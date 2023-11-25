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Показали марионеточную сущность: в Совфеде оценили признание Арахамии - РИА Новости Крым, 25.11.2023
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https://crimea.ria.ru/20231125/pokazali-marionetochnuyu-suschnost-v-sovfede-otsenili-priznanie-arakhamii-1133050076.html
Показали марионеточную сущность: в Совфеде оценили признание Арахамии
Показали марионеточную сущность: в Совфеде оценили признание Арахамии - РИА Новости Крым, 25.11.2023
Показали марионеточную сущность: в Совфеде оценили признание Арахамии
Признание главы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давида Арахамии об участии Лондона в прекращении российско-украинских переговоров лишь... РИА Новости Крым, 25.11.2023
2023-11-25T13:37
2023-11-25T13:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Признание главы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давида Арахамии об участии Лондона в прекращении российско-украинских переговоров лишь подтверждает марионеточную сущность киевского режима. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.Ранее Арахамия, который входил в украинскую переговорную группу, заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, при этом тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией.Он также отметил, что свою роль сыграла политическая неопытность и наивность украинских руководителей, которые всерьез поверили увещеваниям Запада и наивно полагали, что смогут победить Россию в военном противостоянии.При этом сенатор отметил, что соратник Зеленского в данном случае не назвал многих политиков, в том числе американских, которые также способствовали срыву подписания мирного соглашения и настояли на продолжении конфликта, главная цель которого – ослабить Россию.Последствия таких действий США и Британии, а также их марионеток в Киеве, стала гибель сотен тысяч украинцев, констатировал Цеков. И теперь представители киевского режима уже публично это признают.В то же время сенатор выразил сомнение, что заявление Арахамии вызовет широкую волну возмущения в украинском обществе.Переговоры Украины и РоссииРоссийско-украинские переговоры начались в конце февраля. В их повестке – урегулирование ситуации на Украине; обеспечение ее нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса; демилитаризация и денацификация страны; восстановление официального статуса русского языка; признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР.Делегации дважды встретились на территории Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. 29 марта стороны провели очную встречу в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу.Однако в середине апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона отошла от достигнутых в Стамбуле договоренностей и повернула переговорный процесс в тупиковую ситуацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назвал три желаемых "победы" Украины на ЗападеРоссия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной – ПутинСтолтенберг заговорил о провале Киева на поле боя и переговорах с Россией
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Показали марионеточную сущность: в Совфеде оценили признание Арахамии

Киевский режим открыто признал свою марионеточную сущность – Цеков о заявлении Арахамии

13:37 25.11.2023
 
© РИА Новости . Юрий Стрельцов / Перейти в фотобанкСитуация в Луганске
Ситуация в Луганске - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости . Юрий Стрельцов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Признание главы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давида Арахамии об участии Лондона в прекращении российско-украинских переговоров лишь подтверждает марионеточную сущность киевского режима. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
Ранее Арахамия, который входил в украинскую переговорную группу, заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, при этом тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией.
"Конечно, это признание не стало удивительным. Многие российские политики и эксперты на протяжении всего этого времени неоднократно говорили о том, что именно Запад толкает Украину на продолжение боевых действий против нашей страны. В данном случае Арахамия лишь подтвердил, что киевский режим является марионеткой в руках западных кукловодов", - сказал Цеков.
Он также отметил, что свою роль сыграла политическая неопытность и наивность украинских руководителей, которые всерьез поверили увещеваниям Запада и наивно полагали, что смогут победить Россию в военном противостоянии.
При этом сенатор отметил, что соратник Зеленского в данном случае не назвал многих политиков, в том числе американских, которые также способствовали срыву подписания мирного соглашения и настояли на продолжении конфликта, главная цель которого – ослабить Россию.
Последствия таких действий США и Британии, а также их марионеток в Киеве, стала гибель сотен тысяч украинцев, констатировал Цеков. И теперь представители киевского режима уже публично это признают.
В то же время сенатор выразил сомнение, что заявление Арахамии вызовет широкую волну возмущения в украинском обществе.
"Глаза после этого, возможно, откроются, но только у самых недалеких, не понимающих происходящих процессов. Значительная часть украинцев прекрасно понимают, а многие и открыто об этом говорят, что Украина воюет за интересы США и Великобритании", - считает политик.
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
1 ноября, 19:31Радио "Спутник в Крыму"
Переговоры России и Украины: политолог оценил перспективу

Переговоры Украины и России

Российско-украинские переговоры начались в конце февраля. В их повестке – урегулирование ситуации на Украине; обеспечение ее нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса; демилитаризация и денацификация страны; восстановление официального статуса русского языка; признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР.
Делегации дважды встретились на территории Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. 29 марта стороны провели очную встречу в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу.
Однако в середине апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона отошла от достигнутых в Стамбуле договоренностей и повернула переговорный процесс в тупиковую ситуацию.
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