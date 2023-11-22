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Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной – Путин - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной – Путин
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной – Путин - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной – Путин
Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, который сам публично вышел из переговорного процесса. Об этом заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T16:56
2023-11-22T16:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, который сам публично вышел из переговорного процесса. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на внеочередном саммите "Группы двадцати".Он также напомнил, что президент Украины подписал документ, запрещающий Киеву вести переговоры с Москвой.Путин добавил, что в ходе саммита некоторые коллеги в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает "продолжающаяся агрессия России на Украине".В июне этого года Владимир Путин на встрече с лидерами и представителями миссии стран Африки в июне продемонстрировал проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле. Документ называется "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Он был парафирован руководителем переговорной группы от Украины, однако после того как российские войска были в соответствии с договоренностями отведены от Киева, украинские власти, "как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", сказал Путин.В октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя это решение, напомнил известную фразу: "никогда не говори никогда".В конце ноября текущего года Зеленский заявил, что украинские войска находятся в тяжелом положении на линии боевого соприкосновения, но Киев не будет садиться за стол переговоров с Москвой.Читайте также на РИА Новости Крым:Столтенберг заговорил о провале Киева на поле боя и переговорах с РоссиейПереговоры России и Украины: политолог оценил перспективуПутин высказался о возможности переговоров с США, НАТО и Украиной
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владимир путин (политик), украина, политика, россия, новости, владимир зеленский (президент украины)
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной – Путин

Путин: Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной

16:56 22.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России В. Путин
Президент России В. Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, который сам публично вышел из переговорного процесса. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на внеочередном саммите "Группы двадцати".
"Конечно, военные действия – это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. Безусловно, мы должны думать, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит их переговорного процесса", - сказал российский лидер.
Он также напомнил, что президент Украины подписал документ, запрещающий Киеву вести переговоры с Москвой.
Путин добавил, что в ходе саммита некоторые коллеги в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает "продолжающаяся агрессия России на Украине".
"Да, понимаю, что война, гибель людей не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе – это не потрясает? А истребление гражданского населения в секторе Газа сегодня не потрясает? А то, что врачам приходится делать детям операции скальпелем без наркоза – это не потрясает? А то, что генсек ООН сказал, что Газа превратилась в огромное детское кладбище – это не потрясает?", - прокомментировал президент РФ.
В июне этого года Владимир Путин на встрече с лидерами и представителями миссии стран Африки в июне продемонстрировал проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле. Документ называется "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Он был парафирован руководителем переговорной группы от Украины, однако после того как российские войска были в соответствии с договоренностями отведены от Киева, украинские власти, "как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", сказал Путин.
В октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя это решение, напомнил известную фразу: "никогда не говори никогда".
В конце ноября текущего года Зеленский заявил, что украинские войска находятся в тяжелом положении на линии боевого соприкосновения, но Киев не будет садиться за стол переговоров с Москвой.
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