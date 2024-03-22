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11 тысяч бойцов СВО получили награды за освобождение населенных пунктов

11 тысяч бойцов СВО получили награды за освобождение населенных пунктов - РИА Новости Крым, 22.03.2024

11 тысяч бойцов СВО получили награды за освобождение населенных пунктов

Порядка 11 150 участников спецоперации получили государственные награды и ведомственные знаки отличия за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T09:58

2024-03-22T09:58

2024-03-22T09:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Порядка 11 150 участников спецоперации получили государственные награды и ведомственные знаки отличия за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач. Об это сообщили в Минобороны. Профильный министр Сергей Шойгу вручил телеграммы отличившимся соединениям.Он поблагодарил за успехи бойцов 38-й гвардейской, Витебской, ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова отдельной мотострелковой бригады; 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады; 31-й дивизии противовоздушной обороны и 35-й гвардейской, Волгоградско-Киевской, ордена Ленина, Краснознаменную, орденов Суворова и Кутузова II степени отдельной мотострелковой бригады."С первых дней специальной военной операции 38-я гвардейская, Витебская, ордена Ленина, Краснознаменная, ордена Суворова отдельная мотострелковая бригада выполняет задачи на самых сложных и ответственных направлениях. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия более 2 300 военнослужащих бригады", - говорится в сообщении Минобороны РФ.Сергей Шойгу отметил, что подразделения этой бригады освободили Мирное Донецкой Народной Республики, а также успешно вели боевые действия на Южнодонецком направлении.Также боевые задачи на самых сложных направлениях с начала специальной военной операции выполняет 114-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада. На ее счету освобождение десятков населенных пунктов Донбасса."Военнослужащие бригады проявили храбрость и самоотверженность при освобождении Красногоровки и Орловки. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия более 1 200 военнослужащих бригады", - сообщает военное ведомство.Огневые, разведывательные и специальные задачи на самых ответственных и сложных участках выполняет личный состав бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад"."В ходе боевых вылетов уничтожено свыше 1 200 и подавлено более 1 500 целей. За проявленный героизм и отвагу около 150 военнослужащих бригады удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия", - отмечает министр.В отражении средств воздушного нападения противника в Крымском районе ответственности ПВО, защите группировок войск и объектов инфраструктуры Российской Федерации участвует 31-я дивизия противовоздушной обороны. Бойцы эффективно уничтожают самолеты противника, современные управляемые ракеты большой дальности и другие воздушные цели. В результате более 300 военнослужащих дивизии удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия.Отметил глава Минобороны РФ и 35-ю гвардейскую, Волгоградско-Киевскую, ордена Ленина, Краснознаменную, орденов Суворова и Кутузова II степени отдельную мотострелковую бригаду. Она, по словам Сергея Шойгу, продолжает успешное победоносное наступление на красноармейском направлении."Личный состав бригады освободил от неонацистской нечисти населенный пункт Тоненькое и уверенно продвигается вперед. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, уже более 7 200 военнослужащих соединения награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия", - говорится в сообщении Минобороны РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Десантники из Феодосии разбили пехоту и пост ВСУ в зоне спецоперацииНаступление армии России: освобожден еще один населенный пунктАрмия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе

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