https://crimea.ria.ru/20240301/v-bundesvere-dopustili-otpravku-kievu-sta-raket-taurus-1135343592.html
В бундесвере допустили отправку Киеву ста ракет Taurus
В бундесвере допустили отправку Киеву ста ракет Taurus - РИА Новости Крым, 01.03.2024
В бундесвере допустили отправку Киеву ста ракет Taurus
В командовании бундесвера допускают передачу Киеву 100 ракет Taurus несколькими траншами. Они могут быть готовы к применению через восемь месяцев после... РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T16:02
2024-03-01T16:02
2024-03-01T15:54
ракеты taurus
великобритания
германия
поставки западного оружия украине
коллективный запад
безопасность
крымский мост
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. В командовании бундесвера допускают передачу Киеву 100 ракет Taurus несколькими траншами. Они могут быть готовы к применению через восемь месяцев после поставки, следует из опубликованного в Telegram-канале главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян текста разговора.При этом его собеседник, инспектор BBC бундесвера Герхартц отмечает возможность доставки 50 ракет в первом транше, потом, "возможно, будет еще один транш в 50 ракет".Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на своей странице в ВК опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных офицеров бундесвера (вооруженных сил Германии) о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту.Как заявил заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, скандал с переговорами высокопоставленных офицеров бундесвера, обсуждающих планы атак на Крымский мост, должен иметь серьезнейшие последствия. Руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой. Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев жестко ответил на запись разговора офицеров бундесвераШольц никогда не был так близок к провалу – Косачев о переговорах немцевОпубликован текст разговоров немецких военных об атаке на Крымский мост
великобритания
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ракеты taurus, великобритания, германия, поставки западного оружия украине, коллективный запад, безопасность, крымский мост, украина
В бундесвере допустили отправку Киеву ста ракет Taurus
При поставке 100 ракет Taurus Киеву их могут применить через 8 месяцев, заявили в ФРГ