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Российские войска отразили 9 контратак ВСУ на двух направлениях - РИА Новости Крым, 14.03.2024
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Российские войска отразили 9 контратак ВСУ на двух направлениях
Российские войска отразили 9 контратак ВСУ на двух направлениях - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Российские войска отразили 9 контратак ВСУ на двух направлениях
Девять контратак ВСУ отразили российские военные на двух направлениях в зоне проведения спецоперации за минувшие сутки. Об этом в четверг сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T14:34
2024-03-14T14:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Девять контратак ВСУ отразили российские военные на двух направлениях в зоне проведения спецоперации за минувшие сутки. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 107-й бригады теробороны возле населенного пункта Тоненькое ДНР.На этом направлении ВСУ потеряли до 410-ти боевиков, также сожжены три боевые бронемашины, в том числе американская БМП Bradley, девять автомобилей, гаубица Д-30 и радио-электронная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.Кроме того, на Купянском направлении российские войска отразили контратаку 47-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Першотравневое под Харьковом.Ранее Минобороны также сообщили, что российские военные улучшили позиции по переднему краю на Херсонском и Купянском направлениях, формированиям ВСУ нанесено поражение. На Донецком направлении российские войска также заняли более выгодные рубежи и позиции.Накануне сообщалось, что потери ВСУ за сутки в зоне проведения спецоперации составили еще 1135 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем США заговорили о поставках ракет JASSM в ПольшуРаботают ПВО: сбиты 136 беспилотников и 8 реактивных снарядовАрмия России улучшила позиции по переднему краю на Херсонском направлении
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Российские войска отразили 9 контратак ВСУ на двух направлениях

Девять контратак ВСУ отразили российские войска за сутки в зоне спецоперации

14:34 14.03.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Девять контратак ВСУ отразили российские военные на двух направлениях в зоне проведения спецоперации за минувшие сутки. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.
На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 107-й бригады теробороны возле населенного пункта Тоненькое ДНР.
"Отражены восемь контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 59-й механизированных, 3-й штурмовой и 78-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Новобахмутовка, Бердычи, Семеновка и Орловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.
На этом направлении ВСУ потеряли до 410-ти боевиков, также сожжены три боевые бронемашины, в том числе американская БМП Bradley, девять автомобилей, гаубица Д-30 и радио-электронная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Кроме того, на Купянском направлении российские войска отразили контратаку 47-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Першотравневое под Харьковом.
Ранее Минобороны также сообщили, что российские военные улучшили позиции по переднему краю на Херсонском и Купянском направлениях, формированиям ВСУ нанесено поражение. На Донецком направлении российские войска также заняли более выгодные рубежи и позиции.
Накануне сообщалось, что потери ВСУ за сутки в зоне проведения спецоперации составили еще 1135 боевиков.
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