https://crimea.ria.ru/20240412/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-posle-oskverneniya-vechnogo-ognya-v-sevastopole-1136506531.html
Уголовное дело возбуждено после осквернения Вечного огня в Севастополе
Уголовное дело возбуждено после осквернения Вечного огня в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.04.2024
Уголовное дело возбуждено после осквернения Вечного огня в Севастополе
Уголовное дело возбуждено против приезжего, который осквернил Вечный огонь в Севастополе на Мемориале Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Об этом... РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T13:35
2024-04-12T13:35
2024-04-12T13:36
севастополь
вечный огонь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено против приезжего, который осквернил Вечный огонь в Севастополе на Мемориале Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.36-летний мужчина был оперативно задержан, сообщали ранее в севастопольском управлении МВД. Отмечалось, что он справил нужду, чем затушил Вечный огонь, после чего скрылся. Очевидцем случившегося стал местный житель, который сообщил об инциденте в силовые структуры. Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма пойдет под суд за оскорбление памяти защитников ОтечестваКрымчанина осудили за осквернение памятника участникам спецоперацииОсквернил памятник героям СВО: в Бахчисарае задержали вандала
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севастополь, вечный огонь, крымский следком, осквернение памятников советским воинам, происшествия, общество, новости крыма
Уголовное дело возбуждено после осквернения Вечного огня в Севастополе
На осквернившего Вечный огонь в Севастополе туриста возбуждено уголовное дело - Следком
13:35 12.04.2024 (обновлено: 13:36 12.04.2024)