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План "Б" для Украины: что будет делать Киев без американских денег

План "Б" для Украины: что будет делать Киев без американских денег - РИА Новости Крым, 03.11.2023

План "Б" для Украины: что будет делать Киев без американских денег

В случае сокращения западной военной помощи Киев будет пытаться "заморозить" конфликт на несколько лет, при этом отказавшись от своих территориальных претензий... РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T18:22

2023-11-03T18:22

2023-11-03T18:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В случае сокращения западной военной помощи Киев будет пытаться "заморозить" конфликт на несколько лет, при этом отказавшись от своих территориальных претензий к России в отношении новых регионов и Крыма. Такое мнение РИА Новости Крым выразил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Так он прокомментировал заявление главы финансового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева о том, что власти Украины разработали "план "Б" на тот случай, если Киев перестанет получать помощь от стран Запада.Хорошая мина при плохой игре"С помощью старших наставников - США, Великобритании, представителей других государств блока НАТО - в информационном пространстве Украина поднаторела. Как только в инфополе началась истерика по поводу положения ВСУ, они тут же говорят: "У нас есть план "Б", и больше ничего не объясняют. И вот уже эта тема в головах украинцев переходит в оптимистическую плоскость", - поясняет эксперт цель заявления.Но эти слова, по мнению Кошкина, не более чем "ширма" за которой спрятаны ранее сделанные заявления главкома ВСУ Залужного о тупиковой ситуации и настроения американских конгрессменов, которые говорят о необходимости приоритетной поддержки Израиля - таково реальное положение вещей. Очевидно, Украина все же лишится большей части финансирования, считает собеседник агентства.Залужный или Арестович*: Запад готовит замену Зеленскому>>Проблемы Украины "шерифа" не волнуютВ том, что США рано или поздно задействуют этот плацдарм, эксперт не сомневается."Ни о каких условиях, которые были оговорены и парафированы в Стамбуле, о том, что Украина становится нейтральной и демилитаризованной, не может быть и речи. Почему принят закон о том, чтобы ни в какие соглашения с РФ не вступать? Потому что США через два-три года с этого плацдарма опять собираются начать боевые действия против России", - поясняет военный политолог.Военная помощь США Украине: с чем останется Киев этой зимой>>Игра в "замри"При этом "заморозка" не будет означать спокойствия в регионе, поскольку Киев может и дальше неизменно проявлять свою террористическую сущность, считает он. В этой связи Москве такой сценарий не выгоден, единственный вариант, который мог бы обеспечить безопасность страны - достижение заявленных целей СВО."Есть детская игра "Замри". "Заморозка" - это та же игра только на геополитическом уровне. В этом случае линия боевого соприкосновения как есть, так и замрет. По двум сторонам останутся соответствующие вооруженные силы для обеспечения контроля за этой линией. Однако это не исключает диверсий и терактов: они были, есть и будут, поскольку сущность киевского режима - террористическая. Если не "демилитаризовать" и не "денацифицировать" Украину, они непременно будут продолжать эту линию, особенно в условиях, когда "контрнаступ" провалился", - считает Кошкин.Зеленский без формулы мира, Харьков без флага Украины: что там у соседей?>>20 октября президент США Джозеф Байден запрашивал у конгресса согласование бюджета на помощь Украине и Израилю на сумму более 75 млрд долларов в рамках общего пакета расходов на безопасность в размере 105 млрд. Однако, по данным Politico, даже некоторые сенаторы-республиканцы, выступающие за приоритетные поставки вооружений Украине и Израилю, "настроены нехарактерно пессимистично". В пятницу палата представителей США одобрила отдельный законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины. При этом инициатива получила поддержку в нижней палате конгресса на фоне резких заявлений лидера демократической партии в сенате Чака Шумера. Он заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект без пункта о выделении помощи Украине. По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, США и Пентагон в итоге переведут Украину в режим глухой обороны – военная помощь Киеву ограничится ракетами, снарядами и ПВО, а финансирование урежут ввиду ограниченности ресурсов. Читайте также на РИА Новости Крым:Новый законопроект США: Украина может остаться без "спонсора""Порядок" наводит только шериф: куда заведут двойные стандарты СШАТушить пожар бензином: зачем США размораживают конфликты в мире

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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