https://crimea.ria.ru/20240314/rabotayut-pvo-sbity-136-bespilotnikov-i-8-reaktivnykh-snaryadov-1135653231.html

Работают ПВО: сбиты 136 беспилотников и 8 реактивных снарядов

Работают ПВО: сбиты 136 беспилотников и 8 реактивных снарядов - РИА Новости Крым, 14.03.2024

Работают ПВО: сбиты 136 беспилотников и 8 реактивных снарядов

За сутки в зоне спецоперации уничтожена управляемая французская авиационная бомба Hammer, сбиты 136 вражеских беспилотников и восемь реактивных снарядов ВСУ. Об РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T14:17

2024-03-14T14:17

2024-03-14T14:17

новости сво

пво

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

himars

авиабомба hammer

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. За сутки в зоне спецоперации уничтожена управляемая французская авиационная бомба Hammer, сбиты 136 вражеских беспилотников и восемь реактивных снарядов ВСУ. Об этом сообщили в четверг в Минобороны России.При этом армия России улучшила позиции по переднему краю на Херсонском и Купянском направлениях. На Донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции.Накануне Вооруженные силы России сбили еще два украинских вертолета Ми-8 над Донецкой Народной Республикой и уничтожили американский ракетный комплекс Patriot в Харьковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем США заговорили о поставках ракет JASSM в ПольшуПод Харьковом разбит Patriot и два украинских Ми-8 сбиты в ДНРВ каком формате возможны переговоры по Украине – мнение политолога

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), himars, авиабомба hammer, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф