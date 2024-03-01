https://crimea.ria.ru/20240301/medvedev-zhestko-otvetil-na-zapis-razgovora-ofitserov-bundesvera-1135343216.html

Медведев жестко ответил на запись разговора офицеров бундесвера

Медведев жестко ответил на запись разговора офицеров бундесвера - РИА Новости Крым, 01.03.2024

Медведев жестко ответил на запись разговора офицеров бундесвера

Немцы снова превратились в заклятых врагов, констатировал зампредседателя РФ Дмитрий Медведев после появления информации о том, что немецкие офицеры обсуждали... РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T15:46

2024-03-01T15:46

2024-03-01T16:06

крымский мост

безопасность республики крым и севастополя

германия

россия

украина

дмитрий медведев

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Немцы снова превратились в заклятых врагов, констатировал зампредседателя РФ Дмитрий Медведев после появления информации о том, что немецкие офицеры обсуждали атаку на Крымский мост.В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст аудиозаписи, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США, и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".Ранее скандал с записями переговоров офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту прокомментировал вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Он считает, что руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой.Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее в пятницу сообщил, что ГД заслушает информацию о планах офицеров бундесвера нанести удары по Крымскому мосту и направит в бундестаг требование расследовать эти данные и дать необходимые объяснения. По его словам, в Берлине должны разъяснить, знают ли о произошедшем депутаты бундестага, и понимает ли канцлер Шольц, что "эти действия потребуют от России нанесения ответных ударов".Читайте также на РИА Новости Крым:Шольц никогда не был так близок к провалу – Косачев о переговорах немцевОпубликован текст разговоров немецких военных об атаке на Крымский мостГосдума потребует объяснений от ФРГ по планам атаковать Крымский мост

крымский мост

германия

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, германия, россия, украина, дмитрий медведев, политика