https://crimea.ria.ru/20240301/v-bundesvere-dopustili-otpravku-kievu-sta-raket-taurus-1135343592.html

В бундесвере допустили отправку Киеву ста ракет Taurus

В бундесвере допустили отправку Киеву ста ракет Taurus - РИА Новости Крым, 01.03.2024

В бундесвере допустили отправку Киеву ста ракет Taurus

В командовании бундесвера допускают передачу Киеву 100 ракет Taurus несколькими траншами. Они могут быть готовы к применению через восемь месяцев после... РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T16:02

2024-03-01T16:02

2024-03-01T15:54

ракеты taurus

великобритания

германия

поставки западного оружия украине

коллективный запад

безопасность

крымский мост

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/01/1131780708_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_e74883ddf427e68f99f136e9ecc6391b.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. В командовании бундесвера допускают передачу Киеву 100 ракет Taurus несколькими траншами. Они могут быть готовы к применению через восемь месяцев после поставки, следует из опубликованного в Telegram-канале главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян текста разговора.При этом его собеседник, инспектор BBC бундесвера Герхартц отмечает возможность доставки 50 ракет в первом транше, потом, "возможно, будет еще один транш в 50 ракет".Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на своей странице в ВК опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных офицеров бундесвера (вооруженных сил Германии) о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту.Как заявил заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, скандал с переговорами высокопоставленных офицеров бундесвера, обсуждающих планы атак на Крымский мост, должен иметь серьезнейшие последствия. Руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой. Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев жестко ответил на запись разговора офицеров бундесвераШольц никогда не был так близок к провалу – Косачев о переговорах немцевОпубликован текст разговоров немецких военных об атаке на Крымский мост

великобритания

германия

крымский мост

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракеты taurus, великобритания, германия, поставки западного оружия украине, коллективный запад, безопасность, крымский мост, украина