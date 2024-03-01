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В бундесвере допустили отправку Киеву ста ракет Taurus - РИА Новости Крым, 01.03.2024
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В бундесвере допустили отправку Киеву ста ракет Taurus
В бундесвере допустили отправку Киеву ста ракет Taurus - РИА Новости Крым, 01.03.2024
В бундесвере допустили отправку Киеву ста ракет Taurus
В командовании бундесвера допускают передачу Киеву 100 ракет Taurus несколькими траншами. Они могут быть готовы к применению через восемь месяцев после... РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T16:02
2024-03-01T15:54
ракеты taurus
великобритания
германия
поставки западного оружия украине
коллективный запад
безопасность
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. В командовании бундесвера допускают передачу Киеву 100 ракет Taurus несколькими траншами. Они могут быть готовы к применению через восемь месяцев после поставки, следует из опубликованного в Telegram-канале главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян текста разговора.При этом его собеседник, инспектор BBC бундесвера Герхартц отмечает возможность доставки 50 ракет в первом транше, потом, "возможно, будет еще один транш в 50 ракет".Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на своей странице в ВК опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных офицеров бундесвера (вооруженных сил Германии) о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту.Как заявил заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, скандал с переговорами высокопоставленных офицеров бундесвера, обсуждающих планы атак на Крымский мост, должен иметь серьезнейшие последствия. Руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой. Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев жестко ответил на запись разговора офицеров бундесвераШольц никогда не был так близок к провалу – Косачев о переговорах немцевОпубликован текст разговоров немецких военных об атаке на Крымский мост
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РИА Новости Крым
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ракеты taurus, великобритания, германия, поставки западного оружия украине, коллективный запад, безопасность, крымский мост, украина
В бундесвере допустили отправку Киеву ста ракет Taurus

При поставке 100 ракет Taurus Киеву их могут применить через 8 месяцев, заявили в ФРГ

16:02 01.03.2024
 
© JUNG YEON-JEРакета "воздух-земля" большой дальности Taurus. Фото AFP
Ракета воздух-земля большой дальности Taurus. Фото AFP
© JUNG YEON-JE
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. В командовании бундесвера допускают передачу Киеву 100 ракет Taurus несколькими траншами. Они могут быть готовы к применению через восемь месяцев после поставки, следует из опубликованного в Telegram-канале главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян текста разговора.
"Если сейчас канцлер решит, что мы должны поставлять ракеты, они будут передаваться из бундесвера. Хорошо, но они будут готовы к применению только через восемь месяцев", - заявляет в ходе разговора начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе.
При этом его собеседник, инспектор BBC бундесвера Герхартц отмечает возможность доставки 50 ракет в первом транше, потом, "возможно, будет еще один транш в 50 ракет".
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на своей странице в ВК опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных офицеров бундесвера (вооруженных сил Германии) о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту.
Как заявил заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, скандал с переговорами высокопоставленных офицеров бундесвера, обсуждающих планы атак на Крымский мост, должен иметь серьезнейшие последствия. Руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой.
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Ракеты TaurusВеликобританияГерманияПоставки западного оружия УкраинеКоллективный ЗападБезопасностьКрымский мостУкраина
 
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