https://crimea.ria.ru/20240412/v-sevastopole-priezzhiy-oskvernil-vechnyy-ogon-1136504508.html

В Севастополе приезжий осквернил Вечный огонь

В Севастополе приезжий осквернил Вечный огонь - РИА Новости Крым, 12.04.2024

В Севастополе приезжий осквернил Вечный огонь

В Севастополе полицейские оперативно задержали мужчину, который осквернил Вечный огонь, рассматривается вопрос о возбуждении против него уголовного дела. Об... РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T11:39

2024-04-12T11:39

2024-04-12T13:26

севастополь

происшествия

полиция севастополя

умвд россии по севастополю

общество

вечный огонь

осквернение памятников советским воинам

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0c/1136504222_60:0:1217:651_1920x0_80_0_0_73db98af99c661a8caab11de1e5a7f38.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе полицейские оперативно задержали мужчину, который осквернил Вечный огонь, рассматривается вопрос о возбуждении против него уголовного дела. Об этом сообщает региональное управление МВД.Очевидцем инцидента стал молодой человек, который сообщил об инциденте в полицию. На место происшествия незамедлительно прибыли правоохранители и оперативно задержали правонарушителя. Как впоследствии установила экспертиза, нарушитель был пьян.Полиция передаст материалы в главное следственное управление по Крыму и Севастополю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично". Максимальное наказание по данной статье – до трех лет лишения свободы.В прокуратуре Севастополя добавили, что по поручению прокурора города Андрея Шевцова взято на контроль установление обстоятельств осквернения Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг."Ход проверки контролирует прокуратура Ленинского района Севастополя. Надзорным ведомством будет дана оценка принятого процессуального решения", - сказано в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионерка "разукрасила" центр Балаклавы украинской символикойМогилу участника спецоперации сожгли на кладбище в ЕвпаторииСломал кресты и разбил плиты: в Крыму задержали осквернителя могил

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, полиция севастополя, умвд россии по севастополю, общество, вечный огонь, осквернение памятников советским воинам, новости крыма, видео