https://crimea.ria.ru/20231009/budanov-priznal-popytki-vsu-zakhvatit-zaporozhskuyu-aes---otvet-mid-rossii-1131948229.html
Буданов признал попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС - ответ МИД России
Буданов признал попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС - ответ МИД России - РИА Новости Крым, 09.10.2023
Буданов признал попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС - ответ МИД России
Признание руководителя главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что украинские войска в августе несколько раз штурмовали... РИА Новости Крым, 09.10.2023
2023-10-09T12:21
2023-10-09T12:21
2023-10-09T12:21
всу (вооруженные силы украины)
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
заэс (запорожская атомная электростанция)
кирилл буданов
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Признание руководителя главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что украинские войска в августе несколько раз штурмовали Запорожскую АЭС, должно отрезвить европейскую общественность, считает официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.8 октября Кирилл Буданов в интервью украинскому изданию NV рассказал о трех попытках захвата Запорожской атомной электростанции."В августе 2022 года спецназовцы ГУР совершили операцию, пересекая на лодках Каховское водохранилище, которое в то время еще было полноводным, в районе Энергодара", – сообщил он.Тогда несколько десятков бойцов ГУР пересекли Каховское водохранилище на гражданских лодках и высадились на левом берегу Днепра, рассказал в этой же статье командир украинского подразделения разведчиков с позывным "Шаман". Их целью было создание плацдарма для атаки на Энергодар и ЗАЭС, однако закрепиться им не удалось.Сообщается, что ВСУ пытались высадиться на левом берегу Днепра с подобными целями еще дважды, и обе попытки были отбиты российскими войсками.МИД России неоднократно заявлял о том, что режим Зеленского использует атомную станцию в качестве "грязного ядерного оружия" и шантажирует им европейцев, напомнила Мария Захарова."Россия на всех специализированных площадках предоставляла данные в подтверждение обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ. Все, о чем мы говорили, будет и дальше находить прямое подтверждение".В августе 2022 года ВСУ неоднократно предпринимали попытки атаковать ЗАЭС и город Энергодар беспилотниками и ракетными ударами. Электростанция постоянно подвергалась обстрелам, однако украинская сторона отрицала свою причастность к происходящему. 31 августа, накануне визита экспертов МАГАТЭ, на ЗАЭС был предотвращен теракт и задержаны украинские диверсанты.Форсировать Днепр украинские боевики также пытаются постоянно. Так, 5 октября в районе острова Антоновский было уничтожено три украинских лодки, а 29 сентября попытка десанта была предотвращена в районе острова Большой Потемкин.Читайте также на РИА Новости Крым:Самолеты ЧФ уничтожили три катера с десантом ВСУ, направлявшиеся в Крым Что происходит в Энергодаре: интервью со Zлым и Vежливым Четыре катера с десантом ВСУ уничтожены в Черном море
https://crimea.ria.ru/20231003/sledkom-obyavit-v-rozysk-budanova-po-obvineniyu-v-terrorizme-1131813358.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
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Новости
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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всу (вооруженные силы украины), мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), заэс (запорожская атомная электростанция), кирилл буданов, новости
Буданов признал попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС - ответ МИД России
Холодный душ для Европы: Захарова прокомментировала попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Признание руководителя главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что украинские войска в августе несколько раз штурмовали Запорожскую АЭС, должно отрезвить европейскую общественность, считает официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
"Признание Буданова должно стать холодным душем для ООН, представители которой все эти месяцы заявляли, что "не могут определить направление удара по станции". Признание Буданова должно вывести из гипнотического сна население стран НАТО, которому натовские режимы внушали, будто Россия создает угрозы ядерным объектам и угрожает применением ядерного оружия", - написала она в своем Telegram-канале.
8 октября Кирилл Буданов в интервью украинскому изданию NV рассказал о трех попытках захвата Запорожской атомной электростанции.
"В августе 2022 года спецназовцы ГУР совершили операцию, пересекая на лодках Каховское водохранилище, которое в то время еще было полноводным, в районе Энергодара", – сообщил он.
Тогда несколько десятков бойцов ГУР пересекли Каховское водохранилище на гражданских лодках и высадились на левом берегу Днепра, рассказал в этой же статье командир украинского подразделения разведчиков с позывным "Шаман". Их целью было создание плацдарма для атаки на Энергодар и ЗАЭС, однако закрепиться им не удалось.
"Не хватило артиллерийской поддержки. Пробыв на левом берегу Днепра, спецназовцы вынужденно отступили под давлением превосходящих сил..." – цитирует издание "Шамана".
Сообщается, что ВСУ пытались высадиться на левом берегу Днепра с подобными целями еще дважды, и обе попытки были отбиты российскими войсками.
МИД России неоднократно заявлял о том, что режим Зеленского использует атомную станцию в качестве "грязного ядерного оружия" и шантажирует им европейцев, напомнила Мария Захарова.
"Россия на всех специализированных площадках предоставляла данные в подтверждение обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ. Все, о чем мы говорили, будет и дальше находить прямое подтверждение".
В августе 2022 года ВСУ неоднократно предпринимали попытки атаковать
ЗАЭС и город Энергодар беспилотниками и ракетными ударами. Электростанция постоянно подвергалась обстрелам
, однако украинская сторона отрицала свою причастность к происходящему. 31 августа, накануне визита экспертов МАГАТЭ, на ЗАЭС был предотвращен теракт
и задержаны украинские диверсанты.
Форсировать Днепр украинские боевики также пытаются постоянно. Так, 5 октября в районе острова Антоновский было уничтожено
три украинских лодки, а 29 сентября попытка десанта была предотвращена
в районе острова Большой Потемкин.
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