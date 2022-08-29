https://crimea.ria.ru/20220829/udarom-vsu-probita-krysha-spetskorpusa-s-yadernym-toplivom-zaporozhskoy-aes-1124333663.html

Ударом ВСУ пробита крыша спецкорпуса с ядерным топливом Запорожской АЭС

Ударом ВСУ пробита крыша спецкорпуса с ядерным топливом Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 29.08.2022

Ударом ВСУ пробита крыша спецкорпуса с ядерным топливом Запорожской АЭС

В результате обстрела украинских войск повреждена крыша спецкорпуса Запорожской атомной электростанции, где хранится топливо для реактора. Об этом сообщил член... РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T16:24

2022-08-29T16:24

2022-08-29T16:25

запорожская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1d/1124333522_0:394:577:719_1920x0_80_0_0_ceef88033a24dc855102ac3ebfcadc05.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В результате обстрела украинских войск повреждена крыша спецкорпуса Запорожской атомной электростанции, где хранится топливо для реактора. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Свой пост он подкрепил фото, где видна поврежденная крыша хранилища.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.

https://crimea.ria.ru/20220829/kogda-ukraina-prekratit-obstrely-zaporozhskoy-aes--ekspert--1124328618.html

https://crimea.ria.ru/20220829/v-kremle-vyskazalis-ob-idee-demilitarizatsii-zony-vokrug-zaes-1124330476.html

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия