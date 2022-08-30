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Атака на Запорожскую АЭС — два разрыва произошли у хранилища топлива - РИА Новости Крым, 30.08.2022
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Атака на Запорожскую АЭС — два разрыва произошли у хранилища топлива
Атака на Запорожскую АЭС — два разрыва произошли у хранилища топлива - РИА Новости Крым, 30.08.2022
Атака на Запорожскую АЭС — два разрыва произошли у хранилища топлива
Украинские войска нанесли удары по Энергодару, два разрыва зафиксированы у здания хранилища отработанного топлива на Запорожской АЭС. Об этом сообщил член... РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-30T08:59
2022-08-30T09:04
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли удары по Энергодару, два разрыва зафиксированы у здания хранилища отработанного топлива на Запорожской АЭС. Об этом сообщил член главного совета ВГА Владимир Рогов.Рогов считает, что цель украинских войск – срыв миссии МАГАТЭ, которая должна прибыть на АЭС в ближайшее время."Причиной обстрелов является целенаправленное намерение киевского руководства сорвать миссию МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси", - подчеркнул он.На данный момент обстрелы продолжаются.Ранее член Центрального правления ядерного общества России Владимир Кучинов заявил, что визит инспекторов Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую атомную электростанцию обусловлен невозможностью агентства подтвердить удаленно, что на станции не используют материалы для создания ядерного оружия и проконтролировать безопасность производства электроэнергии, все остальное — "игры вокруг ситуации".
https://crimea.ria.ru/20220829/zachem-magate-edet-na-zaporozhskuyu-aes--mnenie-eksperta-1124336462.html
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запорожская область, происшествия
Атака на Запорожскую АЭС — два разрыва произошли у хранилища топлива

Украинские войска обстреляли территорию ЗАЭС, два разрыва произошли у хранилища топлива

08:59 30.08.2022 (обновлено: 09:04 30.08.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли удары по Энергодару, два разрыва зафиксированы у здания хранилища отработанного топлива на Запорожской АЭС. Об этом сообщил член главного совета ВГА Владимир Рогов.
"Сегодня в 06:50 боевики ВСУ произвели обстрел территории ЗАЭС и береговой линии города. Применялась крупнокалиберная артиллерия. Вследствие чего было зафиксировано два разрыва у здания хранилища отработанного топлива", - написал он в своем Telegram-канале.
Рогов считает, что цель украинских войск – срыв миссии МАГАТЭ, которая должна прибыть на АЭС в ближайшее время.
"Причиной обстрелов является целенаправленное намерение киевского руководства сорвать миссию МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси", - подчеркнул он.
На данный момент обстрелы продолжаются.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
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Зачем МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС — мнение эксперта
Ранее член Центрального правления ядерного общества России Владимир Кучинов заявил, что визит инспекторов Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую атомную электростанцию обусловлен невозможностью агентства подтвердить удаленно, что на станции не используют материалы для создания ядерного оружия и проконтролировать безопасность производства электроэнергии, все остальное — "игры вокруг ситуации".
 
Запорожская областьПроисшествия
 
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