https://crimea.ria.ru/20231125/pokazali-marionetochnuyu-suschnost-v-sovfede-otsenili-priznanie-arakhamii-1133050076.html

Показали марионеточную сущность: в Совфеде оценили признание Арахамии

Показали марионеточную сущность: в Совфеде оценили признание Арахамии - РИА Новости Крым, 25.11.2023

Показали марионеточную сущность: в Совфеде оценили признание Арахамии

Признание главы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давида Арахамии об участии Лондона в прекращении российско-украинских переговоров лишь... РИА Новости Крым, 25.11.2023

2023-11-25T13:37

2023-11-25T13:37

2023-11-25T13:33

эксклюзивы риа новости крым

украина

россия

великобритания

новости сво

сергей цеков

совет федерации

мнения

политика

борис джонсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110061/02/1100610200_0:1612:1988:2730_1920x0_80_0_0_ec1b18b196ff0c2751cf12ac126a7f5f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Признание главы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давида Арахамии об участии Лондона в прекращении российско-украинских переговоров лишь подтверждает марионеточную сущность киевского режима. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.Ранее Арахамия, который входил в украинскую переговорную группу, заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, при этом тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией.Он также отметил, что свою роль сыграла политическая неопытность и наивность украинских руководителей, которые всерьез поверили увещеваниям Запада и наивно полагали, что смогут победить Россию в военном противостоянии.При этом сенатор отметил, что соратник Зеленского в данном случае не назвал многих политиков, в том числе американских, которые также способствовали срыву подписания мирного соглашения и настояли на продолжении конфликта, главная цель которого – ослабить Россию.Последствия таких действий США и Британии, а также их марионеток в Киеве, стала гибель сотен тысяч украинцев, констатировал Цеков. И теперь представители киевского режима уже публично это признают.В то же время сенатор выразил сомнение, что заявление Арахамии вызовет широкую волну возмущения в украинском обществе.Переговоры Украины и РоссииРоссийско-украинские переговоры начались в конце февраля. В их повестке – урегулирование ситуации на Украине; обеспечение ее нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса; демилитаризация и денацификация страны; восстановление официального статуса русского языка; признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР.Делегации дважды встретились на территории Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. 29 марта стороны провели очную встречу в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу.Однако в середине апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона отошла от достигнутых в Стамбуле договоренностей и повернула переговорный процесс в тупиковую ситуацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назвал три желаемых "победы" Украины на ЗападеРоссия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной – ПутинСтолтенберг заговорил о провале Киева на поле боя и переговорах с Россией

https://crimea.ria.ru/20231101/peregovory-rossii-i-ukrainy-politolog-otsenil-perspektivu-1132488725.html

украина

россия

великобритания

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, россия, великобритания, новости сво, сергей цеков, совет федерации, мнения, политика, борис джонсон, владимир зеленский (президент украины)