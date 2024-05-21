Рейтинг@Mail.ru
Завершены экспертизы ДНК всех погибших при теракте в Белгороде - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240521/zaversheny-ekspertizy-dnk-vsekh-pogibshikh-pri-terakte-v-belgorode-1137471290.html
Завершены экспертизы ДНК всех погибших при теракте в Белгороде
Завершены экспертизы ДНК всех погибших при теракте в Белгороде - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Завершены экспертизы ДНК всех погибших при теракте в Белгороде
В Следственном комитете Российской Федерации завершены все экспертизы, необходимые для установления личностей погибших во время в теракта в Белгороде. О этом... РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T18:10
2024-05-21T18:19
белгород
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
белгородская область
атака всу на белгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0d/1137227763_0:104:3072:1832_1920x0_80_0_0_640fb020b9575af419876e166ff56583.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В Следственном комитете Российской Федерации завершены все экспертизы, необходимые для установления личностей погибших во время в теракта в Белгороде. О этом сообщает официальный Telegram-канал СК РФ.12 мая во время атаки вооруженных формирований Украины на жилой район Белгорода снаряд попал в многоэтажный дом, в результате чего обрушился один из подъездов. Во время этого террористического акта, по данным следственного комитета, погибли 17 человек, 19 получили ранения.Из-под завалов почти сутки спасали людей. Первоначально сообщалось о пострадавших, среди которых были дети. Позже стало известно о жертвах. На месте завалов объявили угрозу нового разрушения. Позже часть здания обрушилась во время работы спасателей. К концу суток 12 мая стало известно о 13 погибших.Утром 13 мая в МЧС России сообщили, что число жертв выросло до 15. Спасти удалось 17 человек.В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела о теракте по факту произошедшего. По информации Минобороны РФ, при атаке на Белгород 12 мая ВСУ использовали ракеты "Точка-У" и реактивные снаряды.Всего 12 мая при массированных обстрелах со стороны ВСУ в Белгородской области, по информации губернатора Вячеслава Гладкова, погибло от обстрелов 19 человек и 27 получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Никаких компромиссов: посол РФ прокомментировал удары ВСУ по БелгородуПосле атаки дронов тушат пожар на электроподстанции в Липецкой областиВСУ атаковали Крым ракетами Storm Shadow и беспилотниками
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0d/1137227763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2f7f828b19dce8e1e5746a7e43a1fa49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгород, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, белгородская область, атака всу на белгород
Завершены экспертизы ДНК всех погибших при теракте в Белгороде

В Следкоме РФ установили личности всех погибших при теракте в Белгороде

18:10 21.05.2024 (обновлено: 18:19 21.05.2024)
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкВ Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В Следственном комитете Российской Федерации завершены все экспертизы, необходимые для установления личностей погибших во время в теракта в Белгороде. О этом сообщает официальный Telegram-канал СК РФ.

"В рамках уголовного дела проведены генетические и иные экспертизы, по итогам которых установлены личности всех погибших. Расследование продолжается", – говорится в сообщении.

12 мая во время атаки вооруженных формирований Украины на жилой район Белгорода снаряд попал в многоэтажный дом, в результате чего обрушился один из подъездов. Во время этого террористического акта, по данным следственного комитета, погибли 17 человек, 19 получили ранения.
Из-под завалов почти сутки спасали людей. Первоначально сообщалось о пострадавших, среди которых были дети. Позже стало известно о жертвах. На месте завалов объявили угрозу нового разрушения. Позже часть здания обрушилась во время работы спасателей. К концу суток 12 мая стало известно о 13 погибших.
Утром 13 мая в МЧС России сообщили, что число жертв выросло до 15. Спасти удалось 17 человек.
В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела о теракте по факту произошедшего. По информации Минобороны РФ, при атаке на Белгород 12 мая ВСУ использовали ракеты "Точка-У" и реактивные снаряды.
Всего 12 мая при массированных обстрелах со стороны ВСУ в Белгородской области, по информации губернатора Вячеслава Гладкова, погибло от обстрелов 19 человек и 27 получили ранения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Никаких компромиссов: посол РФ прокомментировал удары ВСУ по Белгороду
После атаки дронов тушат пожар на электроподстанции в Липецкой области
ВСУ атаковали Крым ракетами Storm Shadow и беспилотниками
БелгородСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУБелгородская областьАтака ВСУ на Белгород
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:34Дрон ВСУ атаковал предприятие в Белгородской области – есть пострадавшая
18:10Завершены экспертизы ДНК всех погибших при теракте в Белгороде
17:41На юге России начались учения с нестратегическим ядерным оружием
17:24Ремонт на водопроводе в Евпатории завершен – когда дадут воду
17:05Власти Крыма требуют ускорить темп строительства экотехнопарка в Саках
16:48Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента РФ
16:31Провокация ЦИПсО: эксперт о "сборе денег на инсулин" для крымчан
16:14Арестован экс-командующий 58-й армией Иван Попов
15:57Пройти флюорографию по ОМС: новая схема мошенничества
15:31Сбор денег на инсулин для крымчан в минздраве назвали фейком
15:18Выплаты участникам военных операций защитят от списания при банкротстве
14:58Ботаническому саду КФУ – 20 лет: что изменилось
14:42Семилетний ребенок подорвался на боеприпасе в Белгородской области
14:39Чем Зеленский остается важен для Украины
14:28Войска России рвут оборону врага – уничтожены еще 1660 боевиков ВСУ
14:08ЕС разрешил передать доходы от российских активов в помощь ВСУ
14:03Срок сдачи центра полиэтнической культуры в Крыму вновь перенесли
13:54Лавров оценил последствия гибели Раиси для отношений России и Ирана
13:42В Севастополе неизвестный осквернил инсталляцию ко Дню Победы
13:39Работа ПВО России: за сутки сбиты 45 дронов ВСУ и американские ракеты
Лента новостейМолния