https://crimea.ria.ru/20231122/rossiya-nikogda-ne-otkazyvalas-ot-peregovorov-s-ukrainoy--putin-1132981782.html

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной – Путин

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной – Путин - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной – Путин

Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, который сам публично вышел из переговорного процесса. Об этом заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T16:56

2023-11-22T16:56

2023-11-22T16:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, который сам публично вышел из переговорного процесса. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на внеочередном саммите "Группы двадцати".Он также напомнил, что президент Украины подписал документ, запрещающий Киеву вести переговоры с Москвой.Путин добавил, что в ходе саммита некоторые коллеги в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает "продолжающаяся агрессия России на Украине".В июне этого года Владимир Путин на встрече с лидерами и представителями миссии стран Африки в июне продемонстрировал проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле. Документ называется "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Он был парафирован руководителем переговорной группы от Украины, однако после того как российские войска были в соответствии с договоренностями отведены от Киева, украинские власти, "как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", сказал Путин.В октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя это решение, напомнил известную фразу: "никогда не говори никогда".В конце ноября текущего года Зеленский заявил, что украинские войска находятся в тяжелом положении на линии боевого соприкосновения, но Киев не будет садиться за стол переговоров с Москвой.Читайте также на РИА Новости Крым:Столтенберг заговорил о провале Киева на поле боя и переговорах с РоссиейПереговоры России и Украины: политолог оценил перспективуПутин высказался о возможности переговоров с США, НАТО и Украиной

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), украина, политика, россия, новости, владимир зеленский (президент украины)