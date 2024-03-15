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Армия России атакует на всех направлениях – освобожден населенный пункт

Армия России атакует на всех направлениях – освобожден населенный пункт - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Армия России атакует на всех направлениях – освобожден населенный пункт

Военнослужащие российской армии продвинулись вперед, заняв более выгодные позиции по всей протяженности линии боевого соприкосновения. На Донецком направлении... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T16:51

2024-03-15T16:51

2024-03-15T16:51

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вооруженные силы россии

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купянск

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Военнослужащие российской армии продвинулись вперед, заняв более выгодные позиции по всей протяженности линии боевого соприкосновения. На Донецком направлении за прошедшую неделю был освобожден населенный пункт Невельское. Потери врага за этот период составили около 6 200 человек, подвели итоги в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял свыше 300 военнослужащих, три танка и около 50 единиц другой техники.На Донецком направлении освобожден населенный пункт Невельское Донецкой Народной Республики и заняты более выгодные рубеж в других районах. Потери ВСУ составили более 1930 военнослужащих, девять танков и более 80 единиц другой боевой техники.На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" также продолжили движение вперед и овладели более выгодными рубежами. Потери противника на этом направлении превысили цифру в 2700 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, удалось уничтожить три танка, включая американский "Abrams", и 128 других боевых машин и орудий.На Южно-Донецком направлении военнослужащие группировки "Восток" улучшили тактическое положение по переднему краю. В результате около 980 боевиков были убиты и ранены, враг потерял также танк и 49 единиц другой техники.На Херсонском направлении также удалось занять более выгодные позиции, нанеся при этом комплексное огневое поражение формированиям шести украинских бригад. В результате боевых действий противник не досчитался более 270 военнослужащих, танк, 23 автомобиля и 12 орудий полевой артиллерии.Подразделениям Минобороны РФ и представителям силовых ведомств удалось также не допустить прорыва вражеских сил на территорию российской Федерации в Белгородской и Курской областях. Российские летчики и артиллеристы при этом уничтожили более 550 военнослужащих, 16 танков, и 15 автомобилей, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 американских БМП Bradley.Читайте также на РИА Новости Крым:При попытке прорыва границы России украинскими ДРГ убиты 234 боевикаСемь реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областьюРоссийские войска отразили 9 контратак ВСУ на двух направлениях

новые регионы россии

купянск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, купянск, всу (вооруженные силы украины), потери всу