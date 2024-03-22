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Оккупированные Киевом части новых регионов РФ нужно освободить – Песков
Оккупированные Киевом части новых регионов РФ нужно освободить – Песков - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Оккупированные Киевом части новых регионов РФ нужно освободить – Песков
России необходимо освободить часть территорий в новых субъектах РФ, оккупированную киевским режимом, и обезопасить людей там. Об этом заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T12:24
2024-03-22T12:24
2024-03-22T12:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. России необходимо освободить часть территорий в новых субъектах РФ, оккупированную киевским режимом, и обезопасить людей там. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ по итогам референдумов, прошедших 23-27 сентября 2022 года. В поддержку вхождения в состав России в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России.В ходе специальной военной операции, начавшейся 24 февраля 2024 года, полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:11 тысяч бойцов СВО получили награды за освобождение населенных пунктовАрмия России освободила Тоненькое в ДонбассеРоссийские военные освободили Орловку в Донбассе
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Оккупированные Киевом части новых регионов РФ нужно освободить – Песков
Песков заявил о необходимости освободить оккупированные Киевом территории в новых регионах
12:24 22.03.2024 (обновлено: 12:25 22.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. России необходимо освободить часть территорий в новых субъектах РФ, оккупированную киевским режимом, и обезопасить людей там. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У нас появилось четыре новых субъекта Федерации. И для нас главное – обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом", – сказал представитель Кремля в интервью "Аргументам и фактам".
Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ по итогам референдумов, прошедших 23-27 сентября 2022 года. В поддержку вхождения в состав России в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России.
В ходе специальной военной операции, начавшейся 24 февраля 2024 года, полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
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