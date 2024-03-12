https://crimea.ria.ru/20240312/gosduma-prinyala-obraschenie-k-bundestagu-iz-za-peregovorov-ofitserov-frg-1135581846.html

Госдума приняла обращение к Бундестагу из-за переговоров офицеров ФРГ

Госдума приняла обращение к Бундестагу из-за переговоров офицеров ФРГ - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Госдума приняла обращение к Бундестагу из-за переговоров офицеров ФРГ

Госдума приняла обращение к Бундестагу в связи с обсуждением немецким военным командованием нанесения ударов по территории Российской Федерации. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T12:47

2024-03-12T12:47

2024-03-12T13:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Госдума приняла обращение к Бундестагу в связи с обсуждением немецким военным командованием нанесения ударов по территории Российской Федерации. Об этом сообщил во вторник председатель ГД Вячеслав Володин.Расшифровку разговора высокопоставленных офицеров Бундесвера (вооруженных сил Германии) о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту опубликовала ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. По словам Володина, из аудиозаписи следует, что "руководство Германии фактически втягивает свою страну в третью мировую войну". "Всем необходимо понимать: это преступление будет иметь самые тяжелые последствия для самих немцев. Российская Федерация обладает оружием, которое технологически превосходит зарубежное и способно поражать любые цели на их территории", - завил Володин в своем Telegram-канале.Председатель Госдумы выразил мнение, что депутаты Бундестага, представляющие интересы граждан Германии, должны знать о готовящихся преступлениях военно-политического руководства своей страны, "и сделать все, чтобы предотвратить трагедию". Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что ГД заслушает доклад по ситуации с немецкими переговорами и направит в Бундестаг требование расследовать эти данные и дать необходимые объяснения. Канцлер Германии Олаф Шольц после обнародования записи заявил, что в стране в связи с инцидентом ведется "тщательное, интенсивное и быстрое расследование". Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, оценивая переговоры немецких военных, отметил, что "немцы снова превратились в заклятых врагов". А вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой. Читайте также на РИА Новости Крым: Переговоры офицеров Германии – свидетельство лицемерной политики Запада Медведев жестко ответил на запись разговора офицеров бундесвера Шольц никогда не был так близок к провалу – Косачев о переговорах немцев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вячеслав володин, государственная дума рф, новости, крым, крымский мост