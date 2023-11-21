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Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией - РИА Новости Крым, 21.11.2023
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Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией
Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией
Украинские войска находятся в тяжелом положении на линии боевого соприкосновения, но Киев не будет садиться за стол переговоров с Москвой. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T10:25
2023-11-21T10:49
владимир зеленский (президент украины)
украина
россия
политика
новости
потери всу
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Украинские войска находятся в тяжелом положении на линии боевого соприкосновения, но Киев не будет садиться за стол переговоров с Москвой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому таблоиду The Sun.По словам Зеленского, российская сторона якобы сама не выражает желания заключить мир, поэтому Киев не может пойти на "мир любой ценой".Зеленский также добавил, что жители Украины устали от военного конфликта, но они "не хотят требовать мира".Американский телеканал ABC сообщил во вторник со ссылкой на неназванного украинского чиновника, что в Киеве очень сильно обеспокоены по поводу сокращения поставок оружия из США из-за разногласий в Конгрессе. По его словам, ВСУ испытывают "большие проблемы" из-за того, что не получают основные боеприпасы.Чиновник предупредил, что Украина рискует потерять свои позиции на поле боя "очень дорогой ценой".Министр обороны США Ллойд Остин накануне в ходе визита в Киев объявил о новом пакете военной помощи Украине на 100 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для артиллерии и систем противовоздушной обороны, а также противотанковые средства.Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новый пакет военной помощи Киеву США рассматривают как "успокоительную пилюлю" находящейся на грани коллапса Украине.Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер констатировала, что США начали отправлять Украине небольшие пакеты военной помощи, чтобы растянуть поддержку.Ранее Зеленский заявил, что украинские войска будут вынуждены отступать на поле боя, если Запад прекратит поставки военной техники и боеприпасов киевскому режиму.Военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов считает, что слова украинского президента свидетельствуют о скором завершении активных наступательных действий ВСУ и переходе к стратегической обороне по всей линии боевого соприкосновения.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинцы не хотят умирать ради захвата Крыма – капитан ВСУНамеренный вброс: эксперт назвал цель заявления Омеляна о КрымеБайден одобрил финансирование правительства США без помощи Украине
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владимир зеленский (президент украины), украина, россия, политика, новости, потери всу , поставки западного оружия украине
Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией

Зеленский: Украина не намерена садиться за стол переговоров с Россией

10:25 21.11.2023 (обновлено: 10:49 21.11.2023)
 
© AP Photo Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo Virginia Mayo
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Украинские войска находятся в тяжелом положении на линии боевого соприкосновения, но Киев не будет садиться за стол переговоров с Москвой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому таблоиду The Sun.
"Тяжело ли на поле боя? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией сейчас? Нет", – сказал он.
По словам Зеленского, российская сторона якобы сама не выражает желания заключить мир, поэтому Киев не может пойти на "мир любой ценой".
Зеленский также добавил, что жители Украины устали от военного конфликта, но они "не хотят требовать мира".
Американский телеканал ABC сообщил во вторник со ссылкой на неназванного украинского чиновника, что в Киеве очень сильно обеспокоены по поводу сокращения поставок оружия из США из-за разногласий в Конгрессе. По его словам, ВСУ испытывают "большие проблемы" из-за того, что не получают основные боеприпасы.
Чиновник предупредил, что Украина рискует потерять свои позиции на поле боя "очень дорогой ценой".
Министр обороны США Ллойд Остин накануне в ходе визита в Киев объявил о новом пакете военной помощи Украине на 100 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для артиллерии и систем противовоздушной обороны, а также противотанковые средства.
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новый пакет военной помощи Киеву США рассматривают как "успокоительную пилюлю" находящейся на грани коллапса Украине.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер констатировала, что США начали отправлять Украине небольшие пакеты военной помощи, чтобы растянуть поддержку.
Ранее Зеленский заявил, что украинские войска будут вынуждены отступать на поле боя, если Запад прекратит поставки военной техники и боеприпасов киевскому режиму.
Военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов считает, что слова украинского президента свидетельствуют о скором завершении активных наступательных действий ВСУ и переходе к стратегической обороне по всей линии боевого соприкосновения.
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