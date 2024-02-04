https://crimea.ria.ru/20240204/khitryy-manevr-dlya-chego-v-kieve-prizyvayut-sholtsa-k-peregovoram-s-rossiey-1134685909.html

Хитрый маневр: для чего в Киеве призывают Шольца к переговорам с Россией

Хитрый маневр: для чего в Киеве призывают Шольца к переговорам с Россией - РИА Новости Крым, 04.02.2024

Хитрый маневр: для чего в Киеве призывают Шольца к переговорам с Россией

высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов. РИА Новости Крым, 04.02.2024

2024-02-04T18:45

2024-02-04T18:45

2024-02-04T18:45

александр шатилов

мнения

политика

украина

андрей мельник

германия

олаф шольц

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Призыв украинского дипломата Андрея Мельника к канцлеру Германии Олафу Шольцу вступить в переговоры с Россией обусловлен стремлением Запада обеспечить Киеву передышку, чтобы дать ему провести новую мобилизацию снова накачать ВСУ оружием. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.Экс-посол Украины в ФРГ и нынешний посол Киева в Бразилии Андрей Мельник ранее заявил, что Шольцу следует встретиться с президентом России Владимиром Путиным для переговоров по Украине. По словам дипломата, мир должен подумать о том, как найти подход к российскому руководству.По мнению политолога, руководство РФ это хорошо понимает. Более того, договариваться с Западом и Киевом при их нынешней позиции просто не о чем, убежден эксперт."Позиция Украины и ее союзников не изменилась: они предлагают России признать поражение, вернуть Украине все регионы, которые по Конституции РФ являются субъектами РФ, выплатить репарации и так далее. О чем в этой ситуации можно договариваться? Тем более уже есть пример Минских соглашений, когда Украина укрепляла свою армию, а Россия верила Западу и в итоге столкнулась с определенными трудностями при проведении СВО", - подчеркнул Шатилов.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Запад пойдет на переговоры с Россией – мнение из КрымаЗеленский выдвинул ультиматум России – ЛавровВыдает остервенение: Лавров назвал истинных авторов "формулы Зеленского"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр шатилов, мнения, политика, украина, андрей мельник, германия, олаф шольц, новости