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Госдума потребует объяснений от ФРГ по планам атаковать Крымский мост
Госдума потребует объяснений от ФРГ по планам атаковать Крымский мост - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Госдума потребует объяснений от ФРГ по планам атаковать Крымский мост
Госдума заслушает информацию о планах офицеров бундесвера (вооруженных сил ФРГ) нанести удары по Крымскому мосту и направит в бундестаг требование расследовать... РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T12:54
2024-03-01T12:54
2024-03-01T12:54
вячеслав володин
государственная дума рф
россия
германия
политика
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Госдума заслушает информацию о планах офицеров бундесвера (вооруженных сил ФРГ) нанести удары по Крымскому мосту и направит в бундестаг требование расследовать эти данные и дать необходимые объяснения. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в пятницу рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают удары по Крымскому мосту, а также как это сделать, чтобы на канцлера Германии Шольца не пало подозрение.По словам председателя Госдумы, обнародованный факт записи разговора обязывает руководство Германии дать объяснения по поводу того, какими решениями ФРГ руководствовались кадровые военные бундесвера, обсуждая планы нанесения ударов по России, а также понесут ли эти офицеры наказание и каким оно будет.Кроме того, в Берлине должны разъяснить, знают ли о произошедшем депутаты бундестага, и понимает ли канцлер Шольц, что "эти действия потребуют от России нанесения ответных ударов", добавил Володин.Угрозы Крымскому мосту со стороны Запада и КиеваНекоторые офицеры армий и спецслужб западных стран неоднократно призывали нанести удары по Крымскому мосту. В частности, экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в статье для Foreign Affairs в конце прошлого года написал о том, что ВСУ будут способны уничтожить транспортный переход, обладая достаточным количеством управляемых ракет, таких как ATACMS и немецкие Taurus. Также он заявил, что "уничтожение моста может стать ключом к победе Украины не только в Крыму, но и в военных действиях в целом".Кроме того, экс-глава ЦРУ бывший министр обороны США Роберт Гейтс призвал поставить боевикам киевского режима вооружения, при помощи которых возможно осуществлять атаки на объекты в Крыму, в частности, на Крымский мост. По его мнению, таким образом можно оказать значительное влияние на Россию, как психологическое, так и в военном плане.Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* ранее анонсировал "новые сюрпризы" в Крыму, высказал очередные угрозы в отношении Крымского моста и заявил, что для "удачного контрнаступления" ВСУ должны контролировать Черноморскую акваторию и территорию полуострова.25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевский режим не будет применять переданное Западом оружие по целям на территории России, но это не относится к Крыму и новым субъектам РФ.Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что киевский режим рассчитывает усилить попытки атак на Крымский мост с помощью американских истребителей F-16, однако степень защиты объекта крайне высока и в успешность этих попыток мало верят даже сами их авторы.Завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин отметил, что российские военные и спецслужбы не стоят на месте и постоянно совершенствуют систему защиты объекта.Читайте также на РИА Новости Крым:Военный эксперт оценил новые угрозы Буданова* Крыму"Изолировать Крым": Зеленский назвал основную цель ВСУ в 2024 годуАксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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вячеслав володин, государственная дума рф, россия, германия, политика, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, новости
Госдума потребует объяснений от ФРГ по планам атаковать Крымский мост
Госдума потребует от ФРГ расследовать данные о планах бундестага атаковать Крымский мост
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Госдума заслушает информацию о планах офицеров бундесвера (вооруженных сил ФРГ) нанести удары по Крымскому мосту и направит в бундестаг требование расследовать эти данные и дать необходимые объяснения. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в пятницу рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают удары по Крымскому мосту, а также как это сделать, чтобы на канцлера Германии Шольца не пало подозрение.
"Появившаяся информация… заслуживает самого серьезного обсуждения и реагирования. В связи с чем после возвращения депутатов из регионов, где они находятся до 11 марта, заслушаем этот вопрос на заседании Государственной Думы. Считаю также правильным направить в бундестаг требование провести расследование", - написал Володин в своем Telegram-канале.
По словам председателя Госдумы, обнародованный факт записи разговора обязывает руководство Германии дать объяснения по поводу того, какими решениями ФРГ руководствовались кадровые военные бундесвера, обсуждая планы нанесения ударов по России, а также понесут ли эти офицеры наказание и каким оно будет.
Кроме того, в Берлине должны разъяснить, знают ли о произошедшем депутаты бундестага, и понимает ли канцлер Шольц, что "эти действия потребуют от России нанесения ответных ударов", добавил Володин.
Угрозы Крымскому мосту со стороны Запада и Киева
Некоторые офицеры армий и спецслужб западных стран неоднократно призывали нанести удары по Крымскому мосту. В частности, экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в статье для Foreign Affairs в конце прошлого года написал о том, что ВСУ будут способны уничтожить транспортный переход, обладая достаточным количеством управляемых ракет, таких как ATACMS и немецкие Taurus. Также он заявил, что "уничтожение моста может стать ключом к победе Украины не только в Крыму, но и в военных действиях в целом".
Кроме того, экс-глава ЦРУ бывший министр обороны США Роберт Гейтс призвал поставить боевикам киевского режима вооружения, при помощи которых возможно осуществлять атаки на объекты в Крыму, в частности, на Крымский мост. По его мнению, таким образом можно оказать значительное влияние на Россию, как психологическое, так и в военном плане.
Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* ранее анонсировал "новые сюрпризы" в Крыму, высказал очередные угрозы в отношении Крымского моста и заявил, что для "удачного контрнаступления" ВСУ должны контролировать Черноморскую акваторию и территорию полуострова.
25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил
, что киевский режим не будет применять переданное Западом оружие по целям на территории России, но это не относится к Крыму и новым субъектам РФ.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии
РИА Новости Крым высказал мнение, что киевский режим рассчитывает усилить попытки атак на Крымский мост с помощью американских истребителей F-16, однако степень защиты объекта крайне высока и в успешность этих попыток мало верят даже сами их авторы.
Завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин отметил, что российские военные и спецслужбы не стоят на месте и постоянно совершенствуют систему защиты объекта.
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