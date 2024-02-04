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Хитрый маневр: для чего в Киеве призывают Шольца к переговорам с Россией - РИА Новости Крым, 04.02.2024
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Хитрый маневр: для чего в Киеве призывают Шольца к переговорам с Россией
Хитрый маневр: для чего в Киеве призывают Шольца к переговорам с Россией - РИА Новости Крым, 04.02.2024
Хитрый маневр: для чего в Киеве призывают Шольца к переговорам с Россией
высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов. РИА Новости Крым, 04.02.2024
2024-02-04T18:45
2024-02-04T18:45
александр шатилов
мнения
политика
украина
андрей мельник
германия
олаф шольц
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Призыв украинского дипломата Андрея Мельника к канцлеру Германии Олафу Шольцу вступить в переговоры с Россией обусловлен стремлением Запада обеспечить Киеву передышку, чтобы дать ему провести новую мобилизацию снова накачать ВСУ оружием. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.Экс-посол Украины в ФРГ и нынешний посол Киева в Бразилии Андрей Мельник ранее заявил, что Шольцу следует встретиться с президентом России Владимиром Путиным для переговоров по Украине. По словам дипломата, мир должен подумать о том, как найти подход к российскому руководству.По мнению политолога, руководство РФ это хорошо понимает. Более того, договариваться с Западом и Киевом при их нынешней позиции просто не о чем, убежден эксперт."Позиция Украины и ее союзников не изменилась: они предлагают России признать поражение, вернуть Украине все регионы, которые по Конституции РФ являются субъектами РФ, выплатить репарации и так далее. О чем в этой ситуации можно договариваться? Тем более уже есть пример Минских соглашений, когда Украина укрепляла свою армию, а Россия верила Западу и в итоге столкнулась с определенными трудностями при проведении СВО", - подчеркнул Шатилов.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Запад пойдет на переговоры с Россией – мнение из КрымаЗеленский выдвинул ультиматум России – ЛавровВыдает остервенение: Лавров назвал истинных авторов "формулы Зеленского"
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александр шатилов, мнения, политика, украина, андрей мельник, германия, олаф шольц, новости
Хитрый маневр: для чего в Киеве призывают Шольца к переговорам с Россией

Запад хочет втянуть Россию в бессмысленные переговоры и дать Украине передышку – политолог

18:45 04.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Призыв украинского дипломата Андрея Мельника к канцлеру Германии Олафу Шольцу вступить в переговоры с Россией обусловлен стремлением Запада обеспечить Киеву передышку, чтобы дать ему провести новую мобилизацию снова накачать ВСУ оружием. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.
Экс-посол Украины в ФРГ и нынешний посол Киева в Бразилии Андрей Мельник ранее заявил, что Шольцу следует встретиться с президентом России Владимиром Путиным для переговоров по Украине. По словам дипломата, мир должен подумать о том, как найти подход к российскому руководству.
"Такого рода пробросы в пользу мифа о договороспособности Запада вряд ли могли бы появиться без санкции кураторов Украины. Это определенный маневр, чтобы снова втянуть Россию в бесперспективные переговоры, ослабить ее активность в зоне СВО, дать передышку Украине и снова накачать ее оружием и боеприпасами, отмобилизовать новых рекрутов и с новой силой навалиться на фронте на российские войска. Запад находится в тяжелой ситуации, у него появилась масса проблем, и они вместе с Киевом хотят потянуть время", – сказал Шатилов.
По мнению политолога, руководство РФ это хорошо понимает. Более того, договариваться с Западом и Киевом при их нынешней позиции просто не о чем, убежден эксперт.
"Позиция Украины и ее союзников не изменилась: они предлагают России признать поражение, вернуть Украине все регионы, которые по Конституции РФ являются субъектами РФ, выплатить репарации и так далее. О чем в этой ситуации можно договариваться? Тем более уже есть пример Минских соглашений, когда Украина укрепляла свою армию, а Россия верила Западу и в итоге столкнулась с определенными трудностями при проведении СВО", - подчеркнул Шатилов.
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