https://crimea.ria.ru/20240317/nastuplenie-armii-rossii-osvobozhden-esche-odin-naselennyy-punkt-1135771268.html

Наступление армии России: освобожден еще один населенный пункт

Наступление армии России: освобожден еще один населенный пункт - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Наступление армии России: освобожден еще один населенный пункт

ВС России в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Мирное Запорожской области, сообщает в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T13:58

2024-03-17T13:58

2024-03-17T14:49

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атаки всу на крым

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. ВС России в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Мирное Запорожской области, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.Потери противника составили свыше 120 военнослужащих и три автомобиля.Всего с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 577 самолетов, 269 вертолетов, 15849 беспилотных летательных аппаратов, 486 зенитных ракетных комплексов, 15509 танков и других боевых бронированных машин, 1241 боевую машину реактивных систем залпового огня, 8434 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19 875 единиц специальной военной автомобильной техники.Накануне сообщалось, что военнослужащие российской армии продвинулись вперед, заняв более выгодные позиции по всей протяженности линии боевого соприкосновения. На Донецком направлении за прошедшую неделю был освобожден населенный пункт Невельское. Потери врага за этот период составили свыше шести тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России атакуют – под Авдеевкой уничтожено "Храброе сердце" БританииПод Одессой уничтожены ПВД нацформирований "Лють" и "Цунами"Армия и силовики предотвратили попытки прорыва ВСУ границы России

запорожская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости, запорожская область, атаки всу на крым, армия и флот