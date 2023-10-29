Рейтинг@Mail.ru
Зеленский без формулы мира, Харьков без флага Украины: что там у соседей? - РИА Новости Крым, 29.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231029/zelenskiy-bez-formuly-mira-kharkov-bez-flaga-ukrainy-chto-tam-u-sosedey-1132402507.html
Зеленский без формулы мира, Харьков без флага Украины: что там у соседей?
Зеленский без формулы мира, Харьков без флага Украины: что там у соседей? - РИА Новости Крым, 29.10.2023
Зеленский без формулы мира, Харьков без флага Украины: что там у соседей?
На прошлой неделе президент Украины безуспешно пытался реанимировать свою мирную инициативу, а коммунальные службы Харькова тщетно спасали поруганный ветром... РИА Новости Крым, 29.10.2023
2023-10-29T20:27
2023-10-29T20:27
авторы
мнения
украина
в мире
всу (вооруженные силы украины)
владимир зеленский (президент украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1d/1132399587_10:0:1430:799_1920x0_80_0_0_c19b6fbc261a04544fdef950756ac97e.jpg
На прошлой неделе президент Украины безуспешно пытался реанимировать свою мирную инициативу, а коммунальные службы Харькова тщетно спасали поруганный ветром державный стяг.Мальтийский крест на ЗеленскомЕсли вдруг, на фоне осеннего сплина, вы решили поразмышлять по поводу бессмысленности своих усилий на каком-либо поприще, не спешите посыпать голову пеплом. И просто подумайте над тем, что где-то в Средиземном море (точнее – на Мальте) президент Украины Владимир Зеленский безуспешно пытался вдохнуть жизнь в свою мирную инициативу.По правде сказать, сия инициатива, которую еще называют формула мира, с первых дней своего существования (с ноября прошлого года) была обречена на фиаско. Потому как десять пунктов этого дипломатического творчества, фактически ультиматума России, по умолчанию невозможно выполнить. Взять хотя бы требование полного вывода Вооруженных сил РФ за границы 1991 года (в том числе и из Крыма).Впрочем, в период эйфории от прошлогодних успехов ВСУ на Харьковском направлении и не такие фантазии формулировались. В Офисе президента Украины уже всерьез начинали рассуждать (прокладывая дорожки на картах) о выходе ВСУ к Ростову и Москве.Ну, а дорогие англосакские партнеры, окрыленные украинскими успехами того периода, стали активно этот мирный ультиматум Зеленского продвигать на международных площадках. Видя в нем такую себе антироссийскую точку сборки как стран "золотого миллиарда" с их клевретами, так и стран глобального Юга. Которые, впрочем, особого энтузиазма в отношении этих дипломатических потуг никогда и не выказывали, ограничиваясь ничем не обязывающими формулировками из серии "за все хорошее и против всего плохого".Однако затем случился, наконец, контранступ, и дорожки Банковой наглухо уперлись в российскую оборону. Зарубежные ресурсы, накопленные для этой военно-политической авантюры, начали стремительно таять без какого-либо значимого "выхлопа". Соответственно, и без того раздутая "формула Зеленского" окончательно утратила перспективы своей реализации.Поэтому на сегодня смысл ее существования – это поддержание интереса ведущих мировых игроков к конфликту на Украине. Посредством периодического освещения в глобальных мейнстримных масс-медиа. Но, судя по всему, даже это уже с большим трудом дается тем, кто данную инициативу продвигает.Ведь сегодня мировое сообщество целиком и полностью поглощено событиями на Ближнем Востоке, которые рискуют в любой момент выйти за пределы израильско-палестинского противостояния. Все ключевые партнеры Киева (США, Великобритания и прочий Евросоюз) основное внимание и ресурсы уже откровенно переключают на другой театр военных действий. Сейчас уже днем с огнем не сыщешь материалов об Украине: полосы и эфиры отданы войне ХАМАСА и Армии бороны Израиля. А если что вдруг и перепадает Украине, так это в основном критический анализ провалов контрнаступления и описания безрадостных перспектив ВСУ уже в ближайшем времени.То же самое в полной мере относится и к обсуждению "формулы мира Зеленского" на Мальте, к тому же – всего лишь на уровне советников глав государств. На этот раз не помог уже отработанный Киевом трюк – привлечение внимания посредством резонансной провокации. Атака украинским беспилотником атомной станции Курской АЭС также не стала информационным гвоздем в ведущих масс-медиа.Поэтому в фокусе СМИ так и останется тот единственный факт, что мальтийские посиделки проигнорировали в Китае. К слову, в украинском МИДе из кожи вон лезли, чтобы Поднебесная таки обратила внимание на эти потуги. Все-таки именно от позиции Пекина во многом зависит, как украинский кризис воспринимается на глобальном Юге. И китайские товарищи, не приехав на Мальту, фактически поставили крест на киевских формулировках.Так что, судя по всему, в своем нынешнем виде инициатива мира по-украински рискует стать еще одним примером того, как мечты исчезают с восходом солнца.Порвать "на украинский флаг"На минувшей неделе в очередной раз дала трещину (точнее – разошлась по швам) неуемная страсть наших соседей к демонстрации своих государственных символов.Теперь жертвой сил природы стал национальный флаг Украины: 28 октября сильный ветер разорвал его прямо на флагштоке. И какое-то время один из самых больших флагов всея Украины гордо реял двумя независимыми друг от друга половинами – желтой и голубой. Запасливые харьковские коммунальщики оперативно водрузили другое полотнище, но и оно не выдержало гнева стихии, точь-в-точь повторив судьбу своего первого собрата.С одной стороны, бывало и хуже: например, в августе 2021 года в Херсоне обрушился 70-метровый флагшток, который планировали открыть ко дню украинской независимости. Но, с другой, во всех этих обрывах и падениях вполне можно найти символическое же объяснение.Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Сергей Таврин
Сергей Таврин
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1d/1132399587_187:0:1252:799_1920x0_80_0_0_2eef60c1296045316e6679fd0e83f1d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авторы, мнения, украина, в мире, всу (вооруженные силы украины), владимир зеленский (президент украины)
Зеленский без формулы мира, Харьков без флага Украины: что там у соседей?

