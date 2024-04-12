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В Севастополе приезжий осквернил Вечный огонь
В Севастополе приезжий осквернил Вечный огонь - РИА Новости Крым, 12.04.2024
В Севастополе приезжий осквернил Вечный огонь
В Севастополе полицейские оперативно задержали мужчину, который осквернил Вечный огонь, рассматривается вопрос о возбуждении против него уголовного дела. Об... РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T11:39
2024-04-12T11:39
2024-04-12T13:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе полицейские оперативно задержали мужчину, который осквернил Вечный огонь, рассматривается вопрос о возбуждении против него уголовного дела. Об этом сообщает региональное управление МВД.Очевидцем инцидента стал молодой человек, который сообщил об инциденте в полицию. На место происшествия незамедлительно прибыли правоохранители и оперативно задержали правонарушителя. Как впоследствии установила экспертиза, нарушитель был пьян.Полиция передаст материалы в главное следственное управление по Крыму и Севастополю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично". Максимальное наказание по данной статье – до трех лет лишения свободы.В прокуратуре Севастополя добавили, что по поручению прокурора города Андрея Шевцова взято на контроль установление обстоятельств осквернения Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг."Ход проверки контролирует прокуратура Ленинского района Севастополя. Надзорным ведомством будет дана оценка принятого процессуального решения", - сказано в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионерка "разукрасила" центр Балаклавы украинской символикойМогилу участника спецоперации сожгли на кладбище в ЕвпаторииСломал кресты и разбил плиты: в Крыму задержали осквернителя могил
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В Севастополе приезжий осквернил Вечный огонь
В Севастополе оперативно задержан приезжий за осквернение Вечного огня
11:39 12.04.2024 (обновлено: 13:26 12.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе полицейские оперативно задержали мужчину, который осквернил Вечный огонь, рассматривается вопрос о возбуждении против него уголовного дела. Об этом сообщает региональное управление МВД.
"Предварительно установлено, что 36-летний приезжий справил нужду на Вечный огонь у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов, тем самым затушив его, после чего ушел в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.
Очевидцем инцидента стал молодой человек, который сообщил об инциденте в полицию. На место происшествия незамедлительно прибыли правоохранители и оперативно задержали правонарушителя. Как впоследствии установила экспертиза, нарушитель был пьян.
Полиция передаст материалы в главное следственное управление по Крыму и Севастополю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично". Максимальное наказание по данной статье – до трех лет лишения свободы.
В прокуратуре Севастополя добавили, что по поручению прокурора города Андрея Шевцова взято на контроль установление обстоятельств осквернения Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.
"Ход проверки контролирует прокуратура Ленинского района Севастополя. Надзорным ведомством будет дана оценка принятого процессуального решения", - сказано в сообщении.
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