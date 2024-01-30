https://crimea.ria.ru/20240130/vydaet-ostervenenie-lavrov-nazval-istinnykh-avtorov-formuly-zelenskogo-1134558666.html

Выдает остервенение: Лавров назвал истинных авторов "формулы Зеленского"

Выдает остервенение: Лавров назвал истинных авторов "формулы Зеленского" - РИА Новости Крым, 30.01.2024

Выдает остервенение: Лавров назвал истинных авторов "формулы Зеленского"

Реальными авторами так называемой "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского являются англосаксы, которых выдает ее остервенелое отстаивание. Об... РИА Новости Крым, 30.01.2024

2024-01-30T13:30

2024-01-30T13:30

2024-01-30T13:32

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владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Реальными авторами так называемой "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского являются англосаксы, которых выдает ее остервенелое отстаивание. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе круглого стола по ситуации вокруг Украины с участием представителей дипломатических миссий.Лавров отметил, что представителей стран, которые ранее выступали со своими мирными инициативами по украинскому кризису, приглашают на так называемый "копенгагенский формат" и там говорят им: "есть только формула Зеленского, и вы нужны не для того, чтобы продвигать какие-то свои идеи, а только для того, чтобы массовку создать".Представители этих стран, в свою очередь, делятся с российской стороной своими впечатлениями от этих встреч. По их словам, "абсолютная зацикленность Запада на безальтернативности "формулы Зеленского" – это путь в никуда", подчеркнул глава российского МИД.Встреча по так называемой "формуле мира" по урегулированию на Украине прошла 14 января в Давосе на уровне советников по нацбезопасности. В ней приняли участие 83 делегации. Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя форум, заявила, что в мире растет понимание, что на Украине нельзя добиться устойчивого урегулирования без России, а встречи в "копенгагенском формате" вредны.Суть "формулы мира" Зеленского и позиция МосквыВладимир Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть своя так называемая "формула мира", состоящая из 10 пунктов. В их числе радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны в границах на момент провозглашения независимости Украины в 1991 году, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта и т.д."Формулу мира" Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности. Так, президент России Владимир Путин в январе этого года заявил, что она представляет собой запретительные требования для переговоров с российской стороной.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Сергей Лавров в интервью агентству РИА Новости и телеканалу "Россия 24" отмечал, что коллективный Запад попросту пытается "развести" другие государства привлечением их к так называемой "формуле мира" Зеленского.Глава МИД РФ назвал "формулу мира" Зеленского "плодом больного воображения" и "в лучшем случае пустышкой", и отметил, что страны, которые Запад пытается привлечь к ее утверждению и реализации, это хорошо понимают.Читайте также на РИА Новости Крым:Если Украина перестанет воевать - Лавров обозначил перспективуЗеленский: в мире нет достаточных ресурсов для победы УкраиныБесполезно: эксперт о рассмотрении "формулы мира" без России в Давосе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, россия, мнения, украина, великобритания, политика, в мире, новости, владимир зеленский (президент украины)