Рейтинг@Mail.ru
Наступление армии России: освобожден еще один населенный пункт - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240317/nastuplenie-armii-rossii-osvobozhden-esche-odin-naselennyy-punkt-1135771268.html
Наступление армии России: освобожден еще один населенный пункт
Наступление армии России: освобожден еще один населенный пункт - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Наступление армии России: освобожден еще один населенный пункт
ВС России в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Мирное Запорожской области, сообщает в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T13:58
2024-03-17T14:49
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новости
запорожская область
атаки всу на крым
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/11/1135771556_0:200:2931:1848_1920x0_80_0_0_96fa1bae6dd0c6b22752c0a112050673.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. ВС России в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Мирное Запорожской области, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.Потери противника составили свыше 120 военнослужащих и три автомобиля.Всего с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 577 самолетов, 269 вертолетов, 15849 беспилотных летательных аппаратов, 486 зенитных ракетных комплексов, 15509 танков и других боевых бронированных машин, 1241 боевую машину реактивных систем залпового огня, 8434 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19 875 единиц специальной военной автомобильной техники.Накануне сообщалось, что военнослужащие российской армии продвинулись вперед, заняв более выгодные позиции по всей протяженности линии боевого соприкосновения. На Донецком направлении за прошедшую неделю был освобожден населенный пункт Невельское. Потери врага за этот период составили свыше шести тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России атакуют – под Авдеевкой уничтожено "Храброе сердце" БританииПод Одессой уничтожены ПВД нацформирований "Лють" и "Цунами"Армия и силовики предотвратили попытки прорыва ВСУ границы России
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/11/1135771556_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_466a7281de4b4411eb9f3b75ece087b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости, запорожская область, атаки всу на крым, армия и флот
Наступление армии России: освобожден еще один населенный пункт

Российские военные освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области

13:58 17.03.2024 (обновлено: 14:49 17.03.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Акация"
Боевая работа САУ Акация - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. ВС России в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Мирное Запорожской области, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.
"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Мирное Запорожской области, а также отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Потери противника составили свыше 120 военнослужащих и три автомобиля.
Всего с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 577 самолетов, 269 вертолетов, 15849 беспилотных летательных аппаратов, 486 зенитных ракетных комплексов, 15509 танков и других боевых бронированных машин, 1241 боевую машину реактивных систем залпового огня, 8434 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19 875 единиц специальной военной автомобильной техники.
Накануне сообщалось, что военнослужащие российской армии продвинулись вперед, заняв более выгодные позиции по всей протяженности линии боевого соприкосновения. На Донецком направлении за прошедшую неделю был освобожден населенный пункт Невельское. Потери врага за этот период составили свыше шести тысяч человек.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВС России атакуют – под Авдеевкой уничтожено "Храброе сердце" Британии
Под Одессой уничтожены ПВД нацформирований "Лють" и "Цунами"
Армия и силовики предотвратили попытки прорыва ВСУ границы России
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииНовостиЗапорожская областьАтаки ВСУ на КрымАрмия и флот
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:53Украинские штурмовики сотнями гибнут в зоне СВО - сводка за сутки
14:40ВСУ сбросили боеприпас на детский сад под Алешками
14:37Травля за посещение Крыма: норвежский журналист лишился работы
14:31Движение транспорта ограничат в Севастополе из-за автопробега
14:18Цеха сборки дронов и катеров разбиты в Одесской и Черниговской областях
14:11СВО формирует новый культурный пласт в России – Михалков
14:10Четко и без нареканий: в Крыму оценили работу общественных наблюдателей
13:58Наступление армии России: освобожден еще один населенный пункт
13:56Диверсанты ВСУ уничтожены при попытке проникнуть в Белгородскую область
13:46Геннадий Москаль – биография
13:42Умер Геннадий Москаль
13:38Бутылки с зажигательной смесью бросили в посольство России в Кишиневе
13:23В Крыму явка избирателей составляет 75%
13:22На Херсонщине провели акцию в поддержку Белгородской области
13:11Мой голос важен: как работают специальные участки в больнице Симферополя
12:44Аксенов поблагодарил международных наблюдателей за работу в Крыму
12:38Угроза минирования Генконсульства России поступила в Беларуси
12:29Очереди на участках: как проходит финальный день выборов на Херсонщине
11:49Бойцы СВО из Крыма: 10 лет назад мы с Россией совершили настоящее чудо
11:30Крымский мост открыт для проезда транспорта
Лента новостейМолния