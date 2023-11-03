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План "Б" для Украины: что будет делать Киев без американских денег
План "Б" для Украины: что будет делать Киев без американских денег - РИА Новости Крым, 03.11.2023
План "Б" для Украины: что будет делать Киев без американских денег
В случае сокращения западной военной помощи Киев будет пытаться "заморозить" конфликт на несколько лет, при этом отказавшись от своих территориальных претензий... РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T18:22
2023-11-03T18:22
2023-11-03T18:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В случае сокращения западной военной помощи Киев будет пытаться "заморозить" конфликт на несколько лет, при этом отказавшись от своих территориальных претензий к России в отношении новых регионов и Крыма. Такое мнение РИА Новости Крым выразил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Так он прокомментировал заявление главы финансового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева о том, что власти Украины разработали "план "Б" на тот случай, если Киев перестанет получать помощь от стран Запада.Хорошая мина при плохой игре"С помощью старших наставников - США, Великобритании, представителей других государств блока НАТО - в информационном пространстве Украина поднаторела. Как только в инфополе началась истерика по поводу положения ВСУ, они тут же говорят: "У нас есть план "Б", и больше ничего не объясняют. И вот уже эта тема в головах украинцев переходит в оптимистическую плоскость", - поясняет эксперт цель заявления.Но эти слова, по мнению Кошкина, не более чем "ширма" за которой спрятаны ранее сделанные заявления главкома ВСУ Залужного о тупиковой ситуации и настроения американских конгрессменов, которые говорят о необходимости приоритетной поддержки Израиля - таково реальное положение вещей. Очевидно, Украина все же лишится большей части финансирования, считает собеседник агентства.Залужный или Арестович*: Запад готовит замену Зеленскому>>Проблемы Украины "шерифа" не волнуютВ том, что США рано или поздно задействуют этот плацдарм, эксперт не сомневается."Ни о каких условиях, которые были оговорены и парафированы в Стамбуле, о том, что Украина становится нейтральной и демилитаризованной, не может быть и речи. Почему принят закон о том, чтобы ни в какие соглашения с РФ не вступать? Потому что США через два-три года с этого плацдарма опять собираются начать боевые действия против России", - поясняет военный политолог.Военная помощь США Украине: с чем останется Киев этой зимой>>Игра в "замри"При этом "заморозка" не будет означать спокойствия в регионе, поскольку Киев может и дальше неизменно проявлять свою террористическую сущность, считает он. В этой связи Москве такой сценарий не выгоден, единственный вариант, который мог бы обеспечить безопасность страны - достижение заявленных целей СВО."Есть детская игра "Замри". "Заморозка" - это та же игра только на геополитическом уровне. В этом случае линия боевого соприкосновения как есть, так и замрет. По двум сторонам останутся соответствующие вооруженные силы для обеспечения контроля за этой линией. Однако это не исключает диверсий и терактов: они были, есть и будут, поскольку сущность киевского режима - террористическая. Если не "демилитаризовать" и не "денацифицировать" Украину, они непременно будут продолжать эту линию, особенно в условиях, когда "контрнаступ" провалился", - считает Кошкин.Зеленский без формулы мира, Харьков без флага Украины: что там у соседей?>>20 октября президент США Джозеф Байден запрашивал у конгресса согласование бюджета на помощь Украине и Израилю на сумму более 75 млрд долларов в рамках общего пакета расходов на безопасность в размере 105 млрд. Однако, по данным Politico, даже некоторые сенаторы-республиканцы, выступающие за приоритетные поставки вооружений Украине и Израилю, "настроены нехарактерно пессимистично". В пятницу палата представителей США одобрила отдельный законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины. При этом инициатива получила поддержку в нижней палате конгресса на фоне резких заявлений лидера демократической партии в сенате Чака Шумера. Он заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект без пункта о выделении помощи Украине. По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, США и Пентагон в итоге переведут Украину в режим глухой обороны – военная помощь Киеву ограничится ракетами, снарядами и ПВО, а финансирование урежут ввиду ограниченности ресурсов. Читайте также на РИА Новости Крым:Новый законопроект США: Украина может остаться без "спонсора""Порядок" наводит только шериф: куда заведут двойные стандарты СШАТушить пожар бензином: зачем США размораживают конфликты в мире
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
украина, сша, деньги, в мире, мнения, новости сво, россия, нато, андрей кошкин, политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым.
