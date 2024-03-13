Путин прокомментировал угрозы офицеров ФРГ ударить по Крымскому мосту
Путин назвал фантазиями угрозы немецких офицеров ударить по Крымскому мосту
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Слова офицеров Бундесвера о возможных ударах по Крымскому мосту призваны напугать Россию, однако это просто их фантазии. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
Расшифровку разговора высокопоставленных офицеров бундесвера (вооруженных сил Германии) о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту опубликовала ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Канцлер Германии Олаф Шольц после обнародования записи заявил, что в стране в связи с инцидентом ведется "тщательное, интенсивное и быстрое расследование".
"Фантазируют, сами себя подбадривают, во-первых. Во-вторых, нас стараются запугать. Что касается ФРГ, там существуют проблемы конституционного характера. Они правильно же говорят: а если эти Taurus попадут в ту часть Крымского моста, которая, безусловно, даже по их понятиям является российской территорией — это нарушение конституции Федеративной Республики Германия", — сказал президент.
Путин отметил, что оппозиция в ФРГ ведет себя еще более агрессивно.
"Посмотрим, до чего они договорятся, мы внимательно следим за этим", — указал он.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, оценивая переговоры немецких военных, отметил, что "немцы снова превратились в заклятых врагов". А вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой.
Госдума накануне приняла обращение к Бундестагу, в котором призвала провести объективное расследование и не допустить действий, втягивающих страну в вооруженный конфликт на стороне нацистского украинского режима.