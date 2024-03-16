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Под Одессой уничтожены ПВД нацформирований "Лють" и "Цунами"
Под Одессой уничтожены ПВД нацформирований "Лють" и "Цунами" - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Под Одессой уничтожены ПВД нацформирований "Лють" и "Цунами"
Российские военные поразили пункты дислокации боевиков нацистских формирований Украины возле Одессы, также уничтожены цеха сборки дронов ВСУ в Сумской области... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T13:32
2024-03-16T13:32
2024-03-16T14:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Российские военные поразили пункты дислокации боевиков нацистских формирований Украины возле Одессы, также уничтожены цеха сборки дронов ВСУ в Сумской области. Об этом в субботу сообщает Минобороны России.Также в течение минувших суток поражена живая сила и военная техника противника в 149 районах.Накануне сообщалось, что в зоне спецоперации уничтожены два вертолета и самолет ВСУ и ракетный комплекс "Patriot".Всего с начала спецоперации Киев потерял: 577 самолетов, 269 вертолетов, 15681 беспилотник, 486 ЗРК, 15505 танков и других боевых бронемашин, 1240 боевых машин РСЗО, 8425 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19829 единиц специальной военной автомобильной техники.Ранее сообщалось, что наземные российские войска продвигаются вперед на всех направлениях, занимают более выгодные рубежи и позиции. Потери киевского режима на неделю превысили 6 000 человек убитыми и ранеными. Кроме того, силами Минобороны, пограничного управления ФСБ и других силовых ведомств были предотвращены все попытки прорыва украинских формирований на территорию Российской Федерации.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ наносят удары по России в попытке сорвать выборы – ПутинПВО сбила 8 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областьюВСУ ударили ракетами по Курску и Белгороду: сбиты 8 дронов и "Точка-У"
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, одесса, россия, украина, потери всу
Под Одессой уничтожены ПВД нацформирований "Лють" и "Цунами"
Под Одессой уничтожены ПВД нацформирований "Лють" и "Цунами" – Минобороны
13:32 16.03.2024 (обновлено: 14:55 16.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Российские военные поразили пункты дислокации боевиков нацистских формирований Украины возле Одессы, также уничтожены цеха сборки дронов ВСУ в Сумской области. Об этом в субботу сообщает Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: цех сборки беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Конотоп Сумской области, пункты временной дислокации боевиков нацформирований "Лють" и "Цунами" в районе города Одесса, четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ", – говорится в сообщении.
Также в течение минувших суток поражена живая сила и военная техника противника в 149 районах.
Накануне сообщалось
, что в зоне спецоперации уничтожены два вертолета и самолет ВСУ и ракетный комплекс "Patriot".
Всего с начала спецоперации Киев потерял: 577 самолетов, 269 вертолетов, 15681 беспилотник, 486 ЗРК, 15505 танков и других боевых бронемашин, 1240 боевых машин РСЗО, 8425 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19829 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее сообщалось, что наземные российские войска продвигаются вперед
на всех направлениях, занимают более выгодные рубежи и позиции. Потери киевского режима на неделю превысили 6 000 человек убитыми и ранеными. Кроме того, силами Минобороны, пограничного управления ФСБ и других силовых ведомств были предотвращены
все попытки прорыва украинских формирований на территорию Российской Федерации.
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