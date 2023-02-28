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Пенсионерка "разукрасила" центр Балаклавы украинской символикой
Пенсионерка "разукрасила" центр Балаклавы украинской символикой - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Пенсионерка "разукрасила" центр Балаклавы украинской символикой
В Севастополе 62-летняя пенсионерка ночью раскрасила стены домов и объекты на остановках и в парках в центре Балаклавы в цвета украинского флага. На женщину... РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T14:12
2023-02-28T14:12
2023-02-28T14:33
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе 62-летняя пенсионерка ночью раскрасила стены домов и объекты на остановках и в парках в центре Балаклавы в цвета украинского флага. На женщину завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу."Оперативники установили, что ночью 17 февраля 62-летняя женщина с помощью малярной кисти и банок с красками нанесла украинскую символику на стены домов, ограждения и скамейки, расположенные на центральных улицах Балаклавы, а также в местах отдыха граждан", – сообщили в полиции.Женщина призналась в содеянном и объяснила свой поступок "любовью к Украине", которую решила таким образом поддержать. Возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм", злоумышленнице может грозить до трех лет лишения свободы. Сумма материального ущерба устанавливается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного преступления выясняются: изымают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе трое вандалов осквернили историческое зданиеСломал кресты и разбил плиты: в Крыму задержали осквернителя могилИзуродовали памятник Ленину: в Крыму разыскивают вандалов
https://crimea.ria.ru/20220520/krasochnomu-vandalu-iz-evpatorii-grozit-15-let-tyurmy-za-popytku-terakta-1123291275.html
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севастополь, происшествия, общество, умвд россии по севастополю, новости крыма, крым
Пенсионерка "разукрасила" центр Балаклавы украинской символикой
В центре Балаклавы пенсионерка раскрасила дома и объекты в парках украинской символикой
14:12 28.02.2023 (обновлено: 14:33 28.02.2023)
СЕВАСТОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе 62-летняя пенсионерка ночью раскрасила стены домов и объекты на остановках и в парках в центре Балаклавы в цвета украинского флага. На женщину завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
"Оперативники установили, что ночью 17 февраля 62-летняя женщина с помощью малярной кисти и банок с красками нанесла украинскую символику на стены домов, ограждения и скамейки, расположенные на центральных улицах Балаклавы, а также в местах отдыха граждан", – сообщили в полиции.
Женщина призналась в содеянном и объяснила свой поступок "любовью к Украине", которую решила таким образом поддержать. Возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм", злоумышленнице может грозить до трех лет лишения свободы.
Сумма материального ущерба устанавливается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного преступления выясняются: изымают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев.
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