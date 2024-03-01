https://crimea.ria.ru/20240301/ofitsery-bundesvera-obsuzhdali-udary-po-krymskomu-mostu---simonyan-1135332912.html
Офицеры бундесвера обсуждали удары по Крымскому мосту - Симоньян
Офицеры бундесвера обсуждали удары по Крымскому мосту - Симоньян - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Офицеры бундесвера обсуждали удары по Крымскому мосту - Симоньян
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой... РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T09:59
2024-03-01T09:59
2024-03-01T12:46
маргарита симоньян
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
крым
германия
олаф шольц
новости
украина
новости сво
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129055800_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b605e22d2ad4421bf381b4210ab83172.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают удары по Крымскому мосту. Об этом она написала в своем Telegram-канале.По словам Симоньян, офицеры бундесвера также обсуждали, что американцы и британцы "напрямую участвуют в конфликте давно". Она также отметила, что обратилась с официальным журналистским запросом к послу ФРГ, Министерству иностранных дел Германии и лично Шольцу.Угрозы Крымскому мосту со стороны Запада и КиеваНекоторые офицеры армий и спецслужб западных стран неоднократно призывали нанести удары по Крымскому мосту. В частности, экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в статье для Foreign Affairs в конце прошлого года написал о том, что ВСУ будут способны уничтожить транспортный переход, обладая достаточным количеством управляемых ракет, таких как ATACMS и немецкие Taurus. Также он заявил, что "уничтожение моста может стать ключом к победе Украины не только в Крыму, но и в военных действиях в целом". Кроме того, экс-глава ЦРУ бывший министр обороны США Роберт Гейтс призвал поставить боевикам киевского режима вооружения, при помощи которых возможно осуществлять атаки на объекты в Крыму, в частности, на Крымский мост. По его мнению, таким образом можно оказать значительное влияние на Россию, как психологическое, так и в военном плане.Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* ранее анонсировал "новые сюрпризы" в Крыму, высказал очередные угрозы в отношении Крымского моста и заявил, что для "удачного контрнаступления" ВСУ должны контролировать Черноморскую акваторию и территорию полуострова.25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевский режим не будет применять переданное Западом оружие по целям на территории России, но это не относится к Крыму и новым субъектам РФ.Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что киевский режим рассчитывает усилить попытки атак на Крымский мост с помощью американских истребителей F-16, однако степень защиты объекта крайне высока и в успешность этих попыток мало верят даже сами их авторы. Завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин отметил, что российские военные и спецслужбы не стоят на месте и постоянно совершенствуют систему защиты объекта. Читайте также на РИА Новости Крым:Военный эксперт оценил новые угрозы Буданова* Крыму"Изолировать Крым": Зеленский назвал основную цель ВСУ в 2024 годуАксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУ
крымский мост
крым
германия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129055800_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_dafb88c40789f9cab119a07d2c2a6fc2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маргарита симоньян, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, крым, германия, олаф шольц, новости, украина, новости сво, нато
Офицеры бундесвера обсуждали удары по Крымскому мосту - Симоньян
Симоньян: высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали удары по Крымскому мосту
09:59 01.03.2024 (обновлено: 12:46 01.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают удары по Крымскому мосту. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
"Кое-что крааааайне интересное передали мне товарищи в погонах как раз в тот день, когда Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте. Такое увлекательное чтиво и аудио, что мне очень хочется его опубликовать. Порадовать подписчиков. На этой интереснейшей записи высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, как они будут бомбить (внимание!) Крымский мост. И как бы им так половчее это сделать, чтобы при этом их Шольц мог продолжать говорить, что его хата с краю", - говорится в публикации.
По словам Симоньян, офицеры бундесвера также обсуждали, что американцы и британцы "напрямую участвуют в конфликте давно".
Она также отметила, что обратилась с официальным журналистским запросом к послу ФРГ, Министерству иностранных дел Германии и лично Шольцу.
Угрозы Крымскому мосту со стороны Запада и Киева
Некоторые офицеры армий и спецслужб западных стран неоднократно призывали нанести удары по Крымскому мосту. В частности, экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в статье для Foreign Affairs в конце прошлого года написал о том, что ВСУ будут способны уничтожить транспортный переход, обладая достаточным количеством управляемых ракет, таких как ATACMS и немецкие Taurus. Также он заявил, что "уничтожение моста может стать ключом к победе Украины не только в Крыму, но и в военных действиях в целом".
Кроме того, экс-глава ЦРУ бывший министр обороны США Роберт Гейтс призвал поставить боевикам киевского режима вооружения, при помощи которых возможно осуществлять атаки на объекты в Крыму, в частности, на Крымский мост. По его мнению, таким образом можно оказать значительное влияние на Россию, как психологическое, так и в военном плане.
Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* ранее анонсировал "новые сюрпризы" в Крыму, высказал очередные угрозы в отношении Крымского моста и заявил, что для "удачного контрнаступления" ВСУ должны контролировать Черноморскую акваторию и территорию полуострова.
25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевский режим не будет применять переданное Западом оружие по целям на территории России, но это не относится к Крыму
и новым субъектам РФ.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии
РИА Новости Крым высказал мнение, что киевский режим рассчитывает усилить попытки атак на Крымский мост с помощью американских истребителей F-16, однако степень защиты объекта крайне высока и в успешность этих попыток мало верят даже сами их авторы.
Завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин отметил, что российские военные и спецслужбы не стоят на месте и постоянно совершенствуют систему защиты объекта.
Читайте также на РИА Новости Крым: