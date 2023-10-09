https://crimea.ria.ru/20231009/budanov-priznal-popytki-vsu-zakhvatit-zaporozhskuyu-aes---otvet-mid-rossii-1131948229.html

Буданов признал попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС - ответ МИД России

Буданов признал попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС - ответ МИД России - РИА Новости Крым, 09.10.2023

Буданов признал попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС - ответ МИД России

Признание руководителя главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что украинские войска в августе несколько раз штурмовали... РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T12:21

2023-10-09T12:21

2023-10-09T12:21

всу (вооруженные силы украины)

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

заэс (запорожская атомная электростанция)

кирилл буданов

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Признание руководителя главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что украинские войска в августе несколько раз штурмовали Запорожскую АЭС, должно отрезвить европейскую общественность, считает официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.8 октября Кирилл Буданов в интервью украинскому изданию NV рассказал о трех попытках захвата Запорожской атомной электростанции."В августе 2022 года спецназовцы ГУР совершили операцию, пересекая на лодках Каховское водохранилище, которое в то время еще было полноводным, в районе Энергодара", – сообщил он.Тогда несколько десятков бойцов ГУР пересекли Каховское водохранилище на гражданских лодках и высадились на левом берегу Днепра, рассказал в этой же статье командир украинского подразделения разведчиков с позывным "Шаман". Их целью было создание плацдарма для атаки на Энергодар и ЗАЭС, однако закрепиться им не удалось.Сообщается, что ВСУ пытались высадиться на левом берегу Днепра с подобными целями еще дважды, и обе попытки были отбиты российскими войсками.МИД России неоднократно заявлял о том, что режим Зеленского использует атомную станцию в качестве "грязного ядерного оружия" и шантажирует им европейцев, напомнила Мария Захарова."Россия на всех специализированных площадках предоставляла данные в подтверждение обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ. Все, о чем мы говорили, будет и дальше находить прямое подтверждение".В августе 2022 года ВСУ неоднократно предпринимали попытки атаковать ЗАЭС и город Энергодар беспилотниками и ракетными ударами. Электростанция постоянно подвергалась обстрелам, однако украинская сторона отрицала свою причастность к происходящему. 31 августа, накануне визита экспертов МАГАТЭ, на ЗАЭС был предотвращен теракт и задержаны украинские диверсанты.Форсировать Днепр украинские боевики также пытаются постоянно. Так, 5 октября в районе острова Антоновский было уничтожено три украинских лодки, а 29 сентября попытка десанта была предотвращена в районе острова Большой Потемкин.Читайте также на РИА Новости Крым:Самолеты ЧФ уничтожили три катера с десантом ВСУ, направлявшиеся в Крым Что происходит в Энергодаре: интервью со Zлым и Vежливым Четыре катера с десантом ВСУ уничтожены в Черном море

https://crimea.ria.ru/20231003/sledkom-obyavit-v-rozysk-budanova-po-obvineniyu-v-terrorizme-1131813358.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), заэс (запорожская атомная электростанция), кирилл буданов, новости