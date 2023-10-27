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ВСУ атаковали Курскую АЭС: что известно - РИА Новости Крым, 27.10.2023
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ВСУ атаковали Курскую АЭС: что известно
ВСУ атаковали Курскую АЭС: что известно - РИА Новости Крым, 27.10.2023
ВСУ атаковали Курскую АЭС: что известно
Российские военные вечером в четверг пресекли атаку трех вражеских беспилотников на Курскую АЭС, на работу станции это не повлияло. Об этом заявили в... РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T10:29
2023-10-27T10:50
курская область
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аэс
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новости
происшествия
росэнергоатом
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Российские военные вечером в четверг пресекли атаку трех вражеских беспилотников на Курскую АЭС, на работу станции это не повлияло. Об этом заявили в пресс-службе Росэнергоатома.Пострадавших и разрушений нет. На месте работают правоохранительные органы. По данным пресс-службы концерна, энергоблоки №2, №3, №4 функционируют на мощности, установленной диспетчерским графиком, энергоблок №1 – в режиме эксплуатации "без генерации". Радиационный фон на атомной электростанции и в районе ее расположения находится на уровне природных значений.Ранее Минобороны РФ сообщило о попытке киевского режима атаковать город Курчатов, где расположена Курская АЭС, беспилотниками самолетного типа. По данным ведомства, один дрон сбили около 21:00, еще один – в районе 23:50. Читайте также на РИА Новости Крым: Спецназ Британии готовил украинцев для диверсий на российских АЭСБуданов признал попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС - ответ МИД РоссииВСУ пытались устроить теракт вблизи ядерных объектов РФ - Путин
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4.7
96
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курская область, курчатов, аэс, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия, росэнергоатом
ВСУ атаковали Курскую АЭС: что известно

Три украинских беспилотника попытались атаковать Курскую АЭС - Росэнергоатом

10:29 27.10.2023 (обновлено: 10:50 27.10.2023)
 
© РосэнергоатомКурская АЭС
Курская АЭС
© Росэнергоатом
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Российские военные вечером в четверг пресекли атаку трех вражеских беспилотников на Курскую АЭС, на работу станции это не повлияло. Об этом заявили в пресс-службе Росэнергоатома.
"Подтверждаем, что вечером 26 октября 2023 года была пресечена атака трех вражеских беспилотных летательных аппаратов на Курскую АЭС. Данное событие не повлияло на работу станции", – говорится в сообщении.
Пострадавших и разрушений нет. На месте работают правоохранительные органы.
По данным пресс-службы концерна, энергоблоки №2, №3, №4 функционируют на мощности, установленной диспетчерским графиком, энергоблок №1 – в режиме эксплуатации "без генерации". Радиационный фон на атомной электростанции и в районе ее расположения находится на уровне природных значений.
Ранее Минобороны РФ сообщило о попытке киевского режима атаковать город Курчатов, где расположена Курская АЭС, беспилотниками самолетного типа. По данным ведомства, один дрон сбили около 21:00, еще один – в районе 23:50.
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Курская областьКурчатовАЭСВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиПроисшествияРосэнергоатом
 
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