https://crimea.ria.ru/20240521/zaversheny-ekspertizy-dnk-vsekh-pogibshikh-pri-terakte-v-belgorode-1137471290.html
Завершены экспертизы ДНК всех погибших при теракте в Белгороде
Завершены экспертизы ДНК всех погибших при теракте в Белгороде - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Завершены экспертизы ДНК всех погибших при теракте в Белгороде
В Следственном комитете Российской Федерации завершены все экспертизы, необходимые для установления личностей погибших во время в теракта в Белгороде. О этом... РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T18:10
2024-05-21T18:10
2024-05-21T18:19
белгород
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
белгородская область
атака всу на белгород
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В Следственном комитете Российской Федерации завершены все экспертизы, необходимые для установления личностей погибших во время в теракта в Белгороде. О этом сообщает официальный Telegram-канал СК РФ.12 мая во время атаки вооруженных формирований Украины на жилой район Белгорода снаряд попал в многоэтажный дом, в результате чего обрушился один из подъездов. Во время этого террористического акта, по данным следственного комитета, погибли 17 человек, 19 получили ранения.Из-под завалов почти сутки спасали людей. Первоначально сообщалось о пострадавших, среди которых были дети. Позже стало известно о жертвах. На месте завалов объявили угрозу нового разрушения. Позже часть здания обрушилась во время работы спасателей. К концу суток 12 мая стало известно о 13 погибших.Утром 13 мая в МЧС России сообщили, что число жертв выросло до 15. Спасти удалось 17 человек.В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела о теракте по факту произошедшего. По информации Минобороны РФ, при атаке на Белгород 12 мая ВСУ использовали ракеты "Точка-У" и реактивные снаряды.Всего 12 мая при массированных обстрелах со стороны ВСУ в Белгородской области, по информации губернатора Вячеслава Гладкова, погибло от обстрелов 19 человек и 27 получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Никаких компромиссов: посол РФ прокомментировал удары ВСУ по БелгородуПосле атаки дронов тушат пожар на электроподстанции в Липецкой областиВСУ атаковали Крым ракетами Storm Shadow и беспилотниками
белгород
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РИА Новости Крым
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белгород, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, белгородская область, атака всу на белгород
Завершены экспертизы ДНК всех погибших при теракте в Белгороде
В Следкоме РФ установили личности всех погибших при теракте в Белгороде
18:10 21.05.2024 (обновлено: 18:19 21.05.2024)