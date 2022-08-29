Ударом ВСУ пробита крыша спецкорпуса с ядерным топливом Запорожской АЭС
Украинским ударом пробита крыша спецкорпуса с ядерным топливом на ЗАЭС – Рогов
16:24 29.08.2022 (обновлено: 16:25 29.08.2022)
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира РоговаУдаром ВСУ пробита крыша спецкорпуса с ядерным топливом Запорожской АЭС
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В результате обстрела украинских войск повреждена крыша спецкорпуса Запорожской атомной электростанции, где хранится топливо для реактора. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Пробитая в результате удара боевиков Зеленского крыша спецкорпуса №1 Запорожской АЭС. В данном корпусе хранится свежее топливо для реакторов ЗАЭС", – сообщил Рогов в своем Telegram-канале.
Свой пост он подкрепил фото, где видна поврежденная крыша хранилища.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.