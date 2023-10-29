https://crimea.ria.ru/20231029/zelenskiy-bez-formuly-mira-kharkov-bez-flaga-ukrainy-chto-tam-u-sosedey-1132402507.html

Зеленский без формулы мира, Харьков без флага Украины: что там у соседей?

Зеленский без формулы мира, Харьков без флага Украины: что там у соседей? - РИА Новости Крым, 29.10.2023

Зеленский без формулы мира, Харьков без флага Украины: что там у соседей?

На прошлой неделе президент Украины безуспешно пытался реанимировать свою мирную инициативу, а коммунальные службы Харькова тщетно спасали поруганный ветром... РИА Новости Крым, 29.10.2023

2023-10-29T20:27

2023-10-29T20:27

2023-10-29T20:27

авторы

мнения

украина

в мире

всу (вооруженные силы украины)

владимир зеленский (президент украины)

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На прошлой неделе президент Украины безуспешно пытался реанимировать свою мирную инициативу, а коммунальные службы Харькова тщетно спасали поруганный ветром державный стяг.Мальтийский крест на ЗеленскомЕсли вдруг, на фоне осеннего сплина, вы решили поразмышлять по поводу бессмысленности своих усилий на каком-либо поприще, не спешите посыпать голову пеплом. И просто подумайте над тем, что где-то в Средиземном море (точнее – на Мальте) президент Украины Владимир Зеленский безуспешно пытался вдохнуть жизнь в свою мирную инициативу.По правде сказать, сия инициатива, которую еще называют формула мира, с первых дней своего существования (с ноября прошлого года) была обречена на фиаско. Потому как десять пунктов этого дипломатического творчества, фактически ультиматума России, по умолчанию невозможно выполнить. Взять хотя бы требование полного вывода Вооруженных сил РФ за границы 1991 года (в том числе и из Крыма).Впрочем, в период эйфории от прошлогодних успехов ВСУ на Харьковском направлении и не такие фантазии формулировались. В Офисе президента Украины уже всерьез начинали рассуждать (прокладывая дорожки на картах) о выходе ВСУ к Ростову и Москве.Ну, а дорогие англосакские партнеры, окрыленные украинскими успехами того периода, стали активно этот мирный ультиматум Зеленского продвигать на международных площадках. Видя в нем такую себе антироссийскую точку сборки как стран "золотого миллиарда" с их клевретами, так и стран глобального Юга. Которые, впрочем, особого энтузиазма в отношении этих дипломатических потуг никогда и не выказывали, ограничиваясь ничем не обязывающими формулировками из серии "за все хорошее и против всего плохого".Однако затем случился, наконец, контранступ, и дорожки Банковой наглухо уперлись в российскую оборону. Зарубежные ресурсы, накопленные для этой военно-политической авантюры, начали стремительно таять без какого-либо значимого "выхлопа". Соответственно, и без того раздутая "формула Зеленского" окончательно утратила перспективы своей реализации.Поэтому на сегодня смысл ее существования – это поддержание интереса ведущих мировых игроков к конфликту на Украине. Посредством периодического освещения в глобальных мейнстримных масс-медиа. Но, судя по всему, даже это уже с большим трудом дается тем, кто данную инициативу продвигает.Ведь сегодня мировое сообщество целиком и полностью поглощено событиями на Ближнем Востоке, которые рискуют в любой момент выйти за пределы израильско-палестинского противостояния. Все ключевые партнеры Киева (США, Великобритания и прочий Евросоюз) основное внимание и ресурсы уже откровенно переключают на другой театр военных действий. Сейчас уже днем с огнем не сыщешь материалов об Украине: полосы и эфиры отданы войне ХАМАСА и Армии бороны Израиля. А если что вдруг и перепадает Украине, так это в основном критический анализ провалов контрнаступления и описания безрадостных перспектив ВСУ уже в ближайшем времени.То же самое в полной мере относится и к обсуждению "формулы мира Зеленского" на Мальте, к тому же – всего лишь на уровне советников глав государств. На этот раз не помог уже отработанный Киевом трюк – привлечение внимания посредством резонансной провокации. Атака украинским беспилотником атомной станции Курской АЭС также не стала информационным гвоздем в ведущих масс-медиа.Поэтому в фокусе СМИ так и останется тот единственный факт, что мальтийские посиделки проигнорировали в Китае. К слову, в украинском МИДе из кожи вон лезли, чтобы Поднебесная таки обратила внимание на эти потуги. Все-таки именно от позиции Пекина во многом зависит, как украинский кризис воспринимается на глобальном Юге. И китайские товарищи, не приехав на Мальту, фактически поставили крест на киевских формулировках.Так что, судя по всему, в своем нынешнем виде инициатива мира по-украински рискует стать еще одним примером того, как мечты исчезают с восходом солнца.Порвать "на украинский флаг"На минувшей неделе в очередной раз дала трещину (точнее – разошлась по швам) неуемная страсть наших соседей к демонстрации своих государственных символов.Теперь жертвой сил природы стал национальный флаг Украины: 28 октября сильный ветер разорвал его прямо на флагштоке. И какое-то время один из самых больших флагов всея Украины гордо реял двумя независимыми друг от друга половинами – желтой и голубой. Запасливые харьковские коммунальщики оперативно водрузили другое полотнище, но и оно не выдержало гнева стихии, точь-в-точь повторив судьбу своего первого собрата.С одной стороны, бывало и хуже: например, в августе 2021 года в Херсоне обрушился 70-метровый флагшток, который планировали открыть ко дню украинской независимости. Но, с другой, во всех этих обрывах и падениях вполне можно найти символическое же объяснение.Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

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Сергей Таврин

Сергей Таврин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Таврин

авторы, мнения, украина, в мире, всу (вооруженные силы украины), владимир зеленский (президент украины)