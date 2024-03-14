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Российские войска отразили 9 контратак ВСУ на двух направлениях

Российские войска отразили 9 контратак ВСУ на двух направлениях - РИА Новости Крым, 14.03.2024

Российские войска отразили 9 контратак ВСУ на двух направлениях

Девять контратак ВСУ отразили российские военные на двух направлениях в зоне проведения спецоперации за минувшие сутки. Об этом в четверг сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T14:34

2024-03-14T14:34

2024-03-14T14:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Девять контратак ВСУ отразили российские военные на двух направлениях в зоне проведения спецоперации за минувшие сутки. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 107-й бригады теробороны возле населенного пункта Тоненькое ДНР.На этом направлении ВСУ потеряли до 410-ти боевиков, также сожжены три боевые бронемашины, в том числе американская БМП Bradley, девять автомобилей, гаубица Д-30 и радио-электронная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.Кроме того, на Купянском направлении российские войска отразили контратаку 47-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Першотравневое под Харьковом.Ранее Минобороны также сообщили, что российские военные улучшили позиции по переднему краю на Херсонском и Купянском направлениях, формированиям ВСУ нанесено поражение. На Донецком направлении российские войска также заняли более выгодные рубежи и позиции.Накануне сообщалось, что потери ВСУ за сутки в зоне проведения спецоперации составили еще 1135 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем США заговорили о поставках ракет JASSM в ПольшуРаботают ПВО: сбиты 136 беспилотников и 8 реактивных снарядовАрмия России улучшила позиции по переднему краю на Херсонском направлении

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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