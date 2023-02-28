https://crimea.ria.ru/20230228/pensionerka-razukrasila-tsentr-balaklavy-ukrainskoy-simvolikoy-1127257193.html

Пенсионерка "разукрасила" центр Балаклавы украинской символикой

Пенсионерка "разукрасила" центр Балаклавы украинской символикой - РИА Новости Крым, 28.02.2023

Пенсионерка "разукрасила" центр Балаклавы украинской символикой

В Севастополе 62-летняя пенсионерка ночью раскрасила стены домов и объекты на остановках и в парках в центре Балаклавы в цвета украинского флага. На женщину... РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T14:12

2023-02-28T14:12

2023-02-28T14:33

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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе 62-летняя пенсионерка ночью раскрасила стены домов и объекты на остановках и в парках в центре Балаклавы в цвета украинского флага. На женщину завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу."Оперативники установили, что ночью 17 февраля 62-летняя женщина с помощью малярной кисти и банок с красками нанесла украинскую символику на стены домов, ограждения и скамейки, расположенные на центральных улицах Балаклавы, а также в местах отдыха граждан", – сообщили в полиции.Женщина призналась в содеянном и объяснила свой поступок "любовью к Украине", которую решила таким образом поддержать. Возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм", злоумышленнице может грозить до трех лет лишения свободы. Сумма материального ущерба устанавливается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного преступления выясняются: изымают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе трое вандалов осквернили историческое зданиеСломал кресты и разбил плиты: в Крыму задержали осквернителя могилИзуродовали памятник Ленину: в Крыму разыскивают вандалов

https://crimea.ria.ru/20220520/krasochnomu-vandalu-iz-evpatorii-grozit-15-let-tyurmy-za-popytku-terakta-1123291275.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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