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Медведев жестко ответил на запись разговора офицеров бундесвера - РИА Новости Крым, 01.03.2024
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Медведев жестко ответил на запись разговора офицеров бундесвера
Медведев жестко ответил на запись разговора офицеров бундесвера - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Медведев жестко ответил на запись разговора офицеров бундесвера
Немцы снова превратились в заклятых врагов, констатировал зампредседателя РФ Дмитрий Медведев после появления информации о том, что немецкие офицеры обсуждали... РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T15:46
2024-03-01T16:06
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
германия
россия
украина
дмитрий медведев
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Немцы снова превратились в заклятых врагов, констатировал зампредседателя РФ Дмитрий Медведев после появления информации о том, что немецкие офицеры обсуждали атаку на Крымский мост.В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст аудиозаписи, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США, и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".Ранее скандал с записями переговоров офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту прокомментировал вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Он считает, что руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой.Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее в пятницу сообщил, что ГД заслушает информацию о планах офицеров бундесвера нанести удары по Крымскому мосту и направит в бундестаг требование расследовать эти данные и дать необходимые объяснения. По его словам, в Берлине должны разъяснить, знают ли о произошедшем депутаты бундестага, и понимает ли канцлер Шольц, что "эти действия потребуют от России нанесения ответных ударов".Читайте также на РИА Новости Крым:Шольц никогда не был так близок к провалу – Косачев о переговорах немцевОпубликован текст разговоров немецких военных об атаке на Крымский мостГосдума потребует объяснений от ФРГ по планам атаковать Крымский мост
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РИА Новости Крым
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крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, германия, россия, украина, дмитрий медведев, политика
Медведев жестко ответил на запись разговора офицеров бундесвера

Медведев о записи разговоров офицеров бундесвера: немцы снова превратились во врагов

15:46 01.03.2024 (обновлено: 16:06 01.03.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Немцы снова превратились в заклятых врагов, констатировал зампредседателя РФ Дмитрий Медведев после появления информации о том, что немецкие офицеры обсуждали атаку на Крымский мост.
В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст аудиозаписи, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США, и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".
"Все-таки наши извечные противники – немцы снова превратились в заклятых врагов. Посмотрите, с какой тщательностью и в каких деталях они обсуждают удары по нашей территории с использованием ракет повышенной дальности, выбирают объекты для поражения и наиболее вероятные способы причинить максимальный вред нашей Родине и нашим людям. Не забывая про использование лживой риторики о неучастии Германии в конфликте", - написал он в своем ТГ-канале.
Ранее скандал с записями переговоров офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту прокомментировал вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Он считает, что руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее в пятницу сообщил, что ГД заслушает информацию о планах офицеров бундесвера нанести удары по Крымскому мосту и направит в бундестаг требование расследовать эти данные и дать необходимые объяснения. По его словам, в Берлине должны разъяснить, знают ли о произошедшем депутаты бундестага, и понимает ли канцлер Шольц, что "эти действия потребуют от России нанесения ответных ударов".
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Опубликован текст разговоров немецких военных об атаке на Крымский мост
Госдума потребует объяснений от ФРГ по планам атаковать Крымский мост
 
Крымский мостБезопасность Республики Крым и СевастополяГерманияРоссияУкраинаДмитрий МедведевПолитика
 
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