https://crimea.ria.ru/20240301/simonyan-obnarodovala-dialog-voennykh-frg-ob-atake-na-krymskiy-most-1135347664.html
Симоньян обнародовала диалог военных ФРГ об атаке на Крымский мост
Симоньян обнародовала диалог военных ФРГ об атаке на Крымский мост - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Симоньян обнародовала диалог военных ФРГ об атаке на Крымский мост
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обнародовала аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера об... РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T18:55
2024-03-01T18:55
2024-03-01T18:55
крымский мост
маргарита симоньян
германия
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обнародовала аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост ракетами Taurus.Запись длительностью 38 минут 13 секунд размещена в ее Telegram-канале.Ранее в пятницу Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale.Угрозы Крымскому мосту со стороны Запада и КиеваНекоторые офицеры армий и спецслужб западных стран неоднократно призывали нанести удары по Крымскому мосту. В частности, экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в статье для Foreign Affairs в конце прошлого года написал о том, что ВСУ будут способны уничтожить транспортный переход, обладая достаточным количеством управляемых ракет, таких как ATACMS и немецкие Taurus. Также он заявил, что "уничтожение моста может стать ключом к победе Украины не только в Крыму, но и в военных действиях в целом".Кроме того, экс-глава ЦРУ бывший министр обороны США Роберт Гейтс призвал поставить боевикам киевского режима вооружения, при помощи которых возможно осуществлять атаки на объекты в Крыму, в частности, на Крымский мост. По его мнению, таким образом можно оказать значительное влияние на Россию, как психологическое, так и в военном плане.Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* ранее анонсировал "новые сюрпризы" в Крыму, высказал очередные угрозы в отношении Крымского моста и заявил, что для "удачного контрнаступления" ВСУ должны контролировать Черноморскую акваторию и территорию полуострова.25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевский режим не будет применять переданное Западом оружие по целям на территории России, но это не относится к Крыму и новым субъектам РФ.Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что киевский режим рассчитывает усилить попытки атак на Крымский мост с помощью американских истребителей F-16, однако степень защиты объекта крайне высока и в успешность этих попыток мало верят даже сами их авторы.Завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин отметил, что российские военные и спецслужбы не стоят на месте и постоянно совершенствуют систему защиты объекта.
https://crimea.ria.ru/20240301/rf-trebuet-ot-frg-obyasneniy-iz-za-zapisi-razgovora-ofitserov-bundesvera-1135347462.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, маргарита симоньян, германия, россия, новости
Симоньян обнародовала диалог военных ФРГ об атаке на Крымский мост
Симоньян опубликовала запись диалога военных ФРГ об атаке на Крымский мост
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости Крым.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обнародовала аудиозапись
разговора высокопоставленных офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост ракетами Taurus.
Запись длительностью 38 минут 13 секунд размещена в ее Telegram-канале.
Ранее в пятницу Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании
за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale
.
Угрозы Крымскому мосту со стороны Запада и Киева
Некоторые офицеры армий и спецслужб западных стран неоднократно призывали нанести удары по Крымскому мосту. В частности, экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в статье для Foreign Affairs в конце прошлого года написал о том, что ВСУ будут способны уничтожить транспортный переход, обладая достаточным количеством управляемых ракет, таких как ATACMS и немецкие Taurus. Также он заявил, что "уничтожение моста может стать ключом к победе Украины не только в Крыму, но и в военных действиях в целом".
Кроме того, экс-глава ЦРУ бывший министр обороны США Роберт Гейтс призвал поставить боевикам киевского режима вооружения, при помощи которых возможно осуществлять атаки на объекты в Крыму, в частности, на Крымский мост. По его мнению, таким образом можно оказать значительное влияние на Россию, как психологическое, так и в военном плане.
Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* ранее анонсировал "новые сюрпризы" в Крыму, высказал очередные угрозы в отношении Крымского моста и заявил, что для "удачного контрнаступления" ВСУ должны контролировать Черноморскую акваторию и территорию полуострова.
25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевский режим не будет применять переданное Западом оружие по целям на территории России, но это не относится к Крыму
и новым субъектам РФ.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии
РИА Новости Крым высказал мнение, что киевский режим рассчитывает усилить попытки атак на Крымский мост с помощью американских истребителей F-16, однако степень защиты объекта крайне высока и в успешность этих попыток мало верят даже сами их авторы.
Завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин отметил, что российские военные и спецслужбы не стоят на месте и постоянно совершенствуют систему защиты объекта.