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Зачем Столтенберг заговорил о переговорах России и Украины - РИА Новости Крым, 12.03.2024
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Зачем Столтенберг заговорил о переговорах России и Украины
Зачем Столтенберг заговорил о переговорах России и Украины - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Зачем Столтенберг заговорил о переговорах России и Украины
Успехи в зоне СВО российской армии, которая сегодня является лучшей в мире, а также неготовность Запада и подконтрольного ему Киева вести переговоры... РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T21:07
2024-03-12T21:18
нато
радио "спутник в крыму"
вадим петров
йенс столтенберг
мнения
россия
вооруженные силы россии
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Успехи в зоне СВО российской армии, которая сегодня является лучшей в мире, а также неготовность Запада и подконтрольного ему Киева вести переговоры конструктивно и серьезно – с учетом интересов России и новых реалий, делают тему переговоров неактуальной в принципе в обозримой перспективе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.Накануне, 11 марта, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал усиливать помощь Киеву, дабы показать России, что она "не получит того, чего желает, на поле боя". Он также отметил, что для Украины "капитуляция не означает мир" и указал на необходимость "сесть за стол переговоров, чтобы обсуждать решение, при котором Украина сохранится как независимая и суверенная нация".По мнению Петрова, заявления такого рода следует воспринимать как попытки прощупать реальные намерения России, но не как установки для Запада, где уже понимают, что РФ заняла достаточно жесткую позицию, и она не станет мягче.Мы уже твердо заявили устами президента о том, что приступили к той фазе операции, которая доведет дело до конца, подчеркнул эксперт. И сейчас перед Западом стоит выбор: эскалировать проблему дальше или сдержать свои требования к РоссииПо словам Петрова, Россия не может остановиться на рубежах, которые занимает сегодня даже исходя из соображений обеспечения безопасности, не говоря уже о всех целях СВО, а потому четко демонстрирует свою готовность идти вперед.Осуществлять это позволяет армия, которая обрела тот опыт, который делает ее сегодня лучшей армией мира, отметил Петров.Учитывая успехи ВС РФ в зоне специальной военной операции, а также то, что разговоры Запада и Киева о переговорах не имеют конструктива с учетом интересов России, почвы для переговоров сегодня просто нет, и эта тема в обозримом будущем для нас неактуальна вообще, считает эксперт."Мы не для этого туда зашли, чтобы двигаться обратно. Поэтому, безусловно, на этой почве какая-либо постановка вопроса о переговорах нереальна. Сегодня контуры нашей победы вырисовываются гораздо более масштабно и откровенно, чем это было полгода, тем более год назад", – подытожил Петров.Ранее политолог Вадим Колесниченко, комментируя доклад SIPRI о состоянии мировой торговли вооружениями, высказал мнение о том, когда военно-промышленный комплекс России займет первое место по масштабам производства и качеству вооружений. Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе Нет сил и техники: эксперт оценил слова Бернса о новом наступлении Киева Кремль: если мирный путь отвергается - спецоперация продолжается
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нато, вадим петров, йенс столтенберг, мнения, россия, вооруженные силы россии, армия и флот
Зачем Столтенберг заговорил о переговорах России и Украины

Эксперт оценил возможность переговоров в случае усиления помощи НАТО Украине

21:07 12.03.2024 (обновлено: 21:18 12.03.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и Украины. Архивное фото
Флаги России и Украины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Успехи в зоне СВО российской армии, которая сегодня является лучшей в мире, а также неготовность Запада и подконтрольного ему Киева вести переговоры конструктивно и серьезно – с учетом интересов России и новых реалий, делают тему переговоров неактуальной в принципе в обозримой перспективе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.
Накануне, 11 марта, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал усиливать помощь Киеву, дабы показать России, что она "не получит того, чего желает, на поле боя". Он также отметил, что для Украины "капитуляция не означает мир" и указал на необходимость "сесть за стол переговоров, чтобы обсуждать решение, при котором Украина сохранится как независимая и суверенная нация".
По мнению Петрова, заявления такого рода следует воспринимать как попытки прощупать реальные намерения России, но не как установки для Запада, где уже понимают, что РФ заняла достаточно жесткую позицию, и она не станет мягче.

"Американцы привыкли к тому, что на все их действия на протяжении последних 20-30 лет после распада СССР Россия отвечала дипломатическими заявлениями. Эта уступчивость породила у американских политиков, аналитиков и военных деятелей уверенность в том, что как бы они не эскалировали конфликт, Россия не сумеет, не захочет и не сможет переступить черту и первой нанести удар. Тот, который позволит убедиться, что ее возможности настолько велики, что позволяют ей уничтожить все европейские армии одним ударом", – прокомментировал Петров.

Мы уже твердо заявили устами президента о том, что приступили к той фазе операции, которая доведет дело до конца, подчеркнул эксперт. И сейчас перед Западом стоит выбор: эскалировать проблему дальше или сдержать свои требования к России
По словам Петрова, Россия не может остановиться на рубежах, которые занимает сегодня даже исходя из соображений обеспечения безопасности, не говоря уже о всех целях СВО, а потому четко демонстрирует свою готовность идти вперед.
Осуществлять это позволяет армия, которая обрела тот опыт, который делает ее сегодня лучшей армией мира, отметил Петров.
"И Запад не отказывает нам в такого рода оценках. Потому что понимает, что по сравнению с теми контингентами войск, которые сегодня развернуты в рамках учения близ наших границ, Западу далеко до уровня выучки российской армии", – добавил он.
Учитывая успехи ВС РФ в зоне специальной военной операции, а также то, что разговоры Запада и Киева о переговорах не имеют конструктива с учетом интересов России, почвы для переговоров сегодня просто нет, и эта тема в обозримом будущем для нас неактуальна вообще, считает эксперт.
"Мы не для этого туда зашли, чтобы двигаться обратно. Поэтому, безусловно, на этой почве какая-либо постановка вопроса о переговорах нереальна. Сегодня контуры нашей победы вырисовываются гораздо более масштабно и откровенно, чем это было полгода, тем более год назад", – подытожил Петров.
Ранее политолог Вадим Колесниченко, комментируя доклад SIPRI о состоянии мировой торговли вооружениями, высказал мнение о том, когда военно-промышленный комплекс России займет первое место по масштабам производства и качеству вооружений.
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