https://crimea.ria.ru/20240313/putin-prokommentiroval-ugrozy-ofitserov-frg-udarit-po-krymskomu-mostu-1135604427.html

Путин прокомментировал угрозы офицеров ФРГ ударить по Крымскому мосту

Путин прокомментировал угрозы офицеров ФРГ ударить по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Путин прокомментировал угрозы офицеров ФРГ ударить по Крымскому мосту

Слова офицеров Бундесвера о возможных ударах по Крымскому мосту призваны напугать Россию, однако это просто их фантазии. Об этом заявил президент Владимир Путин РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T06:59

2024-03-13T06:59

2024-03-13T06:59

владимир путин (политик)

крымский мост

безопасность республики крым и севастополя

германия

поставки западного оружия украине

украина

дмитрий киселев

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Слова офицеров Бундесвера о возможных ударах по Крымскому мосту призваны напугать Россию, однако это просто их фантазии. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. Расшифровку разговора высокопоставленных офицеров бундесвера (вооруженных сил Германии) о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту опубликовала ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Канцлер Германии Олаф Шольц после обнародования записи заявил, что в стране в связи с инцидентом ведется "тщательное, интенсивное и быстрое расследование". Путин отметил, что оппозиция в ФРГ ведет себя еще более агрессивно. "Посмотрим, до чего они договорятся, мы внимательно следим за этим", — указал он. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, оценивая переговоры немецких военных, отметил, что "немцы снова превратились в заклятых врагов". А вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой.Госдума накануне приняла обращение к Бундестагу, в котором призвала провести объективное расследование и не допустить действий, втягивающих страну в вооруженный конфликт на стороне нацистского украинского режима.

https://crimea.ria.ru/20240301/sholts-nikogda-ne-byl-tak-blizok-k-provalu--kosachev-o-peregovorakh-nemtsev-1135341826.html

крымский мост

германия

украина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, германия, поставки западного оружия украине, украина, дмитрий киселев, новости