Люди, события и тенденции на Украине, которые нас удивили на этой неделе

20:27 29.10.2023
 
© AP Photo Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo Alastair Grant
Читать в
Сергей Таврин
автор
Все материалы
На прошлой неделе президент Украины безуспешно пытался реанимировать свою мирную инициативу, а коммунальные службы Харькова тщетно спасали поруганный ветром державный стяг.

Мальтийский крест на Зеленском

Если вдруг, на фоне осеннего сплина, вы решили поразмышлять по поводу бессмысленности своих усилий на каком-либо поприще, не спешите посыпать голову пеплом. И просто подумайте над тем, что где-то в Средиземном море (точнее – на Мальте) президент Украины Владимир Зеленский безуспешно пытался вдохнуть жизнь в свою мирную инициативу.
По правде сказать, сия инициатива, которую еще называют формула мира, с первых дней своего существования (с ноября прошлого года) была обречена на фиаско. Потому как десять пунктов этого дипломатического творчества, фактически ультиматума России, по умолчанию невозможно выполнить. Взять хотя бы требование полного вывода Вооруженных сил РФ за границы 1991 года (в том числе и из Крыма).
Впрочем, в период эйфории от прошлогодних успехов ВСУ на Харьковском направлении и не такие фантазии формулировались. В Офисе президента Украины уже всерьез начинали рассуждать (прокладывая дорожки на картах) о выходе ВСУ к Ростову и Москве.
Ну, а дорогие англосакские партнеры, окрыленные украинскими успехами того периода, стали активно этот мирный ультиматум Зеленского продвигать на международных площадках. Видя в нем такую себе антироссийскую точку сборки как стран "золотого миллиарда" с их клевретами, так и стран глобального Юга. Которые, впрочем, особого энтузиазма в отношении этих дипломатических потуг никогда и не выказывали, ограничиваясь ничем не обязывающими формулировками из серии "за все хорошее и против всего плохого".
Однако затем случился, наконец, контранступ, и дорожки Банковой наглухо уперлись в российскую оборону. Зарубежные ресурсы, накопленные для этой военно-политической авантюры, начали стремительно таять без какого-либо значимого "выхлопа". Соответственно, и без того раздутая "формула Зеленского" окончательно утратила перспективы своей реализации.
Поэтому на сегодня смысл ее существования – это поддержание интереса ведущих мировых игроков к конфликту на Украине. Посредством периодического освещения в глобальных мейнстримных масс-медиа. Но, судя по всему, даже это уже с большим трудом дается тем, кто данную инициативу продвигает.
Ведь сегодня мировое сообщество целиком и полностью поглощено событиями на Ближнем Востоке, которые рискуют в любой момент выйти за пределы израильско-палестинского противостояния. Все ключевые партнеры Киева (США, Великобритания и прочий Евросоюз) основное внимание и ресурсы уже откровенно переключают на другой театр военных действий. Сейчас уже днем с огнем не сыщешь материалов об Украине: полосы и эфиры отданы войне ХАМАСА и Армии бороны Израиля. А если что вдруг и перепадает Украине, так это в основном критический анализ провалов контрнаступления и описания безрадостных перспектив ВСУ уже в ближайшем времени.
То же самое в полной мере относится и к обсуждению "формулы мира Зеленского" на Мальте, к тому же – всего лишь на уровне советников глав государств. На этот раз не помог уже отработанный Киевом трюк – привлечение внимания посредством резонансной провокации. Атака украинским беспилотником атомной станции Курской АЭС также не стала информационным гвоздем в ведущих масс-медиа.
Поэтому в фокусе СМИ так и останется тот единственный факт, что мальтийские посиделки проигнорировали в Китае. К слову, в украинском МИДе из кожи вон лезли, чтобы Поднебесная таки обратила внимание на эти потуги. Все-таки именно от позиции Пекина во многом зависит, как украинский кризис воспринимается на глобальном Юге. И китайские товарищи, не приехав на Мальту, фактически поставили крест на киевских формулировках.
Так что, судя по всему, в своем нынешнем виде инициатива мира по-украински рискует стать еще одним примером того, как мечты исчезают с восходом солнца.

