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Путин прокомментировал угрозы офицеров ФРГ ударить по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 13.03.2024
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Путин прокомментировал угрозы офицеров ФРГ ударить по Крымскому мосту
Путин прокомментировал угрозы офицеров ФРГ ударить по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Путин прокомментировал угрозы офицеров ФРГ ударить по Крымскому мосту
Слова офицеров Бундесвера о возможных ударах по Крымскому мосту призваны напугать Россию, однако это просто их фантазии. Об этом заявил президент Владимир Путин РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T06:59
2024-03-13T06:59
владимир путин (политик)
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
германия
поставки западного оружия украине
украина
дмитрий киселев
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Слова офицеров Бундесвера о возможных ударах по Крымскому мосту призваны напугать Россию, однако это просто их фантазии. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. Расшифровку разговора высокопоставленных офицеров бундесвера (вооруженных сил Германии) о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту опубликовала ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Канцлер Германии Олаф Шольц после обнародования записи заявил, что в стране в связи с инцидентом ведется "тщательное, интенсивное и быстрое расследование". Путин отметил, что оппозиция в ФРГ ведет себя еще более агрессивно. "Посмотрим, до чего они договорятся, мы внимательно следим за этим", — указал он. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, оценивая переговоры немецких военных, отметил, что "немцы снова превратились в заклятых врагов". А вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой.Госдума накануне приняла обращение к Бундестагу, в котором призвала провести объективное расследование и не допустить действий, втягивающих страну в вооруженный конфликт на стороне нацистского украинского режима.
https://crimea.ria.ru/20240301/sholts-nikogda-ne-byl-tak-blizok-k-provalu--kosachev-o-peregovorakh-nemtsev-1135341826.html
крымский мост
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владимир путин (политик), крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, германия, поставки западного оружия украине, украина, дмитрий киселев, новости
Путин прокомментировал угрозы офицеров ФРГ ударить по Крымскому мосту

Путин назвал фантазиями угрозы немецких офицеров ударить по Крымскому мосту

06:59 13.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Слова офицеров Бундесвера о возможных ударах по Крымскому мосту призваны напугать Россию, однако это просто их фантазии. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
Расшифровку разговора высокопоставленных офицеров бундесвера (вооруженных сил Германии) о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту опубликовала ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Канцлер Германии Олаф Шольц после обнародования записи заявил, что в стране в связи с инцидентом ведется "тщательное, интенсивное и быстрое расследование".
"Фантазируют, сами себя подбадривают, во-первых. Во-вторых, нас стараются запугать. Что касается ФРГ, там существуют проблемы конституционного характера. Они правильно же говорят: а если эти Taurus попадут в ту часть Крымского моста, которая, безусловно, даже по их понятиям является российской территорией — это нарушение конституции Федеративной Республики Германия", — сказал президент.
Путин отметил, что оппозиция в ФРГ ведет себя еще более агрессивно.
"Посмотрим, до чего они договорятся, мы внимательно следим за этим", — указал он.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, оценивая переговоры немецких военных, отметил, что "немцы снова превратились в заклятых врагов". А вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой.
Госдума накануне приняла обращение к Бундестагу, в котором призвала провести объективное расследование и не допустить действий, втягивающих страну в вооруженный конфликт на стороне нацистского украинского режима.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
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Владимир Путин (политик)Крымский мостБезопасность Республики Крым и СевастополяГерманияПоставки западного оружия УкраинеУкраинаДмитрий КиселевНовости
 
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