовное дело возбуждено после осквернения Вечного огня в Севастополе
Уголовное дело возбуждено после осквернения Вечного огня в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.04.2024
Уголовное дело возбуждено после осквернения Вечного огня в Севастополе
Уголовное дело возбуждено против приезжего, который осквернил Вечный огонь в Севастополе на Мемориале Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Об этом... РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T13:35
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вечный огонь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено против приезжего, который осквернил Вечный огонь в Севастополе на Мемориале Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.36-летний мужчина был оперативно задержан, сообщали ранее в севастопольском управлении МВД. Отмечалось, что он справил нужду, чем затушил Вечный огонь, после чего скрылся. Очевидцем случившегося стал местный житель, который сообщил об инциденте в силовые структуры. Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма пойдет под суд за оскорбление памяти защитников ОтечестваКрымчанина осудили за осквернение памятника участникам спецоперацииОсквернил памятник героям СВО: в Бахчисарае задержали вандала
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севастополь, вечный огонь, крымский следком, осквернение памятников советским воинам, происшествия, общество, новости крыма
Уголовное дело возбуждено после осквернения Вечного огня в Севастополе

На осквернившего Вечный огонь в Севастополе туриста возбуждено уголовное дело - Следком

13:35 12.04.2024 (обновлено: 13:36 12.04.2024)
 
© Андрей КиреевМемориальная стена в честь героической обороны Севастополя 1941-9142 годов. Архивное фото
Мемориальная стена в честь героической обороны Севастополя 1941-9142 годов. Архивное фото
© Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено против приезжего, который осквернил Вечный огонь в Севастополе на Мемориале Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.
36-летний мужчина был оперативно задержан, сообщали ранее в севастопольском управлении МВД. Отмечалось, что он справил нужду, чем затушил Вечный огонь, после чего скрылся. Очевидцем случившегося стал местный житель, который сообщил об инциденте в силовые структуры.
"Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев в рамках уголовного дела поручил тщательным образом установить все обстоятельства совершенного преступления, дав принципиальную оценку действиям туриста согласно санкциям части 3 статьи 354.1 УК РФ – "Осквернении символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично", - сказано в сообщении.
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СевастопольВечный огоньКрымский СледкомОсквернение памятников советским воинамПроисшествияОбществоНовости Крыма
 
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