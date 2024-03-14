https://crimea.ria.ru/20240314/v-kakom-formate-vozmozhny-peregovory-po-ukraine--mnenie-politologa-1135629622.html

В каком формате возможны переговоры по Украине – мнение политолога

В каком формате возможны переговоры по Украине – мнение политолога - РИА Новости Крым, 14.03.2024

В каком формате возможны переговоры по Украине – мнение политолога

Для переговоров по Украине и обсуждения нового миропорядка уместна совершенно новая площадка, которая объединила бы страны БРИКС и "Большой семерки", но... РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T06:10

2024-03-14T06:10

2024-03-14T06:10

переговоры

радио "спутник в крыму"

россия

украина

мнения

александр гусев

брикс

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Александр Гусев о возможных переговорах по Украине Александр Гусев о возможных переговорах по Украине audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Для переговоров по Украине и обсуждения нового миропорядка уместна совершенно новая площадка, которая объединила бы страны БРИКС и "Большой семерки", но антироссийская коалиция к этому сегодня не готова. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и разрешению конфликта мирным путем, но при определенных условиях: с учетом реалий, которые сложились на земле, и при условии обеспечения гарантий безопасности для РФ. "Мы должны четко и ясно понимать, что это не пауза, которую противник хочет взять для перевооружения", – отметил российский лидер.Таким образом, президент в очередной раз дал понять, что в переговорном процессе должно участвовать не просто квазигосударство Украина, руководство которой ничего не решает, а ее кураторы на Западе, прежде всего за океаном, считает Гусев. Следовательно, переговорный процесс должен обрести так называемый "женевский формат", но никак не "нормандский" (Россия, Украина, Германия, Франция – ред.), добавил он.Более того, учитывая, что конфликт лишь называется "украинским", но по сути является борьбой антироссийской коалиции против РФ, которую в той или иной степени поддерживают дружественные ей страны, то в переговорном процессе должны участвовать все крупные, экономически мощные и значимые державы.Так, вариантом, по мнению Гусева, мог бы стать новый формат, объединяющий в обсуждении членов "Большой семерки" (США, Канада, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Япония) и БРИКС (Россия, Бразилия, КНР, Индия, Иран, Южная Африка, ОАЭ, Египет, Эфиопия).Однако Запад не спешит двигаться в этом направлении, добавил эксперт. Напротив, он продолжает заявлять о необходимости поддерживать киевский режим и накачивать его тяжелыми видами вооружений. Следовательно, на самом деле к переговорам противоборствующая сторона не готова, поскольку "любые переговоры – это улица с двусторонним движением", отметил он.И подчеркнул, что беспилотники долетают до наших городов. "А если говорить о крылатых ракетах, то это очень серьезное вооружение. Если вы задумались о том, чтобы вести переговоры и призывать к миру, должно быть какое-то движение навстречу, наличие компромисса. Сейчас же вести переговоры с этой "шайкой-лейкой" необходимости нет", – считает эксперт.Он также отметил, что "любая война заканчивается за столом переговоров, но для России это не война – это специальная военная операция, и это большая разница", о чем в очередной раз напомнил президент России.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прокомментировал угрозы офицеров ФРГ ударить по Крымскому мостуКак в Крыму оценили призыв папы Римского к переговорам по УкраинеЗачем Столтенберг заговорил о переговорах России и Украины

https://crimea.ria.ru/20240214/dogovoritsya-za-stolom-peregovorov-po-ukraine-poka-ne-poluchitsya--lavrov-1134931547.html

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переговоры, россия, украина, мнения, александр гусев, брикс