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Россия никогда не имела цели завоевания Украины - Мединский - РИА Новости Крым, 28.11.2023
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Россия никогда не имела цели завоевания Украины - Мединский
Россия никогда не имела цели завоевания Украины - Мединский - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Россия никогда не имела цели завоевания Украины - Мединский
Москва на переговорах с Киевом требовала нейтралитета Украины, а также добивалась суверенитета над Крымом и независимости Донбасса для спасения жителей... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T21:13
2023-11-28T21:27
владимир мединский
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Москва на переговорах с Киевом требовала нейтралитета Украины, а также добивалась суверенитета над Крымом и независимости Донбасса для спасения жителей республик, однако Запад спровоцировал киевский режим на конфликт с Россией. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года Владимир Мединский."Требование нейтралитета Украины и невступления в НАТО было очень важным, но я подчеркну, что помимо этого было безусловным требованием с нашей стороны признание российского суверенитета над Крымом", - цитирует Мединского РИА Новости.Он добавил, что также Россия добивалась признания независимости республик Донбасса, исходя из необходимости защиты русскоязычного населения.Он также подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, но заключение мира с Украиной возможно только после полного выполнения задач и целей СВО.Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия, который входил в украинскую переговорную группу, заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, при этом тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией. В октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя это решение, напомнил известную фразу: "никогда не говори никогда". Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, который сам публично вышел из переговорного процесса. Первые переговоры делегаций РФ и Украины состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Затем представители России и Украины встречались 3 марта и 7 марта. В середине марта встречи решили проводить ежедневно в онлайн-режиме, однако 29 марта стороны провели очную встречу в Стамбуле.По словам главы делегации РФ Владимира Мединского, по итогам последней встречи представители Киева передали российской стороне письменные предложения, в которых содержится отказ Украины от вступления в НАТО, намерений обрести ядерное оружие и размещать иностранные военные базы и воинские контингенты на своей территории. Также Киев обязуется проводить совместные военные учения с участием иностранных государств только по согласованию со странами-гарантами безопасности, в числе которых будет и Россия.Позже украинская сторона отошла от достигнутых в Стамбуле договоренностей.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин высказался о возможности переговоров с США, НАТО и УкраинойПереговоры России и Украины: политолог оценил перспективуВо власти яростных холопов: почему Европа боится мира России с Украиной
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владимир мединский, украина, россия, политика, крым, новости
Россия никогда не имела цели завоевания Украины - Мединский

Россия на переговорах в 2022 году требовала нейтралитета Украины и суверенитета над Крымом

21:13 28.11.2023 (обновлено: 21:27 28.11.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Москва на переговорах с Киевом требовала нейтралитета Украины, а также добивалась суверенитета над Крымом и независимости Донбасса для спасения жителей республик, однако Запад спровоцировал киевский режим на конфликт с Россией. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года Владимир Мединский.
"Требование нейтралитета Украины и невступления в НАТО было очень важным, но я подчеркну, что помимо этого было безусловным требованием с нашей стороны признание российского суверенитета над Крымом", - цитирует Мединского РИА Новости.
Он добавил, что также Россия добивалась признания независимости республик Донбасса, исходя из необходимости защиты русскоязычного населения.
"Цели завоевывать Украину Россия никогда перед собой не ставила. Запад и Зеленский втянули наши страны в полноценные военные действия", - заметил глава переговорной группы.
Он также подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, но заключение мира с Украиной возможно только после полного выполнения задач и целей СВО.
Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия, который входил в украинскую переговорную группу, заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, при этом тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией.
В октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя это решение, напомнил известную фразу: "никогда не говори никогда".
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, который сам публично вышел из переговорного процесса.
Первые переговоры делегаций РФ и Украины состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Затем представители России и Украины встречались 3 марта и 7 марта. В середине марта встречи решили проводить ежедневно в онлайн-режиме, однако 29 марта стороны провели очную встречу в Стамбуле.
По словам главы делегации РФ Владимира Мединского, по итогам последней встречи представители Киева передали российской стороне письменные предложения, в которых содержится отказ Украины от вступления в НАТО, намерений обрести ядерное оружие и размещать иностранные военные базы и воинские контингенты на своей территории. Также Киев обязуется проводить совместные военные учения с участием иностранных государств только по согласованию со странами-гарантами безопасности, в числе которых будет и Россия.
Позже украинская сторона отошла от достигнутых в Стамбуле договоренностей.
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