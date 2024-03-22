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Оккупированные Киевом части новых регионов РФ нужно освободить – Песков

Оккупированные Киевом части новых регионов РФ нужно освободить – Песков - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Оккупированные Киевом части новых регионов РФ нужно освободить – Песков

России необходимо освободить часть территорий в новых субъектах РФ, оккупированную киевским режимом, и обезопасить людей там. Об этом заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T12:24

2024-03-22T12:24

2024-03-22T12:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. России необходимо освободить часть территорий в новых субъектах РФ, оккупированную киевским режимом, и обезопасить людей там. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ по итогам референдумов, прошедших 23-27 сентября 2022 года. В поддержку вхождения в состав России в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России.В ходе специальной военной операции, начавшейся 24 февраля 2024 года, полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:11 тысяч бойцов СВО получили награды за освобождение населенных пунктовАрмия России освободила Тоненькое в ДонбассеРоссийские военные освободили Орловку в Донбассе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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