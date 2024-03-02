Разговор немецких военных об ударе по Крымскому мосту: реакция Шольца
Шольц о публикации записи разговора военных ФРГ: это расследуется тщательно и быстро
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В Германии в связи с публикацией записи разговора немецких военных ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита в Италию в ответ на вопрос корреспондента агентства DPA.
"Именно поэтому сейчас это расследуется очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро. Это и необходимо", - сообщил Шольц, отвечая на вопрос о возможном внешнеполитическом ущербе.
Ранее в министерстве обороны Германии отказались комментировать РИА Новости предполагаемую запись разговора военных ФРГ об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту. В то же время ведомство сообщило на запрос новостного портала T-Online, что контрразведка Германии проверяет возможный перехват разговора немецких офицеров. Позднее издание Welt сообщило, что запись распространяется среди рядовых служащих в бундесвере, военные считают ее аутентичной. Издание Bild в свою очередь сообщило, что многое говорит о подлинности записи, а в немецком сегменте соцсети X по настоянию бундесвера заблокирован ряд аккаунтов, распространявших ее.
Расшифровку разговора высокопоставленных офицеров бундесвера (вооруженных сил Германии) о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на своей странице в ВК. Разговор состоялся 19 февраля. Его участники – начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор BBC бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
Высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". На 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США, и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".
По словам зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, "немцы снова превратились в заклятых врагов". Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в пятницу сообщил, что ГД заслушает информацию о планах офицеров бундесвера нанести удары по Крымскому мосту и направит в бундестаг требование расследовать эти данные и дать необходимые объяснения. По его словам, в Берлине должны разъяснить, знают ли о произошедшем депутаты бундестага, и понимает ли канцлер Шольц, что "эти действия потребуют от России нанесения ответных ударов".
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