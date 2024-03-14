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Работают ПВО: сбиты 136 беспилотников и 8 реактивных снарядов - РИА Новости Крым, 14.03.2024
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Работают ПВО: сбиты 136 беспилотников и 8 реактивных снарядов
Работают ПВО: сбиты 136 беспилотников и 8 реактивных снарядов - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Работают ПВО: сбиты 136 беспилотников и 8 реактивных снарядов
За сутки в зоне спецоперации уничтожена управляемая французская авиационная бомба Hammer, сбиты 136 вражеских беспилотников и восемь реактивных снарядов ВСУ. Об РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T14:17
2024-03-14T14:17
новости сво
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
himars
авиабомба hammer
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. За сутки в зоне спецоперации уничтожена управляемая французская авиационная бомба Hammer, сбиты 136 вражеских беспилотников и восемь реактивных снарядов ВСУ. Об этом сообщили в четверг в Минобороны России.При этом армия России улучшила позиции по переднему краю на Херсонском и Купянском направлениях. На Донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции.Накануне Вооруженные силы России сбили еще два украинских вертолета Ми-8 над Донецкой Народной Республикой и уничтожили американский ракетный комплекс Patriot в Харьковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем США заговорили о поставках ракет JASSM в ПольшуПод Харьковом разбит Patriot и два украинских Ми-8 сбиты в ДНРВ каком формате возможны переговоры по Украине – мнение политолога
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), himars, авиабомба hammer, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
Работают ПВО: сбиты 136 беспилотников и 8 реактивных снарядов

Армия России за сутки сбила 136 беспилотников и восемь реактивных снарядов ВСУ

14:17 14.03.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. За сутки в зоне спецоперации уничтожена управляемая французская авиационная бомба Hammer, сбиты 136 вражеских беспилотников и восемь реактивных снарядов ВСУ. Об этом сообщили в четверг в Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 136 украинских беспилотных летательных аппаратов, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США и четыре снаряда РСЗО "Град", - говорится в сводке.

При этом армия России улучшила позиции по переднему краю на Херсонском и Купянском направлениях. На Донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции.
Накануне Вооруженные силы России сбили еще два украинских вертолета Ми-8 над Донецкой Народной Республикой и уничтожили американский ракетный комплекс Patriot в Харьковской области.
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Новости СВОПВОВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)HIMARSАвиабомба HammerВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФ
 
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