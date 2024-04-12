https://crimea.ria.ru/20240412/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-posle-oskverneniya-vechnogo-ognya-v-sevastopole-1136506531.html

Уголовное дело возбуждено после осквернения Вечного огня в Севастополе

Уголовное дело возбуждено после осквернения Вечного огня в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.04.2024

Уголовное дело возбуждено после осквернения Вечного огня в Севастополе

Уголовное дело возбуждено против приезжего, который осквернил Вечный огонь в Севастополе на Мемориале Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Об этом... РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T13:35

2024-04-12T13:35

2024-04-12T13:36

севастополь

вечный огонь

крымский следком

осквернение памятников советским воинам

происшествия

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено против приезжего, который осквернил Вечный огонь в Севастополе на Мемориале Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.36-летний мужчина был оперативно задержан, сообщали ранее в севастопольском управлении МВД. Отмечалось, что он справил нужду, чем затушил Вечный огонь, после чего скрылся. Очевидцем случившегося стал местный житель, который сообщил об инциденте в силовые структуры. Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма пойдет под суд за оскорбление памяти защитников ОтечестваКрымчанина осудили за осквернение памятника участникам спецоперацииОсквернил памятник героям СВО: в Бахчисарае задержали вандала

севастополь

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