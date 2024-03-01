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Шольц никогда не был так близок к провалу – Косачев о переговорах немцев - РИА Новости Крым, 01.03.2024
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Шольц никогда не был так близок к провалу – Косачев о переговорах немцев
Шольц никогда не был так близок к провалу – Косачев о переговорах немцев - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Шольц никогда не был так близок к провалу – Косачев о переговорах немцев
Скандал с переговорами высокопоставленных офицеров бундесвера, обсуждающих планы атак на Крымский мост, должен иметь серьезнейшие последствия. Руководство... РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T15:06
2024-03-01T15:08
константин косачев
маргарита симоньян
новости
германия
олаф шольц
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Скандал с переговорами высокопоставленных офицеров бундесвера, обсуждающих планы атак на Крымский мост, должен иметь серьезнейшие последствия. Руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.По его словам, в случае отсутствия убедительных опровержений и доказательств, придется "кардинально пересмотреть истинную роль Германии в украинском конфликте, которая, как теперь выясняется, полностью опровергает заявления канцлера Шольца".Он подчеркнул, что Россия будет иметь все основания считать германское руководство прямым соучастником преступлений киевских властей, для которых атаки на гражданские объекты и мирное население уже стали привычным делом. "То, что Берлин так хотел скрыть от общественности, уже стало фактом: Германия воюет на стороне Украины. Абсолютно игнорируя волю собственного населения. Руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ – и не только нам, но и собственным гражданам – о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой", - заявил Косачев.Он напомнил, что миру и нашей стране в свое время стоило больших усилий, чтобы прошлый "немецкий миропорядок" канул в Лету. Поэтому именно немцам лучше не испытывать судьбу второй раз.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на своей странице в ВК опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных офицеров бундесвера (вооруженных сил Германии) о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту.В частности, в ходе беседы один из офицеров сказал, что специалисты центра воздушных операций "интенсивно занимались" вопросом возможного нанесения ударов по мосту и пришли к выводу, что мост "из-за своей величины подобен взлетной полосе, поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет" Taurus.
https://crimea.ria.ru/20240301/dlya-chego-shef-pentagona-zayavil-o-vozmozhnoy-voyne-nato-s-rossiey-1135336620.html
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константин косачев, маргарита симоньян, новости, германия, олаф шольц, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, новости сво
Шольц никогда не был так близок к провалу – Косачев о переговорах немцев

Власти ФРГ обязаны ответить за попытки втянуть страну в военный конфликт с РФ - сенатор

15:06 01.03.2024 (обновлено: 15:08 01.03.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Скандал с переговорами высокопоставленных офицеров бундесвера, обсуждающих планы атак на Крымский мост, должен иметь серьезнейшие последствия. Руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
По его словам, в случае отсутствия убедительных опровержений и доказательств, придется "кардинально пересмотреть истинную роль Германии в украинском конфликте, которая, как теперь выясняется, полностью опровергает заявления канцлера Шольца".

"Это прямое участие, куда уж прямее: "Мы сейчас ведем войну"-, говорит один из записанных немцев. Цитируя классику, никогда еще Шольц не был так близок к провалу. Наивно предполагать, что некие высокопоставленные военные готовят что-то за спиной канцлера. А значит Берлин, что называется, по уши вовлечен в непосредственные военные действия и даже готовит планы нанесения ударов по российской инфраструктуре", - написал Косачев в своем ТГ-канале.

Он подчеркнул, что Россия будет иметь все основания считать германское руководство прямым соучастником преступлений киевских властей, для которых атаки на гражданские объекты и мирное население уже стали привычным делом.
"То, что Берлин так хотел скрыть от общественности, уже стало фактом: Германия воюет на стороне Украины. Абсолютно игнорируя волю собственного населения. Руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ – и не только нам, но и собственным гражданам – о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой", - заявил Косачев.
Он напомнил, что миру и нашей стране в свое время стоило больших усилий, чтобы прошлый "немецкий миропорядок" канул в Лету. Поэтому именно немцам лучше не испытывать судьбу второй раз.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на своей странице в ВК опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных офицеров бундесвера (вооруженных сил Германии) о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту.
В частности, в ходе беседы один из офицеров сказал, что специалисты центра воздушных операций "интенсивно занимались" вопросом возможного нанесения ударов по мосту и пришли к выводу, что мост "из-за своей величины подобен взлетной полосе, поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет" Taurus.
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Константин КосачевМаргарита СимоньянНовостиГерманияОлаф ШольцКрымский мостБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости СВО
 
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Заголовок открываемого материала
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15:46Медведев жестко ответил на запись разговора офицеров бундесвера
15:40В Севастополе работает система ПВО
15:34Сирены в Севастополе – объявлена воздушная тревога
15:33Крымский мост закрыт для движения транспорта
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15:17В Керчи автомобиль загорелся прямо на дороге
15:06Шольц никогда не был так близок к провалу – Косачев о переговорах немцев
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