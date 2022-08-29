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Ударом ВСУ пробита крыша спецкорпуса с ядерным топливом Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 29.08.2022
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Ударом ВСУ пробита крыша спецкорпуса с ядерным топливом Запорожской АЭС
Ударом ВСУ пробита крыша спецкорпуса с ядерным топливом Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Ударом ВСУ пробита крыша спецкорпуса с ядерным топливом Запорожской АЭС
В результате обстрела украинских войск повреждена крыша спецкорпуса Запорожской атомной электростанции, где хранится топливо для реактора. Об этом сообщил член... РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T16:24
2022-08-29T16:25
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В результате обстрела украинских войск повреждена крыша спецкорпуса Запорожской атомной электростанции, где хранится топливо для реактора. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Свой пост он подкрепил фото, где видна поврежденная крыша хранилища.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
https://crimea.ria.ru/20220829/kogda-ukraina-prekratit-obstrely-zaporozhskoy-aes--ekspert--1124328618.html
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РИА Новости Крым
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запорожская область, происшествия
Ударом ВСУ пробита крыша спецкорпуса с ядерным топливом Запорожской АЭС

Украинским ударом пробита крыша спецкорпуса с ядерным топливом на ЗАЭС – Рогов

16:24 29.08.2022 (обновлено: 16:25 29.08.2022)
 
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира РоговаУдаром ВСУ пробита крыша спецкорпуса с ядерным топливом Запорожской АЭС
Ударом ВСУ пробита крыша спецкорпуса с ядерным топливом Запорожской АЭС
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В результате обстрела украинских войск повреждена крыша спецкорпуса Запорожской атомной электростанции, где хранится топливо для реактора. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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"Пробитая в результате удара боевиков Зеленского крыша спецкорпуса №1 Запорожской АЭС. В данном корпусе хранится свежее топливо для реакторов ЗАЭС", – сообщил Рогов в своем Telegram-канале.
Свой пост он подкрепил фото, где видна поврежденная крыша хранилища.
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Запорожская областьПроисшествия
 
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