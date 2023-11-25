https://crimea.ria.ru/20231125/zelenskiy-nazval-tri-zhelaemykh-pobedy-ukrainy-na-zapade-1133047341.html

Зеленский назвал три желаемых "победы" Украины на Западе

Зеленский назвал три желаемых "победы" Украины на Западе - РИА Новости Крым, 25.11.2023

Зеленский назвал три желаемых "победы" Украины на Западе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужно одержать "три победы" на Западе. К каковым он отнес выделение Конгрессом США денег для Киева,... РИА Новости Крым, 25.11.2023

2023-11-25T10:32

2023-11-25T10:32

2023-11-25T10:32

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужно одержать "три победы" на Западе. К каковым он отнес выделение Конгрессом США денег для Киева, получение пакета помощи от ЕС на 50 миллиардов евро и преодоление сопротивления тех, кто выступает против переговоров о вступлении Украины в ЕС. Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Латвии."Нам нужны три победы. Первая победа - в Конгрессе. Это вызов, это непросто. Не все зависит от нас. Но Украина должна делать все, что от нее зависит, и даже больше, чтобы помощь была", – цитирует украинского лидера РИА Новости.Вторая "победа", по его словам, заключается в том, чтобы пакет помощи от Евросоюза в размере 50 миллиардов евро "никуда не ушел".Не все сегодня в Европейском союзе готовы поддержать этот пакет", - констатировал Зеленский.Третья победа, отметил лидер киевского режима, – это "открытый диалог по поводу будущего членства" Украины в ЕС."Это мотивационный шаг для нас. Он важен для тех, кто работает в государстве, для тех, кто учится и для тех, кто должен ежедневно мотивироваться разными шагами, отдавая свою жизнь на поле боя", - сказал украинский президент.Проблемы в США и ЕС с выделением помощи УкраинеВ ноябре президент США Джо Байден подписал принятый Палатой представителей и Сенатом план финансирования работы правительства, в котором не учтено выделение дополнительных средств Украине и Израилю.Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что данная ситуация свидетельствует о приближении конца поддержки киевского режима со стороны США. По его мнению, для президента Украины Владимира Зеленского пришло время отправляться в небытие.Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер констатировала, что США начали отправлять Украине небольшие пакеты военной помощи, чтобы растянуть поддержку.Зеленский заявил, что украинские войска будут вынуждены отступать на поле боя, если Запад прекратит поставки военной техники и боеприпасов киевскому режиму.В конце октября в штаб-квартире ЕС сообщили, что страны Евросоюза пока не смогли согласовать изменение многолетнего бюджета, которое, в том числе, предусматривает финансирование Украины в размере 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год. Согласование этих поправок к концу года продолжится.Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее. Он пообещал, что Будапешт будет блокировать выделение Украине дополнительных средств, пока не появится внятное обоснование этой меры.Против продолжения поддержки Украины также выступают новое правительство Словакии во главе с Робертом Фицо, а также победившая на выборах в Нидерландах ультраправая "Партия свободы" Герта Вилдерса.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова назвала цель визитов на Украину шефов ЦРУ и ПентагонаПлан "Б" по-европейски: что нового придумают для Украины в ЕСЗеленский сделал заявление о переговорах с Россией

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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