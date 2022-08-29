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Зачем МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС — мнение эксперта

Зачем МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС — мнение эксперта - РИА Новости Крым, 29.08.2022

Зачем МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС — мнение эксперта

Визит инспекторов Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую атомную электростанцию обусловлен невозможностью агентства подтвердить удаленно,... РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T19:01

2022-08-29T19:01

2022-08-29T19:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Визит инспекторов Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую атомную электростанцию обусловлен невозможностью агентства подтвердить удаленно, что на станции не используют материалы для создания ядерного оружия и проконтролировать безопасность производства электроэнергии, все остальное — "игры вокруг ситуации". Такое мнение РИА Новости Крым высказал член Центрального правления ядерного общества России Владимир Кучинов."У МАГАТЭ есть две функции, среди главных — содействовать мирному развитию атома. Для этого она проводит и направляет на станции миссии, которые помогают государствам укреплять ядерную безопасность. Когда миссия приезжает, она смотрит и дает рекомендации, чтобы улучшить работу станции. В таком случае миссия приезжает только по приглашению государства, и в этой части работа носит рекомендательный характер для того, чтобы улучшить работу станции. Это добровольное содействие", — пояснил эксперт.Второй важной функцией агентства, как объяснил Кучинов, является контроль за мирным использованием атомной энергии."Другая функция МАГАТЭ — это контроль за мирным использованием атомной энергии в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Вот тут — никаких рекомендаций, только обязательность. Неядерное государство, коим является Украина, в обязательном порядке ставит под контроль и гарантии МАГАТЭ свои ядерные объекты, то есть станции. И в данном случае ЗАЭС находится в системе гарантий МАГАТЭ, и они обязаны периодически принимать миссии на данную станцию, чтобы те могли убедиться, что все соответствует заявленной деятельности и они не используются для каких-то незаявленных целей, например, для создания ядерного оружия", — рассказал он.По словам специалиста, сейчас станция по прежнему остается в рамках украинской системы управления атомной энергетики, несмотря на то, что контроль за периметром станции осуществляет Россия."Де-факто ЗАЭС принадлежит украинской компании "Энергоатом", (технический) надзор за станцией осуществляет украинская служба. Поскольку Украина является членом ДНЯО, она должна быть крайне заинтересована в организации приезда инспекторов МАГАТЭ, чтобы они смогли подтвердить, что, несмотря ни на что, на станции все идет нормально, и материалы используются только в мирной деятельности. Вот это и есть задача МАГАТЭ. Все остальное — это игры, не очень чистые, вокруг ситуации", — заключил эксперт.При этом глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в понедельник обозначил, что в регионе "готовы обеспечить миссии доступ на станцию и предоставить все доказательства того, что Украина ведет себя как государство – ядерный террорист"."Мы ожидаем, что специалисты воспользуются возможностью непосредственно на месте изучить и оценить доказательства преступных действий киевского режима и повлияют на него. Очевидно, что для Украины визит миссии МАГАТЭ на станцию невыгоден. Чтобы сорвать его, минувшей ночью была устроена циничная провокация – обстрел жилых районов Энергодара, в результате которого пострадали люди и гражданская инфраструктура", — написал он в своем Telegram-канале.Кандидат физико-математических наук, заместитель директора Института международных отношений Московского инженерно-физического института Александр Колдобский в свою очередь предположил, что приезд инспекторов МАГАТЭ может временно остановить обстрелы станции.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в результате обстрела украинских войск в понедельник была повреждена крыша спецкорпуса Запорожской атомной электростанции, где хранится топливо для реактора.

https://crimea.ria.ru/20220829/missiya-magate-napravlyaetsya-na-zaporozhskuyu-aes-1124327009.html

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

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