Порвать "на украинский флаг"

На минувшей неделе в очередной раз дала трещину (точнее – разошлась по швам) неуемная страсть наших соседей к демонстрации своих государственных символов.
Теперь жертвой сил природы стал национальный флаг Украины: 28 октября сильный ветер разорвал его прямо на флагштоке. И какое-то время один из самых больших флагов всея Украины гордо реял двумя независимыми друг от друга половинами – желтой и голубой. Запасливые харьковские коммунальщики оперативно водрузили другое полотнище, но и оно не выдержало гнева стихии, точь-в-точь повторив судьбу своего первого собрата.
С одной стороны, бывало и хуже: например, в августе 2021 года в Херсоне обрушился 70-метровый флагшток, который планировали открыть ко дню украинской независимости. Но, с другой, во всех этих обрывах и падениях вполне можно найти символическое же объяснение.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
 
АвторыМненияУкраинаВ миреВСУ (Вооруженные силы Украины)Владимир Зеленский (президент Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:56Самбисты из Крыма и Севастополя победили во всероссийском турнире
20:27Зеленский без формулы мира, Харьков без флага Украины: что там у соседей?
20:02Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье
19:43Крымчане обменяли 450 кг мелочи на банкноты за неделю
19:19Можно ли вернуть неиспользованные деньги с подарочного сертификата
18:44Как правильно выбрать зимнюю обувь – советы ортопеда
18:16Подсластитель вызывает рак: правда или фэйк
17:44Искусство древних маори в Крыму: уникальный портрет кота Мостика
17:17Солнца предостаточно: недельный прогноз погоды от ФОБОС
16:46Крым выходит в лидеры по уровню финансовой грамотности населения
16:03Осколки дрона ВСУ упали на крыши 18 домов – последствия атаки на Ростов
15:37Израиль возобновил подачу воды в сектор Газа
15:11Почти 500 боевиков и техника НАТО: потери ВСУ за прошедшие сутки
14:45В зоне СВО уничтожена станция РЭБ "Буковель" и узел связи ВСУ
14:12Что происходит на Крымском мосту после открытия движения
14:01Город-крепость: как и зачем Севастополь закрывали и открывали
13:18В Крыму мотоциклист насмерть сбил пешехода: ему грозит до 12 лет тюрьмы
13:13Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто с обеих сторон
13:01Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено со стороны Тамани
12:43После аварии с двумя автобусами в Севастополе СК возбудил дело
Лента новостейМолния