https://crimea.ria.ru/20240314/v-kakom-formate-vozmozhny-peregovory-po-ukraine--mnenie-politologa-1135629622.html
В каком формате возможны переговоры по Украине – мнение политолога
В каком формате возможны переговоры по Украине – мнение политолога - РИА Новости Крым, 14.03.2024
В каком формате возможны переговоры по Украине – мнение политолога
Для переговоров по Украине и обсуждения нового миропорядка уместна совершенно новая площадка, которая объединила бы страны БРИКС и "Большой семерки", но... РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T06:10
2024-03-14T06:10
2024-03-14T06:10
переговоры
радио "спутник в крыму"
россия
украина
мнения
александр гусев
брикс
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Александр Гусев о возможных переговорах по Украине
Александр Гусев о возможных переговорах по Украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Для переговоров по Украине и обсуждения нового миропорядка уместна совершенно новая площадка, которая объединила бы страны БРИКС и "Большой семерки", но антироссийская коалиция к этому сегодня не готова. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и разрешению конфликта мирным путем, но при определенных условиях: с учетом реалий, которые сложились на земле, и при условии обеспечения гарантий безопасности для РФ. "Мы должны четко и ясно понимать, что это не пауза, которую противник хочет взять для перевооружения", – отметил российский лидер.Таким образом, президент в очередной раз дал понять, что в переговорном процессе должно участвовать не просто квазигосударство Украина, руководство которой ничего не решает, а ее кураторы на Западе, прежде всего за океаном, считает Гусев. Следовательно, переговорный процесс должен обрести так называемый "женевский формат", но никак не "нормандский" (Россия, Украина, Германия, Франция – ред.), добавил он.Более того, учитывая, что конфликт лишь называется "украинским", но по сути является борьбой антироссийской коалиции против РФ, которую в той или иной степени поддерживают дружественные ей страны, то в переговорном процессе должны участвовать все крупные, экономически мощные и значимые державы.Так, вариантом, по мнению Гусева, мог бы стать новый формат, объединяющий в обсуждении членов "Большой семерки" (США, Канада, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Япония) и БРИКС (Россия, Бразилия, КНР, Индия, Иран, Южная Африка, ОАЭ, Египет, Эфиопия).Однако Запад не спешит двигаться в этом направлении, добавил эксперт. Напротив, он продолжает заявлять о необходимости поддерживать киевский режим и накачивать его тяжелыми видами вооружений. Следовательно, на самом деле к переговорам противоборствующая сторона не готова, поскольку "любые переговоры – это улица с двусторонним движением", отметил он.И подчеркнул, что беспилотники долетают до наших городов. "А если говорить о крылатых ракетах, то это очень серьезное вооружение. Если вы задумались о том, чтобы вести переговоры и призывать к миру, должно быть какое-то движение навстречу, наличие компромисса. Сейчас же вести переговоры с этой "шайкой-лейкой" необходимости нет", – считает эксперт.Он также отметил, что "любая война заканчивается за столом переговоров, но для России это не война – это специальная военная операция, и это большая разница", о чем в очередной раз напомнил президент России.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прокомментировал угрозы офицеров ФРГ ударить по Крымскому мостуКак в Крыму оценили призыв папы Римского к переговорам по УкраинеЗачем Столтенберг заговорил о переговорах России и Украины
https://crimea.ria.ru/20240214/dogovoritsya-za-stolom-peregovorov-po-ukraine-poka-ne-poluchitsya--lavrov-1134931547.html
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переговоры, россия, украина, мнения, александр гусев, брикс
В каком формате возможны переговоры по Украине – мнение политолога
Возможные переговоры по Украине должны объединить мировые державы из БРИКС и G-7 – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым.
Для переговоров по Украине и обсуждения нового миропорядка уместна совершенно новая площадка, которая объединила бы страны БРИКС и "Большой семерки", но антироссийская коалиция к этому сегодня не готова. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву
заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и разрешению конфликта мирным путем, но при определенных условиях:
с учетом реалий, которые сложились на земле, и при условии обеспечения гарантий безопасности для РФ. "Мы должны четко и ясно понимать, что это не пауза, которую противник хочет взять для перевооружения", – отметил российский лидер.
Таким образом, президент в очередной раз дал понять, что в переговорном процессе должно участвовать не просто квазигосударство Украина, руководство которой ничего не решает, а ее кураторы на Западе, прежде всего за океаном, считает Гусев. Следовательно, переговорный процесс должен обрести так называемый "женевский формат", но никак не "нормандский" (Россия, Украина, Германия, Франция – ред.), добавил он.
"Я убежден, что необходим "женевский формат" с участием Соединенных Штатов. От участия в "нормандском формате" американцы отказались, сказали, что США будут стоять над схваткой – мы знаем, к чему это привело: Ангела Меркель фактически призналась, что Минские соглашения дали время для того, чтобы вооружить Украину, киевский режим, вот и все", – сказал Гусев.
Более того, учитывая, что конфликт лишь называется "украинским", но по сути является борьбой антироссийской коалиции против РФ, которую в той или иной степени поддерживают дружественные ей страны, то в переговорном процессе должны участвовать все крупные, экономически мощные и значимые державы.
Так, вариантом, по мнению Гусева, мог бы стать новый формат, объединяющий в обсуждении членов "Большой семерки" (США, Канада, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Япония) и БРИКС (Россия, Бразилия, КНР, Индия, Иран, Южная Африка, ОАЭ, Египет, Эфиопия).
"Решение должно приниматься с участием крупных мировых держав. Должна быть создана новая площадка, где за столом переговоров будут страны БРИКС и G-7. Давайте будем говорить, как устраивать нам мир, нашу планету", – поделился своим видением решения вопроса Гусев.
Однако Запад не спешит двигаться в этом направлении, добавил эксперт. Напротив, он продолжает заявлять о необходимости поддерживать киевский режим и накачивать его тяжелыми видами вооружений. Следовательно, на самом деле к переговорам противоборствующая сторона не готова, поскольку "любые переговоры – это улица с двусторонним движением", отметил он.
"Посыл должен быть и со стороны Незалежной. Но если они твердо стоят на позиции вывода российских войск и возвращения границ 1991 года, то о каких мирных переговорах может идти речь? И президент очень важный момент подчеркнул… договариваться с кем? С человеком, который находится под воздействием психотропных веществ?.. С французами? С немцами, которые готовы поставить дальнобойные "Таурусы"? С британцами, которые тоже готовы поставить ракеты среднего радиуса действия для ударов по России?" – прокомментировал Гусев.
И подчеркнул, что беспилотники долетают до наших городов. "А если говорить о крылатых ракетах, то это очень серьезное вооружение. Если вы задумались о том, чтобы вести переговоры и призывать к миру, должно быть какое-то движение навстречу, наличие компромисса. Сейчас же вести переговоры с этой "шайкой-лейкой" необходимости нет", – считает эксперт.
Он также отметил, что "любая война заканчивается за столом переговоров, но для России это не война – это специальная военная операция, и это большая разница", о чем в очередной раз напомнил президент России.
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