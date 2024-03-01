Рейтинг@Mail.ru
Переговоры офицеров Германии – свидетельство лицемерной политики Запада - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240301/peregovory-ofitserov-germanii--svidetelstvo-litsemernoy-politiki-zapada-1135346954.html
Переговоры офицеров Германии – свидетельство лицемерной политики Запада
Переговоры офицеров Германии – свидетельство лицемерной политики Запада - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Переговоры офицеров Германии – свидетельство лицемерной политики Запада
Переговоры высокопоставленных офицеров бундесвера, которые обсуждают планы атак на Крымский мост, это свидетельство лицемерной политики НАТО. Такое мнение РИА... РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T20:19
2024-03-01T21:39
андрей никифоров
эксклюзивы риа новости крым
политика
россия
германия
маргарита симоньян
мнения
ракеты taurus
крымский мост
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/08/1121673399_0:69:3078:1800_1920x0_80_0_0_879a76d94d65b02ed983566a33c99d62.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Переговоры высокопоставленных офицеров бундесвера, которые обсуждают планы атак на Крымский мост, это свидетельство лицемерной политики НАТО. Такое мнение РИА Новости Крым высказал в комментарии политолог Андрей Никифоров."Хотя, судя по некоторым моментам, этому стратегическому терпению наступает конец", - говорит политолог.Эксперт подчеркивает, что достаточно хорошо известно, что есть страны, которые "точат зуб" на Россию и хотят поразить ее сейчас именно в Крыму. И переговоры немецких офицеров это лишний раз подтверждают.Расшифровку разговора высокопоставленных офицеров бундесвера (вооруженных сил Германии) о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на своей странице в ВК. Разговор состоялся 19 февраля. Его участники – начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор BBC бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.Читайте также на РИА Новости Крым:В бундесвере допустили отправку Киеву ста ракет TaurusШольц никогда не был так близок к провалу – Косачев о переговорах немцевМедведев жестко ответил на запись разговора офицеров бундесвера
https://crimea.ria.ru/20240301/simonyan-obnarodovala-dialog-voennykh-frg-ob-atake-na-krymskiy-most-1135347664.html
https://crimea.ria.ru/20240301/medvedev-zhestko-otvetil-na-zapis-razgovora-ofitserov-bundesvera-1135343216.html
россия
германия
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/08/1121673399_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_608ac5fb45645d285ce7914fb96fb502.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей никифоров, политика, россия, германия, маргарита симоньян, мнения, ракеты taurus, крымский мост
Переговоры офицеров Германии – свидетельство лицемерной политики Запада

Переговоры офицеров Германии свидетельствуют о лицемерной политике Запада - политолог

20:19 01.03.2024 (обновлено: 21:39 01.03.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Переговоры высокопоставленных офицеров бундесвера, которые обсуждают планы атак на Крымский мост, это свидетельство лицемерной политики НАТО. Такое мнение РИА Новости Крым высказал в комментарии политолог Андрей Никифоров.
"Чтобы быть в курсе, что по Крымскому мосту готовится удар западными средствами, не обязательно перехватывать переговоры немецких офицеров. Это и так очевидно. С другой стороны - это такая лицемерная политика НАТО, которая участвует, но как бы не участвует", - говорит эксперт.
Диалог военных ФРГ об атаке на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
18:55
Симоньян обнародовала диалог военных ФРГ об атаке на Крымский мост
"Хотя, судя по некоторым моментам, этому стратегическому терпению наступает конец", - говорит политолог.
Эксперт подчеркивает, что достаточно хорошо известно, что есть страны, которые "точат зуб" на Россию и хотят поразить ее сейчас именно в Крыму. И переговоры немецких офицеров это лишний раз подтверждают.
Расшифровку разговора высокопоставленных офицеров бундесвера (вооруженных сил Германии) о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на своей странице в ВК. Разговор состоялся 19 февраля. Его участники – начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор BBC бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В бундесвере допустили отправку Киеву ста ракет Taurus
Шольц никогда не был так близок к провалу – Косачев о переговорах немцев
Медведев жестко ответил на запись разговора офицеров бундесвера
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
15:46
Медведев жестко ответил на запись разговора офицеров бундесвера
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымАндрей НикифоровПолитикаРоссияГерманияМаргарита СимоньянМненияРакеты TaurusКрымский мост
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:48Опыт Крыма поможет наладить отношения России и Африки: эксперты Госдумы
21:33В Крымских зоопарках поселится лошадь Пржевальского из "Аскании-Новы"
21:21Писательницу Людмилу Улицкую* признали иноагентом - Минюст
21:14Программа "Время героев" изменит представление об элите России – эксперт
20:37Весна наступает по всем фронтам: прогноз в Крыму на выходные от ФОБОС
20:32Диалог военных ФРГ об атаке на Крымский мост ракетами Taurus - перевод
20:19Переговоры офицеров Германии – свидетельство лицемерной политики Запада
20:05В Херсонской области рассчитывают запустить 17 предприятий за два года
19:44Крымский бизнес проявляет живой интерес к Херсонской области
19:16Аксенов поручил улучшить движение транспорта в часы пик
19:03Сначала был аромат: как семья из Крыма связала свою жизнь с хлебозаводом
18:55Симоньян обнародовала диалог военных ФРГ об атаке на Крымский мост
18:25РФ требует от ФРГ объяснений из-за записи разговора офицеров бундесвера
18:09В очереди на Крымский мост стоят шесть сотен автомобилей
17:57В Сириусе открылся Всемирный фестиваль молодежи
17:49Войска Запада уже участвуют в конфликте на Украине - эксперт
17:46Крымский мост открыт
17:44Несколько улиц Севастополя остались без света: когда устранят аварию
17:31Три человека погибли от удара дрона ВСУ по машине в Херсонской области
17:13Навального* похоронили в Москве
Лента новостейМолния