https://crimea.ria.ru/20240314/rabotayut-pvo-sbity-136-bespilotnikov-i-8-reaktivnykh-snaryadov-1135653231.html
Работают ПВО: сбиты 136 беспилотников и 8 реактивных снарядов
Работают ПВО: сбиты 136 беспилотников и 8 реактивных снарядов - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Работают ПВО: сбиты 136 беспилотников и 8 реактивных снарядов
За сутки в зоне спецоперации уничтожена управляемая французская авиационная бомба Hammer, сбиты 136 вражеских беспилотников и восемь реактивных снарядов ВСУ. Об РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T14:17
2024-03-14T14:17
2024-03-14T14:17
новости сво
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
himars
авиабомба hammer
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. За сутки в зоне спецоперации уничтожена управляемая французская авиационная бомба Hammer, сбиты 136 вражеских беспилотников и восемь реактивных снарядов ВСУ. Об этом сообщили в четверг в Минобороны России.При этом армия России улучшила позиции по переднему краю на Херсонском и Купянском направлениях. На Донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции.Накануне Вооруженные силы России сбили еще два украинских вертолета Ми-8 над Донецкой Народной Республикой и уничтожили американский ракетный комплекс Patriot в Харьковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем США заговорили о поставках ракет JASSM в ПольшуПод Харьковом разбит Patriot и два украинских Ми-8 сбиты в ДНРВ каком формате возможны переговоры по Украине – мнение политолога
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), himars, авиабомба hammer, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
Работают ПВО: сбиты 136 беспилотников и 8 реактивных снарядов
Армия России за сутки сбила 136 беспилотников и восемь реактивных снарядов ВСУ