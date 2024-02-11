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Кремль: если мирный путь отвергается - спецоперация продолжается

Кремль: если мирный путь отвергается - спецоперация продолжается - РИА Новости Крым, 11.02.2024

Кремль: если мирный путь отвергается - спецоперация продолжается

России важно достичь целей специальной военной операции, они были актуальны и до начала СВО. Но сейчас киевскому режиму придется признать существующую... РИА Новости Крым, 11.02.2024

2024-02-11T15:35

2024-02-11T15:35

2024-02-11T15:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. России важно достичь целей специальной военной операции, они были актуальны и до начала СВО. Но сейчас киевскому режиму придется признать существующую реальность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности новых мирных переговоров с Украиной.Он напомнил, что президент России Владимир Путин не раз предлагал решать законные озабоченности российской стороны путем диалога, и переход к военному решению этой проблемы стал крайней мерой после того, как Москве "было отказано в каком-либо обсуждении".Он заметил, что Украина могла бы "с меньшими издержками выйти на мирные договоренности", но она этого не сделала в марте 2022 года, отказавшись от дальнейших переговоров."Сейчас, если идти на такие же переговоры, то сейчас уже совсем другая реальность. И эту другую реальность, как бы киевскому режиму ни было больно, придется признавать", - заявил Песков.В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил, что Москва хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров, Россия и Украина рано или поздно договорятся. При этом он напомнил, что РФ добилась создания в Стамбуле большого договора по урегулированию ситуации на Украине, который был парафирован руководителем украинской делегации Давидом Арахамией. А позже украинская сторона отошла от достигнутых договоренностей и завела переговоры в тупик.В октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя это решение, напомнил известную фразу: "никогда не говори никогда".Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы так не договаривались": Путин о зазываниях Украины в НАТО"Это шаг к миру": как Запад отреагировал на интервью Путина КарлсонуПодготовка к торгу: эксперт о заявлениях западных политиков по КрымуХитрый маневр: для чего в Киеве призывают Шольца к переговорам с Россией

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дмитрий песков, кремль, политика, владимир путин (политик), новости, украина, новости сво, мнения, россия