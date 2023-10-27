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ВСУ атаковали Курскую АЭС: что известно

ВСУ атаковали Курскую АЭС: что известно - РИА Новости Крым, 27.10.2023

ВСУ атаковали Курскую АЭС: что известно

Российские военные вечером в четверг пресекли атаку трех вражеских беспилотников на Курскую АЭС, на работу станции это не повлияло. Об этом заявили в... РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-27T10:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Российские военные вечером в четверг пресекли атаку трех вражеских беспилотников на Курскую АЭС, на работу станции это не повлияло. Об этом заявили в пресс-службе Росэнергоатома.Пострадавших и разрушений нет. На месте работают правоохранительные органы. По данным пресс-службы концерна, энергоблоки №2, №3, №4 функционируют на мощности, установленной диспетчерским графиком, энергоблок №1 – в режиме эксплуатации "без генерации". Радиационный фон на атомной электростанции и в районе ее расположения находится на уровне природных значений.Ранее Минобороны РФ сообщило о попытке киевского режима атаковать город Курчатов, где расположена Курская АЭС, беспилотниками самолетного типа. По данным ведомства, один дрон сбили около 21:00, еще один – в районе 23:50. Читайте также на РИА Новости Крым: Спецназ Британии готовил украинцев для диверсий на российских АЭСБуданов признал попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС - ответ МИД РоссииВСУ пытались устроить теракт вблизи ядерных объектов РФ - Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, курчатов, аэс, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия, росэнергоатом