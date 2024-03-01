https://crimea.ria.ru/20240301/peregovory-ofitserov-germanii--svidetelstvo-litsemernoy-politiki-zapada-1135346954.html

Переговоры офицеров Германии – свидетельство лицемерной политики Запада

Переговоры офицеров Германии – свидетельство лицемерной политики Запада - РИА Новости Крым, 01.03.2024

Переговоры офицеров Германии – свидетельство лицемерной политики Запада

Переговоры высокопоставленных офицеров бундесвера, которые обсуждают планы атак на Крымский мост, это свидетельство лицемерной политики НАТО. Такое мнение РИА... РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T20:19

2024-03-01T20:19

2024-03-01T21:39

андрей никифоров

эксклюзивы риа новости крым

политика

россия

германия

маргарита симоньян

мнения

ракеты taurus

крымский мост

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/08/1121673399_0:69:3078:1800_1920x0_80_0_0_879a76d94d65b02ed983566a33c99d62.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Переговоры высокопоставленных офицеров бундесвера, которые обсуждают планы атак на Крымский мост, это свидетельство лицемерной политики НАТО. Такое мнение РИА Новости Крым высказал в комментарии политолог Андрей Никифоров."Хотя, судя по некоторым моментам, этому стратегическому терпению наступает конец", - говорит политолог.Эксперт подчеркивает, что достаточно хорошо известно, что есть страны, которые "точат зуб" на Россию и хотят поразить ее сейчас именно в Крыму. И переговоры немецких офицеров это лишний раз подтверждают.Расшифровку разговора высокопоставленных офицеров бундесвера (вооруженных сил Германии) о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на своей странице в ВК. Разговор состоялся 19 февраля. Его участники – начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор BBC бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.Читайте также на РИА Новости Крым:В бундесвере допустили отправку Киеву ста ракет TaurusШольц никогда не был так близок к провалу – Косачев о переговорах немцевМедведев жестко ответил на запись разговора офицеров бундесвера

https://crimea.ria.ru/20240301/simonyan-obnarodovala-dialog-voennykh-frg-ob-atake-na-krymskiy-most-1135347664.html

https://crimea.ria.ru/20240301/medvedev-zhestko-otvetil-na-zapis-razgovora-ofitserov-bundesvera-1135343216.html

россия

германия

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей никифоров, политика, россия, германия, маргарита симоньян, мнения, ракеты taurus, крымский мост