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Танцуют брейк-данс: Лавров о позиции Запада и Киева по переговорам с РФ

Танцуют брейк-данс: Лавров о позиции Запада и Киева по переговорам с РФ - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Танцуют брейк-данс: Лавров о позиции Запада и Киева по переговорам с РФ

Переговоры по урегулированию ситуации на Украине можно проводить лишь при наличии двух сторон, "как в танго", но Киев и Запад в этом плане "танцуют брейк-данс", РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T14:31

2023-12-01T14:31

2023-12-01T14:31

сергей лавров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Переговоры по урегулированию ситуации на Украине можно проводить лишь при наличии двух сторон, "как в танго", но Киев и Запад в этом плане "танцуют брейк-данс", где надо солировать. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.Лавров подчеркнул, что Москва до сих пор не видит со стороны Киева и западных стран никаких сигналов о готовности к политическому урегулированию.Глава МИД РФ также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, запрещающий вести переговоры с Москвой.Переговоры Украины и РоссииРоссийско-украинские переговоры начались в конце февраля 2022 года. В их повестке были – урегулирование ситуации на Украине; обеспечение ее нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса; демилитаризация и денацификация страны; восстановление официального статуса русского языка; признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР.Делегации дважды встретились на территории Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. 29 марта стороны провели очную встречу в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу.Однако в середине апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона отошла от достигнутых в Стамбуле договоренностей и повернула переговорный процесс в тупиковую ситуацию.В июне этого года Путин на встрече с лидерами и представителями миссии стран Африки продемонстрировал проект договора "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины", который готовился в марте 2022 года в Стамбуле. Он был парафирован руководителем переговорной группы от Украины, однако после того как российские войска были в соответствии с договоренностями отведены от Киева, украинские власти, "как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", сказал Путин.В октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя это решение, напомнил известную фразу: "никогда не говори никогда".Президент России неоднократно подчеркивал, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, который сам публично вышел из этого процесса.На прошлой неделе глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, который входил в украинскую переговорную группу, заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, при этом тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия никогда не имела цели завоевания Украины – МединскийЗачем Арахамия "проговорился" о срыве переговоров с РоссиейПоказали марионеточную сущность: в Совфеде оценили признание Арахамии

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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, европа, сша, политика, новости, безопасность