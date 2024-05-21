https://crimea.ria.ru/20240521/zaversheny-ekspertizy-dnk-vsekh-pogibshikh-pri-terakte-v-belgorode-1137471290.html

Завершены экспертизы ДНК всех погибших при теракте в Белгороде

Завершены экспертизы ДНК всех погибших при теракте в Белгороде - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Завершены экспертизы ДНК всех погибших при теракте в Белгороде

В Следственном комитете Российской Федерации завершены все экспертизы, необходимые для установления личностей погибших во время в теракта в Белгороде. О этом... РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T18:10

2024-05-21T18:10

2024-05-21T18:19

белгород

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

белгородская область

атака всу на белгород

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В Следственном комитете Российской Федерации завершены все экспертизы, необходимые для установления личностей погибших во время в теракта в Белгороде. О этом сообщает официальный Telegram-канал СК РФ.12 мая во время атаки вооруженных формирований Украины на жилой район Белгорода снаряд попал в многоэтажный дом, в результате чего обрушился один из подъездов. Во время этого террористического акта, по данным следственного комитета, погибли 17 человек, 19 получили ранения.Из-под завалов почти сутки спасали людей. Первоначально сообщалось о пострадавших, среди которых были дети. Позже стало известно о жертвах. На месте завалов объявили угрозу нового разрушения. Позже часть здания обрушилась во время работы спасателей. К концу суток 12 мая стало известно о 13 погибших.Утром 13 мая в МЧС России сообщили, что число жертв выросло до 15. Спасти удалось 17 человек.В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела о теракте по факту произошедшего. По информации Минобороны РФ, при атаке на Белгород 12 мая ВСУ использовали ракеты "Точка-У" и реактивные снаряды.Всего 12 мая при массированных обстрелах со стороны ВСУ в Белгородской области, по информации губернатора Вячеслава Гладкова, погибло от обстрелов 19 человек и 27 получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Никаких компромиссов: посол РФ прокомментировал удары ВСУ по БелгородуПосле атаки дронов тушат пожар на электроподстанции в Липецкой областиВСУ атаковали Крым ракетами Storm Shadow и беспилотниками

белгород

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, белгородская область, атака всу на белгород