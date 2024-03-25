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Когда начнется восстановление Артемовска и Авдеевки – Пушилин

Когда начнется восстановление Артемовска и Авдеевки – Пушилин - РИА Новости Крым, 25.03.2024

Когда начнется восстановление Артемовска и Авдеевки – Пушилин

Продвижение Вооруженных сил России к городу Часов Яр позволяет говорить о возможности начать восстановительные работы в Артемовске в обозримой перспективе. Об... РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T10:45

2024-03-25T10:45

2024-03-25T10:45

артемовск

авдеевка

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Продвижение Вооруженных сил России к городу Часов Яр позволяет говорить о возможности начать восстановительные работы в Артемовске в обозримой перспективе. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По его словам, начать разминирование и разбор завалов в Артемовске все это время было невозможно из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.Говоря об Авдеевке, Пушилин отметил, что на сегодняшний день определены 19 жилых домов, восстановление которых начнется в ближайшее время.Он отметил, что освобождение города и его окрестностей на данный момент позволяет говорить о том, что украинские боевики уже практически не могут обстреливать Донецк из артиллерии."Если не полностью безопасно, то стало безопаснее в плане того, что артиллерией противник практически не может достать. Но может достать ракетами", - констатировал он.Российские войска освободили Артемовск в ДНР в мае прошлого года. Сражение за город продолжалось более 200 дней. Артемовск был важным и хорошо укрепленным опорным пунктом ВСУ и занимал ключевое положение в агломерации так называемого "донбасского кольца" обороны противника, которое включает в себя Славянск, Краматорск, Константиновку, Часов Яр, Артемовск и Северск. По оценкам специалистов, в боях за Артемовск ВСУ потеряли только убитыми 55-60 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Тоненькое в ДонбассеРоссийские военные освободили Орловку в ДонбассеВС России атакуют – под Авдеевкой уничтожено "Храброе сердце" Британии

артемовск

авдеевка

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артемовск, авдеевка, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, новости сво, новости, вооруженные силы россии