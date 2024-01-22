https://crimea.ria.ru/20240122/esli-ukraina-perestanet-voevat---lavrov-oboznachil-perspektivu-1134384588.html

Если Украина перестанет воевать - Лавров обозначил перспективу

Если Украина перестанет воевать - Лавров обозначил перспективу - РИА Новости Крым, 22.01.2024

Если Украина перестанет воевать - Лавров обозначил перспективу

Интересов украинского народа в войне против России нет, сотни тысяч украинцев погибают во имя интересов Запада. Такое заявление в понедельник сделал министр... РИА Новости Крым, 22.01.2024

2024-01-22T19:36

2024-01-22T19:36

2024-01-22T19:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Интересов украинского народа в войне против России нет, сотни тысяч украинцев погибают во имя интересов Запада. Такое заявление в понедельник сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.При этом, по его словам, требуя от России прекратить спецоперацию, Запад понимает, что киевский режим, зализав раны, продолжил бы курс на истребление всего русского, продвижение идей национализма, борьбу с любым инакомыслием - все это продолжалось бы с молчаливого одобрения "западной демократии", которая и развязала этот конфликт исключительно в собственных интересах."Что произойдет, если воевать перестанет Украина? Свои жизни точно сохранят сотни тысяч тех, кого киевская власть пытается как скот отловить на улицах, в барах, в храмах, и в качестве пушечного мяса бросить погибать за западные геополитические интересы, за "демократические ценности". Интересов украинского народа в войне против России как не было, так и нет. Есть только интересы англосаксов, их подручных и преступной прогнившей киевской верхушки, которая повязана с Западом круговой порукой, которая боится, что ее сметут на следующий день после окончания войны", - констатировал глава российского МИД.Читайте также на РИА Новости Крым:Интервью Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву - главные заявленияЗапад пытается "развести" другие страны "формулой мира" ЗеленскогоТанцуют брейк-данс: Лавров о позиции Запада и Киева по переговорам с РФ

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сергей лавров, оон, совет безопасности оон, украина, россия, политика, общество