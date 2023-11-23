https://crimea.ria.ru/20231123/plan-b-po-evropeyski-chto-novogo-pridumayut-dlya-ukrainy-v-es-1133013912.html

План "Б" по-европейски: что нового придумают для Украины в ЕС

План "Б" по-европейски: что нового придумают для Украины в ЕС - РИА Новости Крым, 23.11.2023

План "Б" по-европейски: что нового придумают для Украины в ЕС

Интересы отдельных стран Евросоюза кардинально разнятся, а в последнее время на фоне финансовых трудностей и военных неудач ВСУ противоречия по украинскому... РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T19:19

2023-11-23T19:19

2023-11-23T19:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Интересы отдельных стран Евросоюза кардинально разнятся, а в последнее время на фоне финансовых трудностей и военных неудач ВСУ противоречия по украинскому вопросу только нарастают, поэтому найти единый европейский план "Б" не получится. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Ростислав Ищенко.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС должен перейти к плану "Б" по Украине, который бы соответствовал интересам всех государств, поскольку Россию победить на поле боя не удастся.Противоречия растутПротиворечия по украинскому и другим вопросам растут не только между странами ЕС но и внутри отельных стран Евросоюза, продолжает он. В ряде государств утверждаются оппозиционные силы, как например, в Словакии, где на парламентских выборах победила скептически настроенная к Украине партия, или в Нидерландах, где экзитполы показывают победу крайне правых, выступающих против поддержки Украины. Однако, по мнению политолога, в целом политика этих стран сохранит определенную преемственность и также останется проамериканской."Например, в Нидерландах, независимо от того, какие партии находились у власти, позиция была неизменной - из всех европейских государств, кроме Великобритании, она была наиболее комплементарной по отношению к политике США в украинском вопросе. Да, возможны нюансы, сокращение помощи, возможны игры в блокировку каких-то инициатив ЕС, чтобы продавить свои инициативы. Однако Европа все же продолжит двигаться в фарватере американской политики: кто-то радостно и активно, а кто-то пассивно и с неохотой, но будут действовать в рамках антироссийского курса США по Украине", - считает эксперт.Что будет дальшеПри этом, по мнению политолога, в условиях провалов ВСУ на фронтах и финансовых сложностей, одним из приемлемых вариантов для коллективного Запада могла бы быть заморозка конфликта, с тем, чтобы собраться с новыми силами и возобновить его позже.Ранее глава финансового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев заявлял о том, что власти страны разработали "план "Б" на тот случай, если Киев перестанет получать помощь от стран Запада. По мнению эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, этот план также мог бы состоять в попытке Киева "заморозить" конфликт на несколько лет, при этом отказавшись от своих территориальных претензий к России в отношении новых регионов и Крыма. При этом "заморозка" не будет означать спокойствия в регионе, поскольку Киев будет и дальше неизменно проявлять свою террористическую сущность. В этой связи Москве такой сценарий не выгоден, единственный вариант, который мог бы обеспечить безопасность страны - достижение заявленных целей СВО. Читайте также на РИА Новости Крым:"Порядок" наводит только шериф: куда заведут двойные стандарты СШАПереобувание Европы: какие страны отворачиваются от Украины и почему"Звыняйте": чем США и ЕС помогут Украине в ближайшие полгода

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ростислав ищенко, европейский союз, украина, мнения, политика, новости, россия, сша, великобритания