В случае сокращения западной военной помощи Киев будет пытаться "заморозить" конфликт на несколько лет, при этом отказавшись от своих территориальных претензий к России в отношении новых регионов и Крыма. Такое мнение РИА Новости Крым
выразил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
Так он прокомментировал заявление главы финансового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева о том, что власти Украины разработали "план "Б" на тот случай, если Киев перестанет получать помощь от стран Запада.
Хорошая мина при плохой игре
"С помощью старших наставников - США, Великобритании, представителей других государств блока НАТО - в информационном пространстве Украина поднаторела. Как только в инфополе началась истерика по поводу положения ВСУ, они тут же говорят: "У нас есть план "Б", и больше ничего не объясняют. И вот уже эта тема в головах украинцев переходит в оптимистическую плоскость", - поясняет эксперт цель заявления.
Но эти слова, по мнению Кошкина, не более чем "ширма" за которой спрятаны ранее сделанные заявления главкома ВСУ Залужного о тупиковой ситуации
и настроения американских конгрессменов, которые говорят о необходимости приоритетной поддержки Израиля - таково реальное положение вещей. Очевидно, Украина все же лишится большей части финансирования, считает собеседник агентства.
Проблемы Украины "шерифа" не волнуют
"С большой вероятностью США предложат Киеву обменять на мир все территории, приобретенные Россией на законном основании. Интересы самой Украины Вашингтон не волнуют. Для западников ключевое, чтобы у Киева осталась хоть какая-то территория, какой-то кусок, который можно использовать в качестве плацдарма против России. Так что "план Б" не исключает переход в к политико-дипломатическому урегулированию вооруженного конфликта", - считает Кошкин.
В том, что США рано или поздно задействуют этот плацдарм, эксперт не сомневается.
"Ни о каких условиях, которые были оговорены и парафированы в Стамбуле, о том, что Украина становится нейтральной и демилитаризованной, не может быть и речи. Почему принят закон о том, чтобы ни в какие соглашения с РФ не вступать? Потому что США через два-три года с этого плацдарма опять собираются начать боевые действия против России", - поясняет военный политолог.
Игра в "замри"
"Они понимают, что все планы по продвижению и тем более заходу в Крым, осуществить не получится. Какое-то время еще ВСУ будут пытаться взять какие-то незначительные территории. Но в принципе есть понимание, что им надо все "заморозить", сделать передышку и вернуться к своим идеям, которые в их головы инсталлируют Вашингтон и Лондон", - продолжает политолог.
При этом "заморозка" не будет означать спокойствия в регионе, поскольку Киев может и дальше неизменно проявлять свою террористическую сущность, считает он. В этой связи Москве такой сценарий не выгоден, единственный вариант, который мог бы обеспечить безопасность страны - достижение заявленных целей СВО.
"Есть детская игра "Замри". "Заморозка" - это та же игра только на геополитическом уровне. В этом случае линия боевого соприкосновения как есть, так и замрет. По двум сторонам останутся соответствующие вооруженные силы для обеспечения контроля за этой линией. Однако это не исключает диверсий и терактов: они были, есть и будут, поскольку сущность киевского режима - террористическая. Если не "демилитаризовать" и не "денацифицировать" Украину, они непременно будут продолжать эту линию, особенно в условиях, когда "контрнаступ" провалился", - считает Кошкин.
20 октября президент США Джозеф Байден запрашивал
у конгресса согласование бюджета на помощь Украине и Израилю на сумму более 75 млрд долларов в рамках общего пакета расходов на безопасность в размере 105 млрд. Однако, по данным Politico, даже некоторые сенаторы-республиканцы, выступающие за приоритетные поставки вооружений Украине и Израилю, "настроены нехарактерно пессимистично".
В пятницу палата представителей США одобрила отдельный законопроект
о помощи Израилю без упоминания Украины. При этом инициатива получила поддержку в нижней палате конгресса на фоне резких заявлений лидера демократической партии в сенате Чака Шумера. Он заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект без пункта о выделении помощи Украине.
По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, США и Пентагон в итоге переведут Украину в режим глухой обороны
– военная помощь Киеву ограничится ракетами, снарядами и ПВО, а финансирование урежут ввиду ограниченности ресурсов.
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