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Переговоры офицеров Германии – свидетельство лицемерной политики Запада
Переговоры офицеров Германии – свидетельство лицемерной политики Запада - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Переговоры офицеров Германии – свидетельство лицемерной политики Запада
Переговоры высокопоставленных офицеров бундесвера, которые обсуждают планы атак на Крымский мост, это свидетельство лицемерной политики НАТО. Такое мнение РИА... РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T20:19
2024-03-01T20:19
2024-03-01T21:39
андрей никифоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Переговоры высокопоставленных офицеров бундесвера, которые обсуждают планы атак на Крымский мост, это свидетельство лицемерной политики НАТО. Такое мнение РИА Новости Крым высказал в комментарии политолог Андрей Никифоров."Хотя, судя по некоторым моментам, этому стратегическому терпению наступает конец", - говорит политолог.Эксперт подчеркивает, что достаточно хорошо известно, что есть страны, которые "точат зуб" на Россию и хотят поразить ее сейчас именно в Крыму. И переговоры немецких офицеров это лишний раз подтверждают.Расшифровку разговора высокопоставленных офицеров бундесвера (вооруженных сил Германии) о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на своей странице в ВК. Разговор состоялся 19 февраля. Его участники – начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор BBC бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.Читайте также на РИА Новости Крым:В бундесвере допустили отправку Киеву ста ракет TaurusШольц никогда не был так близок к провалу – Косачев о переговорах немцевМедведев жестко ответил на запись разговора офицеров бундесвера
https://crimea.ria.ru/20240301/simonyan-obnarodovala-dialog-voennykh-frg-ob-atake-na-krymskiy-most-1135347664.html
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андрей никифоров, политика, россия, германия, маргарита симоньян, мнения, ракеты taurus, крымский мост
Переговоры офицеров Германии – свидетельство лицемерной политики Запада
Переговоры офицеров Германии свидетельствуют о лицемерной политике Запада - политолог
20:19 01.03.2024 (обновлено: 21:39 01.03.2024)