https://crimea.ria.ru/20240209/eto-shag-k-miru-kak-zapad-otreagiroval-na-intervyu-putina-karlsonu-1134820101.html

"Это шаг к миру": как Запад отреагировал на интервью Путина Карлсону

"Это шаг к миру": как Запад отреагировал на интервью Путина Карлсону - РИА Новости Крым, 09.02.2024

"Это шаг к миру": как Запад отреагировал на интервью Путина Карлсону

Западные СМИ и публичные лица отреагировали на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, подчеркнув тактическую... РИА Новости Крым, 09.02.2024

2024-02-09T10:03

2024-02-09T10:03

2024-02-09T10:04

интервью владимира путина такеру карлсону

владимир путин (политик)

такер карлсон

политика

в мире

сша

россия

европа

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турция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Западные СМИ и публичные лица отреагировали на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, подчеркнув тактическую уверенность российского лидера в своих силах.Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что американцы не станут прислушиваться к тем, кто активно ругал Карлсона за это интервью, поскольку хотят решать сами."Такера Карлсона ругали несколько дней. Устаревшие СМИ и демократический истеблишмент не довольны тем, что он просто выполняет свою работу. Американцы смогут справиться с разговорами, заставляющими задуматься. С опасными мыслями и противоположными идеями, которые не вписываются в повестку. Позвольте нам самим решать", - написал Кеннеди-младший в соцсети Х.Американская газета The New York Times написала, что интервью продемонстрировало тактическую уверенность российского лидера в своих силах в то самое время, когда его противники переживают опасный момент.А хорватское издание Advance назвало беседу Путина и Карлсона "прорывом медиаблокады", которую устроил Запад в попытке скрыть позицию Москвы в отношении конфликта на Украине. Эта беседа может стать шагом к миру, говорится в статье.Прокомментировали резонансное интервью также в Турции и Китае. Так, глава центра экономики России Исследовательского института РФ, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин назвал интервью настоящим политическим событием."По своей политической позиции он является представителем республиканских СМИ Трампа. То есть то, что его интервью стало политическим событием, прежде всего, является результатом ожесточенной политической конкуренции и борьбы внутри США с наступлением года президентских выборов", - сказал Сюй Полнин в комментарии РИА Новости.А турецкий аналитик Юсуф Эрим назвал опубликованный Карлсоном материал "отличной работой"."Мое итоговое мнение об интервью с Путиным заключается в том, что Такер Карлсон проделал отличную работу. Он не перебивал, был уважителен, просил разъяснений, подталкивал к последующим вопросам и даже пытался договориться об освобождении американского гражданина. Чего еще можно требовать от интервьюера?" - написал аналитик.Двухчасовое интервью Карлсона с Путиным сначала было опубликовано на сайте американского журналиста, позже он разместил его и в соцсети Х, где его уже посмотрели более 60 миллионов пользователей.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры с Киевом, денацификация и США: интервью Путина Такеру Карслону"Мы так не договаривались": Путин о зазываниях Украины в НАТОПутин: Россия пока не достигла целей СВО

https://crimea.ria.ru/20240209/ugrozy-dlya-kryma-stali-kolossalnoy-oshibkoy-ssha---putin-1134813885.html

сша

россия

европа

китай

турция

хорватия

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